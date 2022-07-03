Предметы, которые понадобятся на тренировке, уже есть у вас дома.

Как собрать домашний спортзал и не потратить ни копейки

Как тренироваться дома, если нет спортивного инвентаря? Чем его можно заменить?



Отвечает фитнес-тренер.

Не все любят ходить в фитнес-клубы, да и деньги на покупку абонемента и услуги персонального тренера тратить хочется не каждому. Но это не значит, что привести мышцы в тонус нельзя дома с помощью подручных средств. Рассказываем, какие привычные вещи смогут стать отличной альтернативой спортивному инвентарю.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Домашние тренировки отлично помогут поддерживать физическую форму и уровень активности. Но в занятиях дома важно сохранять разнообразие, не делайте одни и те же упражнения на каждой тренировке. Прекрасным дополнением станут длительные пешие прогулки, катание на велосипеде или лёгкие пробежки.

Стулья или табуретки

Они точно есть дома у каждого. Если не лениться и не использовать их только по назначению, они станут отличными помощниками в тренировках. Вы можете выполнять различные зашагивания, болгарские выпады, отжимания или упражнение «альпинист».

Фото: istockphoto.com

Бутылки с водой/крупой

Не торопитесь выбрасывать пустые бутылки из под напитков. Они могут вам очень пригодиться на домашних тренировках, ведь это самая простая замена гантелям. С ними можно выполнять всё те же упражнения, что и со спортивными снарядами. Например, с пятилитровой бутылкой можно приседать. А с небольшими – от 500 мл до 1 л – делать упражнения для рук: различные жимы, разгибания на трицепс или сгибания на бицепс.

Спортивная сумка

Сумку можно использовать вместо гантелей или штанги, наполнив её, например, пакетами с крупой или книгами. С таким «снарядом» можно делать тяги, приседания или выпады.

Фото: istockphoto.com

Махровое полотенце или тряпки

Упражнения со скольжениями усиливают эффект от тренировки, поскольку мышцам приходится больше работать, чтобы сохранять равновесие. Для выполнения таких движений обычно используются специальные диски, но дома их вполне можно заменить полотенцем или сухими тряпками. С их помощью можно усложнить различные выпады или отжимания.

А если вы всё-таки хотите купить себе спортивные снаряды, в этой статье вы найдёте самые необходимые советы.