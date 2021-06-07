Иногда килограммы не уходят, как ни старайся. И вовсе не из-за неправильного подхода.

Иногда избавиться от лишних килограммов не выходит. Кажется, что всё делаете правильно: тренируетесь по индивидуальному плану, питаетесь по рекомендациям нутрициолога. Но вес не уходит. В таких случаях причиной могут быть проблемы с щитовидной железой. Это важный орган, о роли которого задумываются далеко не все. Подробнее о том, как щитовидная железа влияет на похудение, рассказывает Ирина Ерофеевская, врач-диетолог и педиатр, спикер компании Evotren и эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Для чего нужна щитовидная железа?

Щитовидная железа регулирует метаболизм всего организма: она может его ускорить, а может замедлить. При недостатке гормонов щитовидной железы обмен веществ замедляется. Тогда ему требуется меньше калорий для поддержания основного обмена (затраты энергии на поддержание основных функций организма).

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С замедлением основного обмена человек становится вялым и апатичным, и аппетит у него тоже снижается. Кроме того, медленнее работает кишечник и уменьшается количество пищеварительных ферментов, поэтому часть калорий просто не усваивается.

Как щитовидная железа влияет на похудение?

На фоне снижения функции щитовидной железы очень сложно похудеть. Это может быть причиной сильных отёков, которые увеличивают массу тела. Но стоит только нормализовать уровень гормонов, как те же усилия дадут желаемый эффект — лишний вес начнёт уходить.

Как нормализовать уровень гормонов щитовидной железы?

Для таких случаев существует специальная модифицированная диета — аутоиммунный протокол (АИП). Она исключает всю обработанную пищу. Важно понимать, что АИП — это не просто диета, а специальный образ жизни, который предполагает:

двигательную активность, желательно на свежем воздухе;

использование эко-косметики и чистящих средств — минимальный контакт с «химией»;

улучшение качества и продолжительности сна;

управление стрессом.

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При заболеваниях щитовидной железы нужно выстраивать питание особым образом. Основу рациона составляют зелёные овощи, на втором месте — субпродукты, рыба и морепродукты, на третьем — мясо. Затем правильные жиры, в небольшом количестве фрукты и ягоды. И за редким исключением — сладкое.

Также диетолог рекомендует употреблять достаточное количество воды (минимум 25 мл на 1 кг массы тела), исключить перекусы и придерживаться интервального питания 16/8 (восемь часов для еды и 16 часов голода).

На АИП можно:

субпродукты;

мясо и птицу;

жирные сорта рыбы и морепродукты;

зелень и водоросли;

корнеплоды: морковь, свёклу, тыкву, кабачок, батат;

луковые;

цитрусовые;

ягоды с мелкими косточками и сезонные фрукты, желательно местного происхождения.

Фото: istockphoto.com

На АИП нельзя:

алкоголь;

зерновые;

бобовые;

молочные продукты;

яйца, особенно белок;

паслёновые, кроме картофеля;

сахар и сахарозаменители;

растительные масла;

специи из семян;

кофе (изредка допускается);

любая химия: красители, ароматизаторы, глютаматы и т.д.

Систему питания по аутоиммунному протоколу рекомендуют и при других заболеваниях: аллергия, атомическая экзема, психические расстройства, воспалительные заболевания суставов и др. Но не стоит заниматься самолечением. Пройдите обследование и проконсультируйтесь с врачом.