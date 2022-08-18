Врач назвала 7 возможных причин лишнего веса. Дело не всегда в неправильном питании

Иногда ожирение говорит о куда более серьёзных проблемах.

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Почему появляется лишний вес, даже если вы правильно питаетесь?

Иногда бывает так, что человек правильно питается, не забывает об умеренных нагрузках и хорошо спит, а отражение в зеркале всё равно напоминает о нежелательных килограммах. В таком случае стоит задуматься, всё ли в порядке с организмом. Ведь провоцировать набор лишнего веса могут и некоторые заболевания.

Проблемы с щитовидной железой

Снижение количества гормонов щитовидной железы замедляет обменные процессы в организме. Что, в свою очередь, приводит к жировым отложениям. Подробнее о том, как этот орган влияет на похудение, читайте в материале по ссылке.

Нарушение работы гипофиза

Это нарушение известно как адипозогенитальная дистрофия. Его основные причины:

инфекционные заболевания (менингит, туберкулёз, энцефалит и пр.);

травмы головы.

Зачастую это проблема детского или юношеского возраста.

Нарушение работы надпочечников

Называется это заболевание синдром Иценко-Кушинга. Он, как правило, затрагивает взрослых. Синдром провоцирует избыточную выработку гормона кортизола, также известного как гормон стресса. Его переизбыток способствует быстрому расщеплению белка, что повышает уровень сахара в крови. При этом уменьшаются объёмы мышечной ткани. И чтобы компенсировать потери, организм увеличивает жировые отложения.

Основные зоны, в которых накапливается жир в таком случае — это талия, бёдра и подбородок. И почти никогда — ноги и руки.

Лептинорезистентность

Чрезмерное образование гормонов приводит к постоянным перееданиям, так как организм «забывает» сжигать жир для производства энергии. Человек с лептинорезистентностью не в состоянии определить, утолил ли он голод. В результате избыток пищи растягивает желудок, что приводит к расстройству пищевого поведения и ожирению.

Корректируется лептинорезистентность достаточно легко и в то же время сложно. Никакие лекарства и волшебные процедуры не требуются, но важно:

ежедневно заниматься спортом, пусть даже это будет короткое кардио или йога (напоминают организму о необходимости сжигать жиры);

делать пищевые паузы больше четырёх часов (также дают запрос организму на сжигание калорий);

рано ужинать и полностью отказаться от вечерних и тем более ночных перекусов.

Дисбаланс половых гормонов

При уменьшении выработки половых гормонов общая активность организма также снижается. Как следствие, накапливается лишний жир в районе бёдер и живота. Намного реже он появляется на ногах или в зоне подбородка.

Психические нарушения

Многие расстройства психики и недостаток сна приводят к перееданию и ночным срывам, а также к заеданию стресса. Недостаток дофамина — гормона счастья — заставляет организм искать его в любых быстродоступных проявлениях. Сахар и простые углеводы — один из самых простых способов повысить уровень дофамина. Но негативный результат не заставит себя долго ждать: от переедания увеличивается общая масса тела.

Как повысить уровень гормонов счастья без вреда для здоровья, читайте в статье по ссылке.

Хроническое воспаление

Если организм реагирует на воспаление в нормальном режиме, он весь мобилизуется и решает проблему. Но если речь о хроническом воспалении, появляется риск повышенной выработки гистамина. А где есть он, там всегда будут и отёки — они тоже способствуют набору веса.

Причин избыточной массы тела очень много, при этом около 25% случаев напрямую не связано с неправильным питанием. Поэтому, если вы заметили, что начали поправляться, хотя никаких видимых причин для этого нет, стоит обратиться к врачу. Так вы сможете исключить опасные заболевания или же вовремя их диагностировать и получить помощь.