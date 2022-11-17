Почему футболисты едят пиццу и пасту. Криштиану Роналду не исключение

Такие блюда могут быть полезны, но есть нюансы.

Футболисты, как и любые спортсмены, особое внимание уделяют своему питанию. Для этого многие нанимают в команду диетологов или работают со своими специалистами лично. Вместе с тем многие футбольные команды заказывают пиццу после матчей. Что до отдельных игроков, то, например, Лионель Месси и Криштиану Роналду тоже себя балуют.

Но разве калорийная еда разрешена спортсменам? Разбираемся вместе с экспертом, что составляет основу их рациона и как это связано с уровнем физической нагрузки.

Алена Денисова нутрициолог , эксперт FPA Каждому человеку для поддержания работоспособности, обеспечения организма необходимыми элементами и сохранения здоровья требуется употреблять достаточное количество белков, жиров и углеводов. И футболисты здесь не исключение.

Какая нагрузка у футболистов

Футбол – это очень энергозатратный вид спорта. За один матч спортсмен тратит примерно 1500 ккал. И надо учитывать, что одними играми физическая нагрузка не ограничивается.

Есть три основных типа тренировочного режима спортсмена:

сборы. Они представляют собой командную поездку в страну с тёплым климатом, хорошими условиями для тренировок на поле и питания с восстановлением. Во время тренировочных сборов, которые обычно длятся несколько недель, футболисты проводят по две-три тренировки в день, продолжительность каждой составляет от полутора до двух часов;

поддержание тонуса. С началом игрового сезона меняется и режим дня. В день матча проводится лёгкая тренировка, состоящая из бега, работы с мячом и других упражнений. Всё это необходимо для поддержания тонуса. После чего футболисты обедают и готовятся к выходу на поле;

режим. В обычные дни, когда нет игр, игроки тоже должны соблюдать режим. Обязательно следить за питанием, не переедать, полноценно спать. После тяжёлых и важных игр спортсменам необходимо восстановление, поэтому в такие дни тренировки не проводятся.

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Как мы видим, затраты энергии у профессиональных спортсменов очень большие. Из чего следует, что и питание должно быть качественным и разнообразным.

Что составляет основу питания футболистов

Белки. Являются строительным материалом, без белка не будет и мышц. Главные источники питательного вещества – это мясо, птица, рыба и молочные продукты. Для разнообразия рациона стоит включать в меню и растительный белок, который содержится в крупах, фасоли, чечевице. Особое внимание уделяется способам приготовления продуктов: удаляется лишний жир у мяса, сводится к минимуму использование масла, соусов, выбираются наиболее щадящие методы обработки.

Жиры. Необходимый компонент здорового питания, отличный энергетический источник. Получают жиры из сыра, молочных продуктов, орехов, растительных масел, рыбы жирных сортов.

Углеводы. Главный источник энергии, поэтому абсолютно у каждого человека, не только у спортсмена, они должны составлять большую часть от всего рациона. Конечно, отдаётся предпочтение «медленным» углеводам, которые не вызывают резкого подъёма уровня глюкозы, обеспечивая длительное чувство сытости. Они содержатся в крупах, макаронах, ржаном хлебе. Но у спортсменов бывают случаи, когда необходимо быстро восстановить энергию, здесь выручают как раз «быстрые» углеводы. Но не в виде десертов, а в виде свежих и сладких фруктов.

По ссылке перечислили продукты, которые обязательно нужно есть спортсменам.

Профессиональные футболисты могут дополнительно принимать различные спортивные добавки, назначаемые специалистом.

Что исключается из рациона

В список запрёщенных продуктов попадают сладкие газированные напитки, алкоголь, снеки, продукты, приготовленные в большом количестве растительного масла. В день матча рекомендуется ограничить употребление острых блюд, гороха, фасоли. Особое внимание уделяется режиму питания: спортсмены всегда должны есть примерно в одинаковое время, ужиная за два-три часа до сна.

Пицца и паста: можно ли их футболистам

В бесконечном потоке тренировок, игр, постоянного соблюдения режима возникает естественное желание чем-то себя побаловать. И чаще всего выбор футболистов падает на такие сытные и калорийные блюда, как пицца или паста. Но не стоит делать поспешных выводов. Многое зависит от ингредиентов.

Несмотря на то что именно от таких блюд нам всегда рекомендуют отказываться, они могут быть полезны. Здесь вопрос лишь в их качестве и размере порций. Пицца и паста представляют собой углеводы, необходимые организму. Пицца бывает разная: по ингредиентам, толщине теста и не только. Если речь идёт о пицце из цельнозерновой муки, с добавлением большого количества зелени, овощей, качественного мяса и сыра, то такое блюдо сразу приобретает статус здорового.

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С пастой же всё ещё проще. Если макароны из твёрдых сортов пшеницы, то это ещё и хороший источник растительного белка. Паста бывает с мясом, морепродуктами, сливками, что повышает пищевую ценность. Многое зависит от качества используемых ингредиентов: чем оно выше, тем питательнее и полезнее блюдо.

И важным моментом является количество. Не стоит делать основой своего рациона пиццу или каждый день есть только пасту: такой подход ведёт к снижению разнообразия рациона. В случае с пиццей стоит остановиться на нескольких кусочках, а не съедать целую.

Вегетарианская пицца содержит 204 ккал на 100 г, сырная – 284 ккал, мясная – 309 ккал. Калорийность пасты с креветками составит 182 ккал, а грибная с курицей в сливочном соусе включает в себя 225 ккал.

Именно количество и определяет то, к чему приведёт употребление калорийного продукта. Позволяя себе иногда даже не самую диетическую пиццу, получая удовольствие от еды и радуя себя, спортсмен не нанесёт вреда своей спортивной форме.

Полезны ли эти блюда для обычных людей

Хотите съесть пиццу, пасту или порадовать себя сытным пирогом с мясом? Это не имеет значения для вашего веса. Просто потому, что мы худеем или набираем вес не от конкретного продукта, а от их количества: стабильно превышая калорийность своего рациона, вы наберёте вес даже на диетических хлебцах с яичными белками.

Правило для всех одно: если питание качественное, соответствующее вашим энергетическим потребностям, то ничего страшного не произойдёт, если иногда вы будете себе позволять пиццу или любимый десерт.

Здесь узнаете о продуктах, полезных при любой активности.

Планируйте свой рацион так, чтобы его основу составляли качественное мясо и рыба, крупы, макароны, свежие овощи и фрукты, орехи, яйца. Следите за режимом дня, больше двигайтесь и не забывайте баловать себя тем, что вы действительно любите. Ведь приятные эмоции нужны всем: как профессиональным футболистам, так и тем, кто занимается спортом для себя.