Как ухаживать за кожей и волосами летом: 6 важных советов от косметолога

Жара и яркое солнце не менее вредны, чем мороз и сильный ветер.

Ксения Вебер косметолог, эксперт интернет-магазина Shopping Live Как заботиться о себе летом, чтобы сохранить красоту волос и кожи?

SPF не только на пляже

Первое правило летнего ухода — не забывать про защиту от солнца. Да, бутылочка со знаком SPF всегда становится нашей верной спутницей на пляже. Но сейчас речь как раз не о тех случаях, когда вы рискуете поджариться, а о городских буднях.

Ультрафиолету всё равно, где проникать в кожу — на пляже или в мегаполисе. И, может, во время прогулки по парку в солнечный день вы и не получите ожог, но очередная доза УФ-лучей, более агрессивных в летнее время, значительно приблизит появление морщин.

Лучше всего, если SPF-компоненты будут в составе вашего дневного крема, которым вы пользуетесь каждое утро. Сегодня таких немало, и они отлично увлажняют. Наносить такой крем можно точно так же, как и обычный, за 20-30 минут до выхода из дома.

Что ещё должно быть в летнем дневном креме и очищающих средствах? Пожалуй, лучшие компоненты для практически невесомого увлажнения, каким оно должно быть летом, — это экстракт алоэ вера, гиалуроновая кислота, пантенол, экстракт водорослей, молочная кислота.

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Если в составе есть гиалуронка, обязательно проверьте, чтобы она была низкомолекулярной. Иначе вы получите средство с огромными молекулами действующего компонента, которые не проникнут в кожу, а только создадут на её поверхности запирающую плёнку.

Такой эффект летом не имеет большого смысла, а жирной коже и вовсе противопоказан. Но это не значит, что в составе крема не может быть, например, масел, хотя они тоже считаются запирающими компонентами. Всё зависит от типа кожи.

Для сухой кожи подойдёт питательный крем с маслами, но более лёгкой текстурой, чем зимний. Для жирной и комбинированной отличный вариант — увлажняющие гели и матирующие салфетки для лица, которые впитывают лишний себум, а влагу сохраняют. Есть ещё один очень важный компонент — питьевая вода. Если не соблюдать водный баланс, никакие кремы не преобразят вас.

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Нет агрессивным пилингам и процедурам

Летом лучше отказаться от средств с компонентами, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Первый в чёрном списке — ретинол. Он опасен фототоксичностью. То есть при взаимодействии с солнцем, во-первых, может сильно обжечь кожу, а во-вторых, поспособствовать развитию опухолей. За ретинолом идут кислоты, но средства с ними не под полным запретом. Их можно использовать, если вы в ближайшие пару часов не собираетесь выходить прямо на солнце.

Что же, получается, летом придётся отказаться от пилинга? Вовсе нет. В тёплое время, как и зимой, важно удалять ороговевшие частички кожи примерно раз в неделю. Но важно не травмировать кожу, иначе воздействие УФ-лучей спровоцирует либо ожоги, либо нежелательную пигментацию.

Фото: istockphoto.com

Нужно переходить на более щадящие пилинги, а ретинол заменять аналогами. Среди них растительные варианты: голубой ретинол, который, на самом деле, представляет собой экстракт голубых водорослей, бакучиол, масло шиповника — и синтетические: пептид меди или матриксил. Все они лишены фототоксичности, ими можно спокойно пользоваться в солнечное время.

Растительные аналоги дополнительно напитают кожу витаминами, а химические усилят регенерацию тканей и синтез коллагена. Кстати, точно так же стоит отказаться и от агрессивных салонных процедур: химических пилингов среднего и глубокого проникновения, лазерной эпиляции верхней губы, шлифовки кожи, удаления татуировок на открытых местах. Им замены нет. Лучше не проводить их и просто подождать, пока активность УФ-лучей снизится.

Усиливаем защиту и увлажнение губ

Нежная кожа губ уязвима в любое время года. Если в холода её сушил до трещинок сухой морозный воздух, то летом в дело вступают городской пыльный ветер и солнце. Поэтому, во-первых, стоит сменить бальзам для губ и подобрать новый с солнцезащитными свойствами. Ведь губы тоже подвержены фотостарению, как и другие участки кожи.

Во-вторых, определенно стоит добавить в регулярный уход ночную маску для губ. Обычно в их составе встречаются ягодные и фруктовые экстракты и масла, которые не только интенсивно питают, но и работают как антиоксиданты и, как бонус, очень вкусно пахнут. Наносите на кожу и уголки губ тонким слоем на ночь. Просыпаетесь — а губки уже мягкие, ровные и за счёт увлажнённости выглядят более пухлыми.

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Лето — время ярких образов, и макияж должен быть им под стать. Один из трендов сезона-2022 — матовые текстуры помад, которые полюбили за насыщенность оттенков. Но вот губам в таком наряде приходится непросто. Матовые средства обычно пересушивают кожу за счёт того, что содержат больше пигмента и меньше увлажняющих компонентов, чем глянцевые помады. А летом этот эффект усиливается из-за жары.

Перед нанесением любой косметики, на которой нет пометки «увлажняющая», кожу стоит подготовить. Нанесите питательный бальзам или ту же маску для губ, оставьте на полчаса-час до полного впитывания, и вуаля — теперь ваши губки останутся сочными даже после целого дня в матовой помаде.

Нет фенам, плойкам и агрессивным процедурам

Ультрафиолет влияет на волосы не меньше, чем на кожу. Ожога, конечно, не будет, но, если постоянно подставлять макушку солнцу, за месяц локоны могут выцвести чуть ли не на целый тон, а вместе с тем и высушиться до состояния постоянного «одуванчика» на голове. Чтобы этого не допустить, нужно обращаться с волосами нежно.

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Летом не стоит проводить процедуры, которые подразумевают серьёзное вмешательство в природу волос: мелирование, обесцвечивание, химическую завивку и выпрямление. Плойки, щипцы и фен тоже лучше на время убрать из бьюти-арсенала или хотя бы сократить их использование. Жара на улице, помноженная на жару от гаджетов, лишит волосы последних жизненных сил.

А вот краситься можно спокойно. Только сразу после окрашивания не стоит ехать в места, где много солнца. Сделайте это за пару недель до отпуска. Иначе блонд перейдёт в неэстетичную желтизну, а более тёмные оттенки быстро выцветут.

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Сухую кожу питаем, жирную — контролируем

Летом все слабые места кожи становятся ещё слабее. Сухая кожа от жары только больше сохнет, жирная ещё активнее вырабатывает себум. В результате мы получаем либо безжизненную солому вместо волос, либо ощущение грязной головы уже на второй день после мытья. Чтобы достичь гармонии, нужно подобрать летние средства в соответствии с вашим типом волос и кожи головы.

При сухой коже стоит переходить в режим экстремального увлажнения. Используем шампуни и кондиционеры с пометкой «восстанавливающие» или «для повреждённых волос». Ищем интенсивно увлажняющие компоненты: экстракт алоэ вера, экстракт огурца, морских водорослей, гиалуроновую кислоту, пантенол.

А также компоненты, восстанавливающие текстуру волоса: кератин, протеины (шёлка, пшеницы, гидролизированный молочный протеин). Для дополнительного увлажнения можно использовать гидролаты для волос или воск для кончиков.

Фото: istockphoto.com

Если кожа головы жирная, стоит перейти на шампунь, который регулирует выработку себума. В его составе будут ингредиенты, которые бережно очищают кожу головы, при этом не лишая её питательных веществ: цинк, селен, экстракт крапивы, глина, салициловая кислота. Что касается длины волос, на неё наносим восстанавливающий кондиционер или бальзам с увлажняющими компонентами и питательными маслами арганы, жожоба, кокоса, ши, эмблики.

Защищаем волосы от внешних факторов

Где волосы подвергаются самому сильному стрессу, так это в отпуске. Морская и хлорированная вода разрушает кератин, солнце жжёт ультрафиолетом, ветер превращает укладку в растрёпанный хвост павлина. Защитить причёску от них помогут две простые вещи.

Фото: unsplash.com/@haleyephelps

Головной убор. Ни одно средство не защитит волосы на макушке так, как простая шляпка, панама или платок, которые полностью перекрывают дорогу УФ-лучам. А если вы найдёте шикарную пляжную шляпу с широкими полями, то не только защитите практически всю длину волос, но и создадите незабываемый образ.

Полоскание. После бассейна или моря обязательно нужно промыть волосы чистой водой, чтобы на них не оставалась соль или хлорка. Есть и специальные солнцезащитные средства для волос: спреи, масла, кремы и лёгкие флюиды. Выбирайте то, что вам больше нравится, и наносите на всю длину, если соберётесь гулять на активном солнце.