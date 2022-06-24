Последствия могут быть не такими, как вы себе представляете.

Что будет с организмом, если ходить в тренажёрный зал каждый день

Быстрый результат хотят все. Правда, только в сказках всё происходит по щелчку пальцев. Для достижения результата некоторые изнуряют себя тренировками и ходят в зал каждый день. Но это не приведёт вас к желаемому — такой ритм может навредить организму.

Сергей Кузьминский тренер по бегу и фитнес-тренер World Class Везде нужен баланс, к любому виду нагрузки нужно привыкать постепенно. Из-за перетренированности организм не успевает восстанавливаться, что приводит к травмам, стрессу, ухудшению состояния нервной системы.

Можно ли тренироваться каждый день

Важно соблюдать баланс тренировок и восстановления. Заниматься каждый день можно, если у вас грамотно спланирована нагрузка и интенсивность в недельном цикле. Но если тренировки проходят каждый день или через день, при этом вы работаете на все 100 процентов, то ждите перетренированности.

Если сегодня тренировка тяжёлая, следующие два дня должен быть процесс восстановления. Может быть лёгкая физическая активность, но в щадящем режиме. Например, вместо очередной силовой тренировки сделайте пару упражнений на растяжку или устройте лёгкую пробежку.

О пяти упражнениях, которые помогут расслабить мышцы, рассказали в статье ниже.

Чем опасна перетренированность

При нескольких тяжёлых тренировках, идущих друг за другом, отсутствует суперкомпенсация, организм и нервная система подвергаются стрессу. Если мышца не восстанавливается и получает нагрузку, начинается воспалительный процесс. Постоянная активность мышц приводит к гипертонусу, они забиваются, могут появляться триггерные точки, некие уплотнения внутри мышц, с которыми потом нужно отдельно работать, восстанавливая их.

Восстановить мышцы можно с помощью таких средств, как: массаж, динамический стретчинг, миофасциальный релиз, перкуссионная терапия.

Главное — слушайте своё тело и соблюдайте баланс. Увеличение нагрузок не всегда означает скорейшее достижение результата. Отдых очень важен.

А о том, как правильно подготовиться к тренировке, рассказали в нашем материале.