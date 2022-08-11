Какие упражнения нельзя делать босиком. Объяснил ортопед

Рашид Саидов травматолог-ортопед сети ортопедических салонов OPTEKA Тренировки босиком не всегда безопасны для опорно-двигательной системы. Рассказываем почему.

Стопы принимают на себя ударные нагрузки при ходьбе, защищая от них опорно-двигательную систему. Именно за счёт этой амортизирующей функции суставы и позвоночник во время движения остаются в безопасности.

Когда люди не знали, что такое автомобиль или автобус, они ходили пешком. Асфальта не было, многие передвигались босиком по земле, траве, песку. Для этого наши стопы и предназначены: их арочная форма идеально подходит именно для ходьбы по неровной поверхности. Поэтому наши предки и не страдали от плоскостопия.

Сегодня ходить без обуви типичному городскому жителю особо негде. Пешком он передвигается довольно редко, добирается до работы на общественном транспорте, а потом целый день сидит за компьютером. Такой образ жизни, конечно, отразился на состоянии всей опорно-двигательной системы, в частности на стопах. Теперь ногам требуются поддержка и защита. Особенно во время занятий спортом.

А как выбирать одежду для тренировок, мы рассказывали в предыдущей статье — читайте её по ссылке.

Что происходит, когда мы ходим босиком

Начнём с того, что даже ходить по дому рекомендуется в хорошей домашней обуви, лучше ортопедической. Особенно это касается тех, у кого пол в квартире сделан из ламината, керамогранита или плитки. Ходьба по такой поверхности может привести к тому, что ударная волна при движении будет распространяться на суставы. А это способствует их износу. Кроме того, излишнюю нагрузку получает и позвоночник. И, конечно, в первую очередь страдают именно сами стопы.

Ходить или заниматься спортом босиком не рекомендуется при плоскостопии. Это, пожалуй, самое распространённое ортопедическое заболевание, о наличии которого у себя многие даже не догадываются. Обычно такие симптомы, как боль и усталость в ногах, игнорируют, думая что такие ощущения естественны.

Плоскостопие нарушает амортизирующую функцию стоп и не даёт им нормально смягчать ударные нагрузки. Эта патология увеличивает риск артроза, артрита, плантарного фасциита (воспаления связки, которая соединяет пяточную кость с пальцами) и других ортопедических заболеваний.

Какие упражнения нельзя делать босиком

Сильные удары о твёрдую поверхность при физической активности увеличивают риск плантарного фасциита. Если говорить непосредственно о тренировках, здесь всё зависит от их вида и интенсивности. Упражнения, которые подразумевают большие ударные нагрузки на стопы, лучше всё же выполнять в обуви (прыжки, выпады и т. д.). Надевать обувь перед тем, как заняться гимнастикой или йогой, конечно, необязательно.

Занимайтесь спортом дома и в фитнес-зале в правильной обуви. Не пренебрегайте ортопедическими стельками. Существуют специальные модели для тренировок, которые помогут защитить стопы и суставы от ударных нагрузок. Как выбрать правильную обувь для фитнеса, читайте в статье по ссылке.

Помните, что в повседневной жизни носить каблуки, туфли на абсолютно плоской подошве и с узким носом также не рекомендуется. Подобная обувь негативно сказывается на всей опорно-двигательной системе и способствует развитию заболеваний.

Не забывайте периодически посещать травматолога-ортопеда, чтобы контролировать состояние опорно-двигательной системы. Многие ортопедические заболевания развиваются уже в молодом возрасте. При появлении болей в ногах, спине или шее не затягивайте и не игнорируйте эти симптомы — обращайтесь сразу к врачу. Это поможет избежать более серьёзных проблем в будущем.