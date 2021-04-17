Технологичная синтетика или натуральные ткани? Из каких материалов должна быть ваша форма

Сегодня можно найти форму из самых разных материалов: от натуральных тканей типа хлопка и льна до высокотехнологичных синтетических новинок, которые разве что не тренируются за вас. Причём качественная спортивная одежда может быть изготовлена из разных тканей: принцип «чем натуральнее, тем лучше» работает далеко не всегда. Форма из какого материала безопаснее для кожи и на что стоит обращать внимание при выборе, разбираемся вместе с дерматологом Марией Васильевой.

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Какой должна быть спортивная одежда?

Выбирая спортивный костюм, стоит обращать внимание, в первую очередь, на удобство и комфорт. Форма не должна натирать, жать, излишне перетягивать — или, как это часто называют сегодня, «скульптурировать». Одежда для тренировок должна обеспечивать свободу движений, не сковывать и позволять коже «дышать», чтобы не нарушать естественный теплообмен.

Фото: istockphoto.com

Из каких тканей шьют форму?

Сегодня спортивные костюмы — брюки, леггинсы, шорты, толстовки, водолазки, топы — делают из самых разных материалов. Если говорить о натуральных тканях, чаще всего это хлопок, трикотаж и канвас, реже — шёлк и шерсть (для зимних видов спорта).

Хлопок хорош тем, что обеспечивает воздухо- и влагопроницаемость. При этом он достаточно прочный, практически не выгорает и, что немаловажно, гиппоаллергенный. Однако одежда из хлопка довольно быстро растягивается и теряет «товарный вид».

Фото: istockphoto.com

Канвас делают из хлопка, но этот материал отличается большей плотностью и, соответственно, износостойкостью. Также форма из канваса гигиенична и устойчива к ветру.

Основной недостаток одежды из шерсти — сложный уход. Чтобы она не потеряла первоначальный вид и прослужила вам долго, нужно подходить к стирке таких изделий с умом. А учитывая, что спортивную форму нужно стирать после каждой тренировки, это достаточно проблематично.

Шёлк в чистом виде зачастую не используют для изготовления спортивных костюмов. Его добавляют к другим тканям, чтобы добиться определённого внешнего вида и повысить прочность.

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Что касается синтетических материалов, их на рынке спортивной формы не счесть. Крупные бренды из года в год изобретают новые технологии и стремятся улучшить качество одежды. Как правило, искусственные ткани отличаются высокой эластичностью, обеспечивают хороший тепло- и воздухообмен. Однако у некоторых могут вызывать аллергическую реакцию.

Какие материалы лучше выбирать?

Выбирая одежду для спорта, необходимо первым делом смотреть на состав ткани, отмечает дерматолог. Обладателям чувствительной кожи или склонной к угревым высыпаниям (акне) следует отказаться от синтетических материалов, таких как вискоза или капрон. Они не пропускают влагу и воздух и могут спровоцировать дерматит или угревые высыпания или усугубить уже имеющиеся.

Фото: istockphoto.com

Дерматолог советует отдавать предпочтение натуральным или полунатуральным тканям (хлопок, лён, бамбук). Такие материалы впитывают влагу и обладают хорошими воздухопроницаемыми свойствами. Они не создают парникового эффекта, который способствует размножению бактерий на поверхности кожи и тем самым провоцирует или усугубляет некоторые кожные заболевания (акне, себорейный и атопический дерматит, эпидермофитию и др.).