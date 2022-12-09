В этой подборке каждый найдёт что-то по душе.

10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели

Драмы, ужастики, фэнтези, боевики и другие жанры продолжают покорять сердца зрителей и собирать кассу в кинотеатрах. Как и прежде, режиссёры вышедших в 2022 году фильмов обращаются к темам личных взаимоотношений, социальным проблемам, покоряют великолепной графикой и спецэффектами.

Выхода некоторых картин поклонники ждали несколько лет. Часть из них являются приквелами или сиквелами полюбившихся фильмов.

Несмотря на некоторые сложности с показом на больших экранах зарубежных картин, зрители нашли возможность оценить творчество разных создателей кинолент. Предлагаем подборку самых нашумевших картин уходящего года, если вы ещё не успели просмотреть их. Кстати, один фильм придётся немного подождать.

«После. Долго и счастливо»

Жанр: мелодрама.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Джозефина Лэнгфорд, Хирро Файнс Тиффин.

Режиссёр: Кастиль Лэндон.

Картина о двух влюблённых, решивших сделать передышку в отношениях. Но страсть и чувства не покидают их, заставляя постоянно думать друг о друге. Отношения между Хардин и Тессой усложняют постоянные метания, неопределённость и внутренние «демоны» героя. Фильм о всепрощении, сложном выборе и безусловной любви.

Он является четвёртой частью франшизы о взрослении подростков. Привлекает внимание глубоким сюжетом, рассказывающим непростую историю двух влюблённых. Многие смогут найти ответы на вопросы сложных взаимоотношений.

«После. Долго и счастливо» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Мир Юрского периода: Господство»

Жанр: фантастика.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джефф Голдблюм.

Режиссёр: Колин Треворроу.

Лента представляет собой одну из частей трилогии о динозаврах, которые странным образом оказались рядом с человеком. Рептилии размножились и стали наполнять дикие части света, что привело к серьёзным разрушениям. На плечи человека ложатся борьба с животными и спасение расы. В этом фильме удалось добиться поразительного сходства тираннозавра рекса с видениями учёных.

Звёздный состав картины привлечёт внимание, помимо захватывающего сюжета. Любители динозавров смогут изучить мир рептилий и найти соответствия или неточности в их образах.

«Мир Юрского периода. Господство» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Звёздный разум»

Жанр: фантастика.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Егор Корешков, Алена Константинова, Дмитрий Фрид.

Режиссёр: Вячеслав Лисневский.

Фантастический фильм отечественного производства об уникальном открытии учёного, пытающегося спасти жизнь на земле. По сюжету человечество оказывается на грани экологической катастрофы. Ресурсы земли истощены.

Учёные и космонавты пытаются найти выход и принимают решение использовать для дальнейшей жизни другие планеты, но они малопригодны для подобных целей. Учёный Стивен Росс находит выход и создаёт уникальную установку. Для проверки своего изобретения он отправляется с экспедицией в космос.

Если вы не прочь погулять по космическому кораблю и погрузиться в историю вселенной, у вас будет прекрасная возможность это осуществить. Острый сюжет станет приятным дополнением.

«Звёздный разум» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Бэтмен»

Жанр: фантастика, боевик.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано.

Режиссёр: Мэтт Ривз.

Создатели картины вновь решили пробудить интерес к любимому герою комиксов. В этот раз хороший парень в образе «летучей мыши» попытается выяснить историю своей семьи. Старые проблемы никуда при этом не исчезнут. Бэтмен продолжит бороться с преступностью в Готэме. Антагонистом в фильме выступает злодей Загадочник.

Приятный подарок любителям комиксов про супергероя скрасит досуг и вновь окунёт в фэнтезийный мир. Фильм порадует отличной графикой и спецэффектами.

«Бэтмен» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Пропавшая»

Жанр: триллер.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Джерард Батлер, Джейми Александр, Рассел Хорнсби.

Режиссёр: Брайан Гудман.

Запутанная история об исчезновении жены главного героя Уилла Спэнна. Пара решает развестись, но перед юридической процедурой муж везёт жену к родителям. На остановке у автозаправочной станции она загадочным образом пропадает. К поискам подключается весь город. Подозрение падает и на главного героя.

Боевик с элементами драмы. Подойдёт любителям пощекотать нервишки, распутывать сложные многоходовые пути героев.

«Пропавшая» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Артек. Большое путешествие»

Жанр: комедия.

Возрастные ограничения: 6+.

В главных ролях: Михаил Галустян, Ян Цапник, Надежда Михалкова.

Режиссёр: Карен Захаров.

Комедийная лента возвращает в прошлое и погружает зрителей в детские воспоминания. Главные герои загадывают желания у волшебного дерева на территории лагеря «Артек». После они переносятся на 30 лет назад, где встречают своих родителей. Ребята будут стараться подружиться с ними и найти способ вернуться в своё настоящее.

Добрая комедия расскажет детям о жизни и увлечениях их близких в прошлом. Яркая ностальгия о пионерах, дружбе и главном лагере страны.

«Артек. Большое путешествие» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Аватар 2: Путь воды»

Жанр: фантастика, приключения.

Возрастные ограничения: 12+.

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг.

Режиссёр: Джеймс Кэмерон.

Культовый фильм получил продолжение и вновь вскрывает проблемы коррумпированности и нечистоплотности идей социума. Солдат Джейк Салли полностью принял образ аватара и стал вожаком сильного народа нави. На этот раз ему предстоит защитить Пандору от вооружённых землян, мечтающих захватить планету. Джейк готов сразиться с некогда дружественными ему людьми.

Мировая премьера выхода фильма в прокат запланирована на 16 декабря. Посмотреть новый фильм Джеймса Кэмерона стоит хотя бы из-за графики, анимации и других ярких спецэффектов. Философская идея картины также будет интересна.

«Аватар: Путь воды» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Жанр: фэнтези, приключения.

Возрастные ограничения: 12+.

В ролях: Эдди Редмэйн, Мадс Миккельсен, Джуд Лоу.

Режиссёр: Дэвид Йейтс.

Фантастический фильм по сценарию Джоан Роулинг является продолжением саги о «фантастических тварях». На этот раз действие картины происходит после событий, описанных ранее в фильмах.

Альбус Дамблдор даёт задание Ньюту Скамандеру и его союзникам, которое приведёт их к столкновению с армией тёмного волшебника Геллерта Гриндевальда, мечтающего захватить весь мир.

Сказка о добрых волшебниках, которым противостоят силы зла, подарит надежду и ещё раз напомнит, что свет всегда побеждает.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Жанр: фэнтези, ужасы, приключения.

Возрастные ограничения: 12+.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор.

Режиссёр: Сэм Рейми.

Фэнтези о верховном маге из вселенной Marvel. Стивен Стрэндж и его помощник Вонг пытаются спасти девушку-подростка Америку Чавес от огромного осьминога.

Если девушка сильно боится, она может открывать порталы в параллельные вселенные. Маг спасает свою новую знакомую от злых сил, путешествуя по разным мирам. Фильм подарит положительные эмоции, увлечёт в мир фэнтези и скрасит будничный вечер.

«Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Мистер Нокаут»

Жанр: драма.

Возрастные ограничения: 12+.

В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Ангелина Стречина.

Режиссёр: Артём Михалков.

В фильме показана история жизни легендарного советского боксёра Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр в Токио в 1964 году. Главная идея картины в том, что для любого человека и спортсмена в первую очередь важно преодолевать трудности, страхи и неудачи.

Подойдёт для просмотра всей семьёй как возможность замотивировать себя и близких на новые победы. Пробудит интерес к спорту и научит преодолевать поражения.

«Мистер Нокаут» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

Подборка скрасит ваши зимние вечера, отвлечёт от проблем и погрузит в сказочные миры. Приятного просмотра!

А если вдруг вы уже посмотрели все фильмы, а ждать «Аватара» уже нет сил, предлагаем оценить несколько картин о простых людях со спортивным характером. Ищите подборку по ссылке