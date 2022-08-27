5 вещей до 1000 рублей, которые украсят ваш гардероб в спортивном стиле

Сезон распродаж может упростить вам задачу на весь год.
Август — отличное время, чтобы побродить по распродажам и найти товары, которые в начале лета стоили в три, а то и четыре раза дороже. Большим плюсом августовских распродаж является ещё и то, что эти вещи вы сможете носить ещё весь сентябрь, а некоторые и круглый год.
Собрали несколько элементов, которые сейчас можно приобрести по отличной цене — менее 1000 рублей за единицу.
Джинсы
Универсальная вещь, которая заполонила наши гардеробы. Знаете ли вы хотя бы одного человека, у которого нет ни одной пары? Вот и мы не знаем.
Фото: tvoe.ru
В этом сезоне продолжает господствовать тенденция на широкие джонки или даже джинсы-клёш и возвращается мода на низкую посадку. Выбирайте классические цвета, без разводов и дырок, и тогда эта пара станет базовой в вашем гардеробе круглый год.
Наряду с джинсами этот предмет гардероба будет сопровождать вас в каждом из времён года, поэтому много футболок не бывает.
Фото: ZARINA / Lime
Учитывайте свой цветотип и цветовые настроения вашего гардероба. Безусловно, самым удачным выбором станут базовые белые, чёрные и серые футболки. Но если вам хочется разнообразия, выбирайте сложные цвета — лавандовый, оливковый или терракотовый.
Джемпер, свитшот или худи одинаково хорошо впишутся в ваш гардероб, всё зависит только от вашего вкуса.
Фото: Befree / Koton
Вы можете выбрать более лёгкую ткань (после лета выбор таких вещей на распродажах особенно большой) или поискать варианты на подкладке. Худи станет отличным помощником как на прогулке, так и на уличной тренировке, поэтому и дизайн стоит подбирать под существующие в гардеробе вещи. В этом сезоне особенно актуальным остаётся образ, где объёмный свитер сочетается с велосипедками и кроссовками.
В выборе сумок нельзя опираться только на тренды – прежде всего вам должно быть удобно носить в этом аксессуаре все свои вещи.
Фото: Befree / Lamoda
Мы нашли отличные бюджетные варианты сумки-шоппера и небольшой сумки через плечо в нейтральных цветах. Такие модели отлично сочетаются с разными стилями — вы можете надеть лёгкое платье и кроссовки или дополнить такой сумкой офисный casual.