Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Можно ли тренироваться босиком дома: польза и вред тренировок без обуви

Какие упражнения нельзя делать босиком. Объяснил ортопед
Рашид Саидов
Какие упражнения нельзя делать босиком
Комментарии
В таких случаях занятия спортом могут только навредить.
<a href="https://www.championat.com/authors/5723/1.html">Рашид Саидов</a>
Рашид Саидов
травматолог-ортопед сети ортопедических салонов OPTEKA

Тренировки босиком не всегда безопасны для опорно-двигательной системы. Рассказываем почему.

Стопы принимают на себя ударные нагрузки при ходьбе, защищая от них опорно-двигательную систему. Именно за счёт этой амортизирующей функции суставы и позвоночник во время движения остаются в безопасности.

Когда люди не знали, что такое автомобиль или автобус, они ходили пешком. Асфальта не было, многие передвигались босиком по земле, траве, песку. Для этого наши стопы и предназначены: их арочная форма идеально подходит именно для ходьбы по неровной поверхности. Поэтому наши предки и не страдали от плоскостопия.

Сегодня ходить без обуви типичному городскому жителю особо негде. Пешком он передвигается довольно редко, добирается до работы на общественном транспорте, а потом целый день сидит за компьютером. Такой образ жизни, конечно, отразился на состоянии всей опорно-двигательной системы, в частности на стопах. Теперь ногам требуются поддержка и защита. Особенно во время занятий спортом.

А как выбирать одежду для тренировок, мы рассказывали в предыдущей статье — читайте её по ссылке.

Технологичная синтетика или натуральные ткани? Из каких материалов должна быть ваша форма Технологичная синтетика или натуральные ткани? Из каких материалов должна быть ваша форма

Что происходит, когда мы ходим босиком

Начнём с того, что даже ходить по дому рекомендуется в хорошей домашней обуви, лучше ортопедической. Особенно это касается тех, у кого пол в квартире сделан из ламината, керамогранита или плитки. Ходьба по такой поверхности может привести к тому, что ударная волна при движении будет распространяться на суставы. А это способствует их износу. Кроме того, излишнюю нагрузку получает и позвоночник. И, конечно, в первую очередь страдают именно сами стопы.

Ходить или заниматься спортом босиком не рекомендуется при плоскостопии. Это, пожалуй, самое распространённое ортопедическое заболевание, о наличии которого у себя многие даже не догадываются. Обычно такие симптомы, как боль и усталость в ногах, игнорируют, думая что такие ощущения естественны.

Плоскостопие нарушает амортизирующую функцию стоп и не даёт им нормально смягчать ударные нагрузки. Эта патология увеличивает риск артроза, артрита, плантарного фасциита (воспаления связки, которая соединяет пяточную кость с пальцами) и других ортопедических заболеваний.

Какие упражнения нельзя делать босиком

Сильные удары о твёрдую поверхность при физической активности увеличивают риск плантарного фасциита. Если говорить непосредственно о тренировках, здесь всё зависит от их вида и интенсивности. Упражнения, которые подразумевают большие ударные нагрузки на стопы, лучше всё же выполнять в обуви (прыжки, выпады и т. д.). Надевать обувь перед тем, как заняться гимнастикой или йогой, конечно, необязательно.

Занимайтесь спортом дома и в фитнес-зале в правильной обуви. Не пренебрегайте ортопедическими стельками. Существуют специальные модели для тренировок, которые помогут защитить стопы и суставы от ударных нагрузок. Как выбрать правильную обувь для фитнеса, читайте в статье по ссылке.

Что будет, если неправильно подобрать обувь для тренировок? Что будет, если неправильно подобрать обувь для тренировок?

Помните, что в повседневной жизни носить каблуки, туфли на абсолютно плоской подошве и с узким носом также не рекомендуется. Подобная обувь негативно сказывается на всей опорно-двигательной системе и способствует развитию заболеваний.

Не забывайте периодически посещать травматолога-ортопеда, чтобы контролировать состояние опорно-двигательной системы. Многие ортопедические заболевания развиваются уже в молодом возрасте. При появлении болей в ногах, спине или шее не затягивайте и не игнорируйте эти симптомы — обращайтесь сразу к врачу. Это поможет избежать более серьёзных проблем в будущем.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как похудеть за 4 минуты в день. Быстрая жиросжигающая тренировка без инвентаря
Как похудеть за 4 минуты в день. Быстрая жиросжигающая тренировка без инвентаря
Для чего нужно есть сало с утра? Так советуют нутрициологи
Для чего нужно есть сало с утра? Так советуют нутрициологи
TOP 3
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Эксклюзив
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Впечатления
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Питание
Как усложнить свою жизнь. 5 обыденных вещей, которые нам мешают
Как усложнить свою жизнь. 5 обыденных вещей, которые нам мешают
Мотивация
© championat.com 2000–2022