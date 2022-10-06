4 важных события в жизни, которые формируют личность и характер

Чаще всего нас определяет выбор, который мы делаем в этих ситуациях.

Иногда, находясь в моменте, мы не можем оценить, насколько он важен для нашей личности. Мы вместе с экспертом собрали пять ситуаций, которые больше остальных влияют на нас и нашу жизнь.

Елена Куфтяк доктор психологических наук Взрослость связана с формированием полноценной личности. Разберём пять жизненных событий, влияющих на взросление человека: первая любовь; сепарация; переезд от родителей (в отдельную квартиру, другой город); переход в другое пространство (например, поступление в вуз); первая работа.

Первая любовь

Первое эмоционально яркое чувство в жизни каждого. Она может длиться несколько месяцев или лет, и сила её влияния на человека никак не зависит от продолжительности этого чувства.

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Первая любовь помогает лучше слышать не только себя, но и другого человека. А также понимать, что в мире есть переживания, которые в отношениях можно разделить и получить поддержку. Это развивает чувство такта, умение сосредоточиться не только на себе, но и на другом человеке.

Первая любовь – это жизненный опыт близких отношений, доверия и безопасности, принятия самостоятельных решений с противоположным полом.

Получая такой опыт, человек учится выстраивать личные границы и не нарушать границ других людей. Опыт первой любви – важный этап в жизни человека, который придаёт ему внутренней силы, индивидуальной красоты и мудрости.

Сепарация

Это важная часть взросления, в которой происходит отделение от родителей и передача ответственности. С сепарацией человек получает ответственность за себя, за свою жизнь и будущее. При этом с родителями он выстраивает равноправные отношения: взрослый – взрослый.

Завершённая сепарация позволяет самостоятельно и независимо определять свой путь, строить планы и принимать решения, гибко реагировать на изменения. Для кого-то это может стать неким трамплином для старта в настоящую взрослую жизнь. Какие уроки жизни нужно успеть перед этим пройти, рассказали в предыдущем материале.

Независимость и самостоятельность в принятии решений способствует обретению уверенности в себе и психологического благополучия. В процессе сепарации человек учится выстраивать личные границы, что помогает построить здоровые отношения с близкими, друзьями и коллегами.

Переезд в другой город или даже отдельную квартиру

Переезд, как правило, открывает перед человеком новые возможности. Появление в окружении новых людей, другой жизненный уклад, принятие бытовых забот и их решение позволяют «разбить» и расставить прежние стереотипы, принять ответственность. Это помогает раскрыть личностный потенциал, обратиться к ресурсам. Через новую самостоятельную жизнь и новый опыт развивается и растёт личность.

Выбор работы

Первая работа связана с приобретением профессионального опыта, что влечёт более осознанное отношение к жизни, появление уверенности в себе, пересмотр жизненных ценностей и отказ от прежних инфантильных мечтаний. Не исключено, что первая работа станет катализатором личностных перемен в жизни – переезд, поиск партнёра, появление серьёзного хобби.

В этом вопросе ещё важна степень нагрузки и разгрузки организма. Мозгу нужен отдых, как и любой системе. В противном случае это приводит к утомляемости и потере работоспособности. Подробнее о нормах продолжительности рабочего дня читайте по ссылке ниже.

Благодаря работе появляется возможность приобретения ценного опыта старших, а значит, и более опытных коллег. Работа в коллективе учит отстаивать свою точку зрения перед начальством, подчиняться, работать в команде и нести ответственность за всё, что было сделано и не сделано. Накопление жизненного опыта позволяет человеку становиться взрослее.