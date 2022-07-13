Процедура займёт не больше 10 минут, а эффект расслабления и лифтинга будет заметен сразу.

Как правильно делать массаж головы самому себе. 3 техники, которые сможет сделать каждый

Юлия Чуприкова практический психолог, психологический консультант, физиогномист, психодиагност Почему необходимо выполнять массаж головы? Как он может принести пользу? Как правильно его делать?

В процессе массажа происходит работа с тканями головы. Воздействие на них влияет на организм в целом.

Профилактика стресса и его последствий

Если вы испытываете нервное напряжение, скованность в теле, расслабиться поможет качественный массаж головы. Во время стресса ткани головы слипаются, как плавательная резиновая шапочка, ухудшается микроциркуляция внутри тканей, плохо поступает питание к корням волос. Это может спровоцировать седину и выпадение волос. Из-за ухудшения лимфотока лицо отекает. Массаж способен улучшить цвет лица, снять отёчность, стимулирует рост волос. А благодаря взаимодействию через массаж головы с фасцией расслабляется всё тело.

Проверьте это прямо сейчас. Встаньте, не прилагая усилий, попробуйте дотянуться руками до пола. Запомните амплитуду наклона. Далее сядьте на стул, помассируйте пальцами рук от линии роста волос до затылка — пройдитесь пальцами туда и обратно, и так 10 раз. После встаньте и повторите наклон. Уверена, вы наклонитесь намного ниже. Это и есть результат работы с фасцией — соединительной мышечной тканью организма.

Важно поддерживать мышцы всего тела в тонусе. Об упражнениях, которые помогут развить пластичность, читайте в материале.

Лифтинг лица

Если у вас тяжёлые верхние веки, одна из причин — слипание тканей головы и зоны лба. От мышц лба зависит тонус мышц всего лица. Из-за этого могут нависать веки, тяжелеть височные мышцы, из-за которых опускаются уголки глаз, бровей, далее «сползают» щёки. Но сам лоб напрямую соединяется с тканями головы, даже мышца называется лобно-затылочная. Выполняя простые массажные техники, вы быстро ощутите эффект лёгкой подтяжки на лице.

Как правильно делать массаж головы

Сожмите в кулаках волосы до натяжения тканей головы. Повторите пять раз в динамике: сжали — разжали. После поменяйте хват.

Поставьте пальцы рук на линию роста волос в зоне лба. Создавая давление, глубоко скользите подушечками пальцев до макушки. Повторите пять раз.

Поставьте пальцы рук на линию роста волос у основания черепа. Создавая сопротивление головой, скользите пальцами вверх до затылка. Повторите пять раз.

Относитесь с любовью и уважением не только к голове, но и ко всему телу. Ведь оно не работает по отдельности, тело — единая система. Если страдает одна зона, это отражается на всём организме. Например, о некоторых заболеваниях и проблемах можно узнать, внимательно посмотрев на руки. На что именно обращать внимание, читайте в статье.