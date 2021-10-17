Заболевание можно обнаружить на ранней стадии, если знать, на что обращать внимание.

О чём говорят жёлтые ногти? Можно ли по ногтям выявить проблемы со здоровьем?



Разбираемся вместе с врачом-микологом.

Всё в организме взаимосвязано. Поэтому, если в одной из систем случается сбой, это затрагивает и другие органы. И нередко внешние, на первый взгляд, эстетические изменения могут говорить о более глубоких проблемах и даже серьёзных заболеваниях.

Валерия Склярова врач-дерматовенеролог, миколог Ногти — самый большой придаток кожи, это хоть и роговая, но в всё же живая структура. Они индикатор нашего здоровья, поскольку чувствительны ко многим заболеваниям.

Какие изменения ногтей могут говорить о заболеваниях?

По ногтевым пластинам можно заподозрить заболевания желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы (отвечает за выработку и вывод желчи), нарушение лимфо- и кровообращения, а также кожные патологии, например, псориаз, красный плоский лишай и т. п.

Молочно-белые ногти

Так называемые ногти Терри говорят о таком серьёзном заболевании печени, как цирроз.

Фото: unsplash.com/@amentia_monk

Жёлтые ногти

Скажут о желтухе или синдроме жёлтых ногтей, при котором можно заподозрить патологию лимфообращения, воспаление слизистых оболочек носа и заболевания лёгких.

Голубые лунки

Дадут сигнал о том, что у пациента может быть болезнь Вильсона-Коновалова. Это поражение печени и нервной системы из-за избыточного отложения меди.

Кровоподтёки под ногтями

Могут быть симптомом псориаза, ревматизма сердечной мышцы, врождённого порока сердца и др.

Синие или фиолетовые ногти

Такие изменения называются цианозом. Возникают они из-за сужения сосудов и могут говорить о застойной сердечной недостаточности или заболеваниях сосудов.

Коричневые ногти

Как правило, такая пигментация вызвана плоским красным лишаем. Однако похожий симптом характерен для меланомы (вид рака кожи), гемохроматоза (наследственное заболевание, при котором организм поглощает и хранит слишком много железа), инфекций щитовидной железы, ВИЧ. Также цвет ногтей может измениться, если вы часто недоедаете.

Белые полосы на ногтях

Две белые полоски, параллельные лунке, называются линиями Мюрке. Появляются при заболеваниях печени, почек и дефиците питательных веществ.

Узкие белые линии на ногтях

Называются они линиями Миса. Могут быть причинами таких болезней, как проказа, туберкулёз, малярия, герпес, почечная и сердечная недостаточность, пневмония.

На что стоит обращать внимание?

Обязательно нужно смотреть на цвет, толщину и поверхность ногтя.

Валерия: В норме ногтевые пластины должны быть розового цвета, плотно прилегать к ногтевому ложу, не слоиться и не утолщаться.

Фото: unsplash.com/@davidfanuel

Отхождение ногтевых пластин со стороны свободного края могут говорить о сниженном уровне гемоглобина, ферритина и железа в крови.

Отхождение всех или большего количества ногтей говорит о постоянном процессе или регулярном воздействии на организм какого-либо вещества. Речь идёт, например, о химиотерапии, гормонах, наркотических препаратах и т. п.

Отхождение ногтей со стороны лунок может быть признаком перенесённой вирусной инфекции, например, COVID-19, Коксаки, кори или высокой температуры.

Как несбалансированное питание может отразиться на ногтях?

Неправильное питание, дефицит витаминов и микроэлементов рано или поздно обязательно скажется на состоянии не только ногтей, но и кожи, и волос.

Валерия: Например, недостаток серы будет сопровождаться ломкостью ногтей, а недостаток L-цистеина даст медленный рост.