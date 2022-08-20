5 спортивных вещей, на которых точно не стоит экономить

Они не только долго прослужат, но и смогут стать источником дохода в будущем.

Составляя гардероб, который прослужит не один сезон, важно знать, на чём экономить точно не нужно. Вместе со стилистом выбрали пять спортивных вещей, которые стоят того, чтобы на них потратиться.

Анна Орлова персональный стилист Безусловно, есть классика, которая не выйдет из моды и при должном качестве приживётся в вашем гардеробе на долгие годы.

Спортивный костюм

В данном случае мы будем делать акцент именно на хлопковом спортивном костюме — элементе, который сможет выручить вас на прогулках, в поездках, на встречах с друзьями и при любом активном времяпрепровождении.

Спортивный костюм вот уже несколько лет как стал «стильной униформой» современных девушек. В нём действительно удобно путешествовать, заниматься повседневными делами, проводить время с друзьями и детьми. Но нужно учесть, что такой вид одежды не «статусный», поэтому если вы планируете оказаться в месте, где вас будут оценивать «по одёжке», выберите что-то более структурное. Даже если заменить трикотажные брюки на джинсы, образ уже станет более собранным.

Почему стоит вложиться

Правильно подобранный спортивный костюм станет основой вашего casual-гардероба на многие годы, а для этого нужно не прогадать с качеством. К сожалению, не весь трикотаж может похвастаться качественным составом — некоторые вещи покрываются катышками, вытягиваются или, наоборот, садятся после стирки и теряют свой цвет.

Фото: monochrome.ru

Выбирая хлопковый костюм, рекомендую обращать внимание на качество и плотность ткани. В костюме вы будете проводить время активно и много двигаться, поэтому ткань должна быть достаточно износостойкой, чтобы коленки не «пузырились» и не образовывались заломы и складки. С точки зрения цветовой гаммы нет никаких ограничений, можно выбрать любой костюм, гармонирующий с вашей внешностью и остальным гардеробом.

В зависимости от сезона можно выбрать утеплённый трикотаж «с начёсом» или облегчённый хлопок.

Современный спортивный костюм имеет свободный неприталенный крой, как будто он вам немного великоват. Нет ничего более устаревшего, чем обтягивающие тренировочные брючки в сочетании с меховым жилетом и кроссовками на платформе.

Дополнить костюм можно дутым жилетом и массивными кроссовками в стиле 90-х или пиджаком с мужского плеча и ботинками на массивной подошве — для более собранного городского образа. Подобнее о том, с чем и как сочетать спортивные вещи, читайте в статье по ссылке.

Рюкзак

Если весь образ может спасти один правильно подобранный спортивный костюм, то испортить его по силам одному неудачному рюкзаку. Скорее всего, вы уже вышли из школьного и студенческого возраста, значит, городской рюкзак ищите не в спортивных магазинах, а в брендах одежды, которые специализируются на современном стиле athleisure.

Фото: Lacoste.com

Из марок высокого сегмента могу рекомендовать нейлоновые рюкзаки Prada, ставшие каноническими, также Balenciaga, Off White, Calvin Klein или коллаборации спортивных и fashion-марок. Такой рюкзак не только долго прослужит по назначению, но и украсит образ, сделает его более сложным и статусным.

Почему стоит вложиться

Если вы хотите, чтобы рюкзак прослужил максимально долго, пусть он будет без лишних деталей, предельно лаконичный. Если же с помощью этого предмета одежды вы выражаете свою индивидуальность, выбирайте модели из громких коллабораций.

Что касается качества, обращайте особое внимание на фурнитуру. Каким бы плотным и качественным ни был материал рюкзака, дешёвая фурнитура упростит его вид донельзя. В том числе поэтому за качество стоит доплатить.

Лыжный костюм

При выборе экипировки в первую очередь важно обращать внимание на технические характеристики, а не на соответствие модным тенденциям. Поэтому я бы рекомендовала инвестировать в лыжный костюм от брендов, которые специализируются именно на одежде для спорта.

Фото: tsum.ru

Так как это достаточно крупные и известные бренды, скорее всего, они также следят за модными тенденциями. Однако если вы выберете дорогой качественный костюм, а катаетесь нечасто, есть риск, что он действительно прослужит десятки лет. К тому времени его стиль может морально устареть.

Почему стоит вложиться

Для активного отдыха на горнолыжном склоне необходима специальная экипировка — тёплая, прочная, удобная, практичная. От выбора горнолыжного костюма зависит не только ваш комфорт, но и безопасность на склоне. Одежда не должна сковывать движения, пропускать влагу и ветер. И хорошо, если на ней есть много наружных карманов, например, для телефона и документов.

Спортивное нижнее бельё

Как и с лыжным костюмом, при выборе нижнего белья ориентируемся на технические характеристики: насколько хорошо ткань пропускает воздух, отводит влагу, как выполнены швы, соответствует ли модель размеру.

Почему стоит вложиться

Нижнее бельё — самый близкий к телу слой одежды, поэтому ткань должна быть качественной и приятной на ощупь. Хорошо подобранное бельё для тренировок может прослужить вам не один год и при этом не потерять внешних и функциональных качеств.

Кроссовки

Хорошие базовые кроссовки — ещё одна вещь, на которой не стоит экономить. Даже если вы не совершаете забеги на марафонские дистанции.

Кроссовки давно перешли из спортивного гардероба в повседневный. Их можно сочетать практически с любой одеждой: от делового костюма до свадебного платья. Выбирая обувь, ориентируйтесь на вашу любимую спортивную марку и отдавайте предпочтение культовым моделям. Есть несколько канонических вариантов, которые вряд ли когда-нибудь выйдут из моды.

Если хотите пару на все случаи жизни, выбирайте одну из этих:

adidas Stan Smith;

Nike Air Force;

New Balance 550;

Converse Chuck Taylor.

Фото: unsplash.com/@miladamasio

Так как кроссовки — это изначально спортивная обувь, стилистика расслабленного повседневного образа будет передаваться от этого предмета гардероба всему аутфиту. Кроссовки отлично «усмиряют» вечерние вещи, и вы вполне можете сочетать их с топом с пайетками, юбкой с перьями или леопардовым платьем.

В сочетании с белой футболкой, джинсами и косухой лаконичные кроссовки станут отличным дополнением стильного минимализма. Только избегайте нарочито «женственных» моделей кроссовок с кружевом, стразами и другими декоративными элементами. Такие не имеют ничего общего со стильным и современным образом.

Почему стоит вложиться

Из-за универсальности спортивную обувь может быстро настичь трагический конец. Поэтому лучше один раз вложиться в качественную пару, чтобы не приходилось каждый месяц её менять.

Кроме того, если приобрести редкую пару сейчас, через несколько лет можно будет продать её за сумму с большим количеством нулей. Коллекционные кроссовки в наше время ценятся не меньше машин и драгоценностей. Кстати, о моделях, которые стали самыми дорогими в прошлом году, можно прочитать в материале по ссылке.