Для тех, кому не сидится на месте.

Чем заняться на ноябрьских праздниках? 5 идей для осеннего отдыха

Ноябрьские праздники продлятся три дня. Чему посвятить свободное время? Поиграть в настольные игры, приготовить вкусный ужин, принять участие в забеге — придумали за вас, чем заняться в последний месяц осени.

Выйти на прогулку

Эдуард Шакула фитнес-менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Пасмурная погода за окном не повод сидеть дома. Рекомендую тепло одеться и прогуляться по ближайшим паркам.

Прогулки на свежем воздухе помогают снизить стресс и артериальное давление, а также улучшают работу иммунной системы. Более того, пройдя 10 тысяч шагов, можно сжечь до 500 ккал, поэтому спокойная, но длительная прогулка может стать отличной заменой интенсивной тренировке в выходные дни.

Если вы живёте в Москве, но вам наскучили Сокольники и Воробьёвы Горы, советую прогуляться по усадьбам Кусково или Царицыно и насладиться поздней осенью.

Съездить на дачу и провести время с близкими

Поездка на дачу с семьёй или друзьями — также отличный вариант, чтобы отдохнуть и восстановиться перед новой рабочей неделей. Если совсем не хочется мёрзнуть на улице, можно поиграть дома в настольные игры, приготовить домашний ужин и посмотреть какую-нибудь нестареющую комедию.

О фильмах, которые не позволят впасть в осеннюю депрессию, читайте в статье по ссылке

Посетить баню

Если есть возможность, можно сходить в баню. Давно доказано, что паровая тренирует сердечно-сосудистую систему, очищает организм и помогает снизить стресс. Но не стоит забывать, что баня полезна для здоровья только в том случае, если нет противопоказаний (гипертоническая болезнь, психические или тяжёлые невротические заболевания, хронические воспалительные, онкологические заболевания, сердечная недостаточность и другие противопоказания).

Больше о том, кому нельзя ходить в баню, читайте в этой статье.

Принять участие в забеге

Эдуард: Если вы в хорошей физической форме, можете поучаствовать в забеге. Это отличная возможность проверить свои силы, получить вдохновение и мотивацию. Атмосфера на забегах обычно очень дружелюбная, поэтому вы ещё и сможете поднять себе настроение, оказавшись в кругу единомышленников.

Вариантов много: например, 4 ноября в Самаре состоится полумарафон «В беге мы едины», а в Москве — пробег-марафон «Битцевская прямая». 6 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт городской забег «МарафонЪ Достоевский».

Устроить экспресс-тур по городу

В День народного единства во всех регионах России ожидаются масштабные празднования. В программе — бесплатные экскурсии, ярмарки ремёсел, лекции, выставки, мастер-классы и другие активности.