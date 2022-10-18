Как не поддаваться общей волне паники. 3 способа сохранять спокойствие

Пытаясь выстроить логику и предугадать ход событий, человек выходит не героем обстоятельств, а жертвой манипуляций. Вместо действительной реальности он погружается в болото страха и потенциальной опасности.

Татьяна Пятаева трансформационный психолог, окончила Институт Инновационных Психотехнологий Что так манит людей следить за негативными новостями? Иллюзия контроля — мнимая гарантия безопасности. Создаётся впечатление: если я в курсе событий, то предупреждён, а если предупреждён, то, как говорится, вооружён.

Если вас всё же затягивает в эту пучину новостей – пожалуйста, не отказывайте себе в «удовольствии», но постарайтесь заранее договориться с самим собой о неких рамках и правилах.

Отведите себе конкретное время на стрессовое уныние (10–20 минут в день), в зависимости от того, сколько кортизола вам нужно восполнить, а далее возвращайтесь в осознанное восприятие, которое при панике и страхе может снижаться до 20% адекватности. Не зря говорят «страх — плохой советчик», избыток кортизола – тоже.

Вот несколько правил, которые помогут не попасться на киберманипуляции

1. Прежде чем вступить в новую группу/канал в соцсетях, для начала желательно изучить сообщество, к которому вы планируете присоединиться.

Признаки информационной ловушки:

администратор — бот, а не реальный человек. Вместо фото картинка, контакты скрыты. В некоторых сервисах боты так и обозначены «бот»;

сообщения канала прямо или косвенно провоцируют панические настроения, без конструктивных предложений. Раскачивание психологической неустойчивости в стиле: «Всё плохо! Да сколько можно!» и всё изложение ежедневно звучит в одной тональности негатива;

сообщения канала содержат обязательный призыв к действию. Это прямая манипуляция;

звучит просьба оставить конфиденциальную информацию, заполнить таблицу/анкету с внесением личных данных, для оказания помощи/услуги на безвозмездной основе или за вознаграждение;

предлагается так называемый лид-магнит (услуга, чек-лист), который «спасает» людей от угроз для их спокойной размеренной жизни (например, при локдауне или мобилизации). После этапа «привлечь внимание и войти в доверие» следует грамотная инструкция с описанием конкретных активных, а зачастую даже и агрессивных действий. Обычно это любые акты протеста: написать, заявить, выйти на пикет.

Просто удаляйте у себя эти чаты. Без возможности стать жертвой психологических атак.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

2. Прежде чем размножать информацию, досконально изучите источники. Проверяйте всё, чем вы хотите поделиться, не пересылайте друг другу без проверки видео и копии якобы документов, не открывайте сомнительные ссылки. Тем более сейчас принят закон о наказании за распространение фейков. Будьте внимательны.



3. Один из верных способов сохранить спокойствие и адекватность при нескончаемом потоке негативных новостей – сосредоточить внимание на своём круге влияния. Это те жизненные задачи и бытовые вопросы, на решение которых вы можете оказать прямое непосредственное воздействие: деловые, партнёрские, семейные обязанности, здоровье и благосостояние, образование и профессиональное развитие.

Как вариант — заняться спортом. О том, как физические нагрузки помогают в борьбе со страхом и тревогами, рассказали в предыдущем материале

Вы не принесёте пользы ни себе, ни кому-то ещё, если вашим основным занятием будут пустые переживания, отнимающие время, физические силы, разрушающие психику и тем самым ведущие к апатии и депрессии.

Не плодите количество зла своим участием. Давайте будем поддаваться только спокойствию.

Страх, тревога и вина только сбивают с толку. Как справляться с потоком информации и не сойти с ума, читайте по ссылке