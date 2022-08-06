Как я ходила на растяжку и пила вино во время занятия. А что, так можно было?

Вы когда-нибудь занимались спортом, попивая при этом вино прямо на тренировке? Нет? Я тоже раньше не имела представления, как можно совместить две несовместимые вещи. Об этом я и размышляла, пока шла утром от метро «Полянка» к ресторанчику на набережной, где должна была пройти тренировка Stretch&Wine – «растяжка и вино». Я человек не из пугливых, люблю всё новое, поэтому сильно не заморачивалась о том, как всё пройдёт. «Будь, что будет», – подумала я и уверенно зашагала вверх по лестнице на веранду, где меня уже ждали.

Подробнее о том, стоит ли совмещать спорт и алкоголь, читайте здесь.

Мы с другими участницами расположились на цветастых ковриках, которые добавляли атмосферы. Вика – тренер по растяжке – вышла к нам вместе с девушкой Настей. Она представляла винодельню из Геленджика. Девушка подробно рассказала нам об этом месте, и о том, какое вино мы сегодня будем пить. Нам предстояло продегустировать три сорта: белое, розе и красное – на десерт так сказать.

Фото: Александра Ивашутина

Когда все бокалы уже наполнились душистым напитком, мы начали тренировку. Непреложное правило любого занятия – разминка. Сначала мы как следует разогрели мышцы и связки и перешли к основной части.

Сложность тренировки заключалась не только в том, что нужно было пить вино. Важно было ещё и заниматься вместе с бокалом: поднимать его над головой, тянуться с ним вперёд и так далее. «Как бы не вылить всё себе на голову», — промелькнуло у меня в голове. После парочки упражнений, я привыкла к тому, что бокал стал продолжением моей руки, и дальше всё пошло намного проще.

Мы делали некоторые асаны из йоги, держали балансы и приседали. Скажу честно, мне было легко выполнять упражнения, поскольку одно время я достаточно плотно занималась йогой. А тело, как известно, всё помнит. Научишься что-то делать однажды, и потом никогда не забудешь.

Мероприятие прошло максимально душевно. Были ощущения, что я попала на девичник, где никто никого не знает. Но после тренировки все перезнакомились, и какая-то неловкость от общения улетучилась. Ещё минут 30 после мероприятия я болтала с тренером Викой, спрашивая её о философии такой нетипичной тренировки.

Виктория Решульская тренер по растяжке, основатель проекта Stretch&Wine В советском и постсоветском сознании есть ограничительный фактор – либо вино, либо спорт. Такая система склоняет атлета в аскезу: если хочешь добиться хороших результатов, значит нужен режим, без алкоголя, без удовольствия. Да, спорт высших достижений – это всегда аскеза. Мой метод – это метод гедонистического стрейча. Вы получите результат, но более экологичным для организма способом. Вино нужно для того, чтобы человек мог расслабиться. Мы используем его, как реквизит, который способен отключить сдерживающие на растяжке факторы. Мозг даёт мышцам команду перестать зажиматься, а значит занятие проходит безопасно. В бокале вина около 100 калорий, это не способно убить вашу фигуру. К слову, кофе с сиропом будет ничем не лучше бокала вина.

Фото: Александра Ивашутина

Растяжка и вино: стоит ли пробовать

Могу сказать, что было весело и необычно. На таких тренировках я ещё не была, хотя занимаюсь спортом и посещаю различные занятия уже более шести лет. Упражнения были достаточно простыми по механике движения, но мышцы начали болеть уже на следующий день. Вика сказала, что после занятия вы почувствуете те мышцы, о существовании которых даже не догадывались. Так и было, хорошо проработать всё тело удалось на отлично. Даже косые мышцы пресса мне «тонко» намекнули о своём существовании.

Попробовать такой формат я рекомендую, но есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Особенно, если вам понравится, и вы соберётесь заниматься так регулярно.

Плотно ешьте перед занятием. На голодный желудок заниматься я не советую – алкогольное опьянение наступит быстро, и удержать над головой бокал даже двумя руками будет сложно. А о балансе можно вообще забыть.

На голодный желудок заниматься я не советую – алкогольное опьянение наступит быстро, и удержать над головой бокал даже двумя руками будет сложно. А о балансе можно вообще забыть. Не смешивайте несколько сортов вина. Пейте что-то одно, особенно, если вы знаете, что у вас после алкоголя будет болеть голова. Организм у всех разный, переносимость напитков различной крепости тоже. Лучше не рисковать. В нашем случае получилось так из-за формата мероприятия, на других тренировках так быть не должно.

Пейте что-то одно, особенно, если вы знаете, что у вас после алкоголя будет болеть голова. Организм у всех разный, переносимость напитков различной крепости тоже. Лучше не рисковать. В нашем случае получилось так из-за формата мероприятия, на других тренировках так быть не должно. Занимайтесь там, где прохладно. В нежаркую погоду – если тренировка проходит на улице, или в хорошо проветриваемом и обдуваемом помещении. Например, я очень плохо переношу жару, и в этот раз мой коврик располагался практически наполовину под солнцем. Конечно, периодически оно пряталось за облаками, но мне всё равно было ужасно жарко. Алкоголь плюс палящее солнце – очень сомнительный микс для здоровья.

Фото: Александра Ивашутина

Я бы назвала такую тренировку вызовом для классических, к которым мы так привыкли. Кто-то будет решительно осуждать этот вид занятий, а кто-то наоборот скажет, что нововведения всегда интересны. Лично я принадлежу ко второй категории людей и считаю, что пробовать то, чего вы никогда не делали нужно всегда. Иначе вы просто не будете расти над собой. Именно непривычные для вас вещи будут открывать вам новые горизонты возможностей. Но к любому опыту нужно подходить с умом, просчитывать все риски и внимательно следить за своим здоровьем.