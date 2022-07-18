При регулярных занятиях первые результаты можно увидеть уже через неделю.

Как убрать второй подбородок за 5 минут в день. Эффективные упражнения для лица

Лицо – наш главный инструмент, мы общаемся с людьми, они постоянно видят именно его, поэтому хочется чувствовать себя уверенно. Второй подбородок может эту уверенность сбить. Его провоцируют неправильное питание и осанка, отсутствие тренировок мышц лица и шеи. Да, нужно тренировать и их тоже. Для этого существует множество техник и упражнений, гимнастика для лица.

Мария Фадеева тренер по самомассажу лица и соосновательница студий Face Fit Если уделять зоне подбородка ежедневно 5-7 минут в день – первые положительные результаты вы увидите уже спустя неделю. Упражнения помогают снять спазм с зажатых мышц, а также привести в тонус те мышцы, которые не работают и со временем начинают атрофироваться. Отличным средством для избавления от второго подбородка также станет камень гуаша – с его помощью разбить подкожно-жировую прослойку будет практически элементарно.



К массажу гуаша стоит относиться с особым вниманием, если у вас есть высыпания на коже (например, акне) или проблемы с щитовидной железой. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом. Подробнее о приспособлениях для массажа лица можно прочитать здесь.

Если под рукой камня гуаша не оказалось, на помощь могут прийти упражнения. Ниже представлен небольшой комплекс, который поможет скорректировать овал лица. Условие только одно – регулярность.

Втягивание

Техника выполнения

Сядьте прямо, расправьте плечи.

Вытяните подбородок максимально вперёд, голову при этом не наклоняйте.

Теперь вернитесь обратно и потянитесь затылком назад.

Спина при выполнении зафиксирована, работает только шея.

Выполните упражнение 10 раз.

Боковые вытягивания

Техника выполнения

Сядьте прямо, расправьте плечи.

Немного поверните голову вправо, вытяните подбородок, не наклоняя голову. Сделайте это движение на три счёта.

Затем вернитесь в исходное положение и потянитесь затылком назад.

Теперь поверните голову влево и потянитесь подбородком вперёд. Сделайте движение на три счёта.

Снова вернитесь в исходное положение и потянитесь затылком назад.

Сделайте 10 повторений на каждую сторону.

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Волна

Техника выполнения

Сядьте прямо, расправьте плечи.

Поверните голову вправо, сделайте волну, сначала наклонив голову вперёд, а затем потянувшись вперёд и вверх, наклонив её назад.

Все движения делайте плавно. Максимально вытягивайтесь в каждой точке.

Повторите действие вперёд и влево. В каждое из направлений – по пять повторений.

Круговые вращения головой

Техника выполнения

Сядьте прямо, расправьте плечи.

Выполните полный поворот головы сначала по часовой стрелке, а затем – против.

Упражнение делайте медленно, без рывков.

Сделайте пять кругов в каждую сторону.

Опенинг

Техника выполнения

Сядьте прямо, расправьте плечи.

Одну руку сожмите в кулак, а другой накройте его, подоприте руками подбородок.

Теперь откройте рот как можно шире, препятствуйте при этом движению челюсти руками.

Выполните упражнение 7-10 раз.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Для лучшего эффекта делайте маски и специальные массажи. И не забывайте про осанку, она играет одну из важнейших ролей для красоты всего тела и лица.