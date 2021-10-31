Как обустроить домашний спортзал и не превратить квартиру в фитнес-клуб?

Предлагаем пошаговый план для тех, кто не собирается забрасывать спорт на время локдауна.

Как выбрать инвентарь для тренировок дома? Обязательно ли покупать громоздкое оборудование?



Отвечает соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей.

Карантин карантином, а тренировки по расписанию. Только есть проблема: одно дело, когда вы живёте в частном доме или огромной квартире, где для фитнеса спокойно можно выделить даже отдельное помещение, другое — стандартные квартиры до 60 кв. м, где каждый метр на счету. Предлагаем решение — вместе с экспертом мы составили небольшое руководство, как обустроить домашний спортзал даже в небольшом пространстве.

Екатерина Крайванова соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru По данным аналитиков онлайн-сервиса, в 2021 году спрос на спортивные тренажёры только растёт. 50% тренирующихся выбирают велотренажёры, а следом идут эллиптические — 31%.

Определитесь с целью занятий

Если вы хотите сбросить вес и улучшить выносливость, тогда прямая дорога на кардио – это беговая дорожка, велотренажёр, степ-платформа, эллипс.

Если нужно накачать мышцы, тогда берём гири, гантели, турник, фитнес-резинки и другое подобное оборудование.

Если цель – гибкость и растяжка, достаточно приобрести коврик, фитбол (большой упругий мяч) и, например, специальные ремни для растяжки.

Фото: istockphoto.com

Подберите подходящее помещение

Цель ясна, теперь нужно понять, в какой комнате и на какой площади вы хотите разместить спортивное оборудование. Важно, чтобы пространство было безопасным: рядом не должно быть бьющихся предметов, тренажёры не должны перекрывать проходы и выходы, а также мешать домочадцам.

Екатерина: Если есть возможность выделить отдельный угол, где будет установлена шведская стенка и лежать оборудование, это отлично. Если такой опции нет, тогда присмотритесь к мобильным степперам или беговым дорожкам, которые после занятия легко можно убрать под кровать. Для занятий спортом дома необязательно создавать аналог спортзала с кроссовером и машиной Смита — той самой, где все так любят приседать со штангой.

Выберите тренажёры

На рынке сейчас настоящее изобилие приспособлений для домашнего фитнеса, поэтому, если вы новичок, есть риск купить что-то не то. В этом случае решить проблему можно легко: ничего не покупать, а взять в аренду или позаимствовать у друга-культуриста. Так вы на практике сможете проверить, подходит ли вам этот тренажёр, нравится ли заниматься и самое главное — хватает ли мотивации на домашний спорт.

Фото: istockphoto.com

Начните с простого

Иногда, чтобы просто начать, достаточно иметь гантели и коврик. Но даже к выбору отягощений нужно подойти ответственно. Слишком лёгкие не дадут нужного эффекта и окажутся пустой тратой денег. И наоборот, тяжёлые могут привести к вывихам и растяжениям. Чтобы найти подходящий вес, специалисты рекомендуют выполнить около 20 повторений одного упражнения и понять, с каким весом вам более комфортно: когда есть напряжение, но нет надрыва. И уже постепенно в процессе тренировок увеличивать этот вес на 5-10%.

Екатерина: То же самое и с выбором коврика для фитнеса, который однозначно вам пригодится. Он не только обеспечивает комфорт при выполнении упражнений, но и отвечает за безопасность: придаёт устойчивость и предотвращает скольжение. Лучше всего выбирать коврик в зависимости от вида активности. Например, для занятий на свежем воздухе стоит брать коврик с более толстым покрытием, для дома подойдёт толщина 4 мм. Выбор материала коврика — уже более индивидуальный вопрос. Даже самый простой коврик из изолона (пенополиэтилен) будет подходить для большинства спортивных активностей. Но если хочется получить максимум комфорта, то стоит обратить внимание на каучук: он приятнее тактильно и совсем не скользит.