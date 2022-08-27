Сезон распродаж может упростить вам задачу на весь год.

5 вещей до 1000 рублей, которые украсят ваш гардероб в спортивном стиле

Август — отличное время, чтобы побродить по распродажам и найти товары, которые в начале лета стоили в три, а то и четыре раза дороже. Большим плюсом августовских распродаж является ещё и то, что эти вещи вы сможете носить ещё весь сентябрь, а некоторые и круглый год.

Собрали несколько элементов, которые сейчас можно приобрести по отличной цене — менее 1000 рублей за единицу.

Джинсы

Универсальная вещь, которая заполонила наши гардеробы. Знаете ли вы хотя бы одного человека, у которого нет ни одной пары? Вот и мы не знаем.

Фото: tvoe.ru

В этом сезоне продолжает господствовать тенденция на широкие джонки или даже джинсы-клёш и возвращается мода на низкую посадку. Выбирайте классические цвета, без разводов и дырок, и тогда эта пара станет базовой в вашем гардеробе круглый год.

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Шорты

Отнюдь не только летний предмет гардероба, если выбрать более универсальные модели: например, велосипедки, которые сейчас мы носим даже под пиджак, послужат вам отличным вариантом для тренировок.

Фото: SELA / befree

Выбирая джинсовые шорты, учитывайте тип своей фигуры и не позволяйте им «резать» ваши ноги, тогда такие шорты вы наденете и в следующем году.

Отличный выбор у Befree и SELA

Базовая футболка

Наряду с джинсами этот предмет гардероба будет сопровождать вас в каждом из времён года, поэтому много футболок не бывает.

Фото: ZARINA / Lime

Учитывайте свой цветотип и цветовые настроения вашего гардероба. Безусловно, самым удачным выбором станут базовые белые, чёрные и серые футболки. Но если вам хочется разнообразия, выбирайте сложные цвета — лавандовый, оливковый или терракотовый.

Много вариантов можно найти у Zarina и Lime

А в нашем предыдущем материале рассказали, на каких вещах в гардеробе не стоит экономить.

Худи или свитшот

Джемпер, свитшот или худи одинаково хорошо впишутся в ваш гардероб, всё зависит только от вашего вкуса.

Фото: Befree / Koton

Вы можете выбрать более лёгкую ткань (после лета выбор таких вещей на распродажах особенно большой) или поискать варианты на подкладке. Худи станет отличным помощником как на прогулке, так и на уличной тренировке, поэтому и дизайн стоит подбирать под существующие в гардеробе вещи. В этом сезоне особенно актуальным остаётся образ, где объёмный свитер сочетается с велосипедками и кроссовками.

Выбрать можно у Koton или Befree

Сумка

В выборе сумок нельзя опираться только на тренды – прежде всего вам должно быть удобно носить в этом аксессуаре все свои вещи.

Фото: Befree / Lamoda

Мы нашли отличные бюджетные варианты сумки-шоппера и небольшой сумки через плечо в нейтральных цветах. Такие модели отлично сочетаются с разными стилями — вы можете надеть лёгкое платье и кроссовки или дополнить такой сумкой офисный casual.

Такие варианты мы нашли у Befree и David Jones