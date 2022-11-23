Что будет, если молчать 7–10 дней. Истории двух героев

Как молчать семь-десять дней? Да ещё и без телефона? Это кажется чем-то ужасным и невозможным. А вдруг весь мир развалится, пока вас не будет? На самом деле это иллюзия, говорят те, кто практиковал молчание. Рассказываем истории двух героев, которые прошли практику випассаны и ничуть не пожалели.

Екатерина Шик энергопрактик, эксперт реализации, автор и создатель трансформационного курса «Выход из матрицы» Ретрит випассана — это практика, которая появляется в момент необходимости. Когда человек остаётся один на один с вопросами «Зачем я здесь» и «Кто я такой».

Что такое випассана

Випассана — это семи-десятидневная трансформационная практика личности и энергетики, основанная на самонаблюдении. Техника медитации зародилась в Индии около 2500 лет и в переводе с языка пали означает «видеть реальность такой, какая она есть». Во время неё происходит глубинное познание связи ума, тела и энергии.

В течение всего времени участники находятся без мобильных телефонов, не разговаривают и не смотрят друг другу в глаза. Каждый день наполнен самопознанием, медитациями в тишине, а также диалогами с самим собой. Ретрит проходит под менторством учителя, который ведёт участников в практиках. Но наставник только направляет — вся работа происходит глубоко внутри вас.

Фото: istockphoto.com

Техника медитации помогает наблюдать за своими эмоциями, избавиться от навязчивых мыслей, меньше беспокоиться о прошлом и будущем, пребывать в настоящем.

Решиться на випассану — это как подписать договор с самим собой. Назад хода нет! День ото дня участники наблюдают, как работает ум, сколько мыслей ежедневно переваривается в голове.

Исследователи из канадского университета Куинс подсчитали, что в среднем мозг генерирует 6200 мыслей в день. Каждая из которых, в свою очередь, затрачивает энергию. Задача випассаны — избавить вас от ненужных размышлений и поглотителей энергии.

Как проходит практика молчания

Опыт Екатерины

Мой опыт випассаны произошёл в период острых моментов на работе. Я поняла, что живу из состояния «надо». Тогда я приняла решение «пусть весь мир подождёт» и решилась на десятидневный ретрит.

Первые полдня проходили без телефонов, которые мы сдали по приезде. Поначалу всё было здорово: я любовалась природой вокруг. Но к вечеру стала замечать, что оцениваю других людей. Тогда я впервые поймала себя на мысли, что моё внимание в свободном плавании утекало на оценочность.

Отбой был в десять вечера, что для меня странно: я привыкла ложиться в час ночи. Кое-как уснула на не самой удобной кровати, после чего нас разбудили в пять утра на встречу с солнцем. В этом момент я провалилась так глубоко в практику, что уснула и даже упала. Проскользнула первая мысль: что обо мне подумают другие. Тогда же я стала отслеживать, как мысли роятся в моей голове.

Фото: из личного архива Екатерины Шик

На протяжении всей випассаны мы медитировали по шесть часов в день. Моё тело молило меня вернуть его в комфорт, но я не сдавалась. В один из дней во мне проснулось дикое сопротивление. Хорошо помню, как в медитативной комнате один из участников сверлил меня глазами. Я не понимала, что происходит, но во мне начала просыпаться борьба.

Мы не могли говорить друг с другом, в то же время в голове я простраивала гигантские диалоги, обращённые к нему. Я не понимала, что происходит, чего он хочет от меня. Между тем противоречивых чувств становилось только больше. На пике мои мысли и ощущения переполнили меня, и я заплакала. В тот момент открыла глаза и обратила внимание, что другие тоже не смогли сдержать эмоций.

Пришёл инсайт: борьба не имеет смысла. Соперничество — это программа, навязанная нам извне.

Когда я осознала, что мы можем контролировать свои мысли и сами создавать из них реальность, медитации стали происходить легче. В тот момент я ощутила освобождение.

В ходе одной из медитаций я начала максимально чувствовать своё тело и поняла, что необязательно нагружать себя «блинами» в спортзале, чтобы быть в контакте с собой. Достаточно просто направить внимание в тело.

На седьмой день випассаны одна из участниц решила покинуть ретрит, и мне захотелось её обнять. Ничего не говорить, просто передать ощущение любви, ведь мы можем управлять своими чувствами и энергией без слов.

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Ближе к окончанию практики мне всё больше и больше нравилось медитировать. Здешний мир мне стал привычен. Учитель на следующий день как раз заговорил о жизни после практики и порекомендовал сосредоточиться на настоящем.

В последний день практики я отключила борьбу и достигла состояние катарсиса. Это можно назвать освобождением или оргазмом на миллион. Чувствовала душевное ликование и вместе с тем лёгкое волнение.

Фото: istockphoto.com

Главный опыт практики: во время и после випассаны звуки слышатся громче, мир видится отчётливее. Вы осознаёте себя в моменте здесь и сейчас. Прожив випассану, я могу точно сказать: эта та практика, которая помогает понять, кто вы есть на самом деле. Всё вокруг — это призма нашего восприятия. Мы сами творим свою реальность: партнёров, место жительства, работу и всё, что происходит в жизни.

Опыт Игоря

Игорь Старостин блогер Сколько себя помню, всё время был дико увлечён спортом, а вот о ментальном состоянии не задумывался. Благодаря практике молчания я смог посмотреть на себя и на мир «трезво», без прикрас. Выбрал випассану, потому что там не просят медитировать на мантру, визуализировать или пытаться перенестись в какие-то иные миры. От участников требуют только набраться терпения и наблюдать.

Випассана — это процесс постепенный. Первые дни вы концентрируетесь на дыхании и наблюдаете за своими ощущениями по всему телу, от макушки до кончиков пальцев. Необходимо сидеть полностью в неподвижном состоянии. Это непросто, но первый день практики пролетает за секунду. Вы начинаете испытывать что-то новое и неизведанное, это завлекает.

Никакого контакта с окружающим миром и другими участниками. Из еды — только вегетарианская пища, чтобы было легко и комфортно медитировать. Никаких книг, занятий спортом, практик йоги, даже листка с ручкой нет. Ничего, что может отвлечь от практики.

Фото: istockphoto.com

Сидеть в медитации с утра до вечера на протяжении десяти дней нелегко. Спустя время ум начинает очень хитрую игру, и важно это отследить. Например, у меня возникла ломота в костях и суставах, боль блуждала по всему телу, слёзы текли ручьем.

Но это лишь уловки ума, который пытается увести вас от самих себя.

Болели, кажется, те места, о существовании которых я даже не подозревал. Когда у меня получилось перестать отождествляться с болью, неприятные ощущения сменялись состоянием эйфории.

Главный опыт практики: випассана переворачивает всё с ног на голову. А точнее — с головы на ноги. Вы начинаете себя уверенно чувствовать, считывать сигналы тела и слушать свой организм. Проблемы перестают казаться значимыми. Я называю это состоянием максимальной трезвости. Но, главное, после практики молчания открывается сердце для окружающего мира.

Безусловно, для каждого это будет свой уникальный опыт. А готовы ли вы к ретриту випассаны — выбор уже за вами.

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