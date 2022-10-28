6 фильмов об обычных людях со спортивным характером

Сколько историй успеха вы можете вспомнить прямо сейчас? Бьёмся об заклад, что в списке будут фигурировать такие, которые рассказывают о великих атлетах или крупных победах. В подобных случаях решающую роль в жизни играет спортивный характер, который заставляет ставить на кон всё и идти до конца к мечте.

Мы собрали подборку художественных фильмов о том, как совершенно обычные люди сделали «рывок» и выиграли главное состязание в своей жизни.

«Вышибалы», 2004

Фильм, который видели, может, не все, но многие. Напомним сюжет: одна крупная сеть фитнес-залов стоит на пороге очередного поглощения обычного и непримечательного зала, которым владеет группа друзей.

Фото: Кадр из к/ф «Вышибалы»

Фильм с классическим для американского кинематографа сценарием: здесь есть драма, в которой герои должны пойти на риск и обязательно стать победителями истории. Так вот, чтобы сохранить зал, друзьям необходимо найти большую сумму денег. Достать такие деньги можно, если на национальном чемпионате по вышибалам выиграть первое место.

«Человек, который изменил всё», 2011

Фильм был снят по книге Майкла M. Льюиса о бейсбольной команде «Окленд Атлетикс» и её менеджере-легенде — Билли Бине.

Брэд Питт и Джона Хилл Фото: К/ф «Человек, который изменил всё»

Несмотря на то что картина о профессиональном спорте и рассказывает, как бейсбольную команду, одолевали кризисы на пути к успеху, игроков мог спасти риск. Им нужно было довериться человеку, далёкому от спорта, выпускнику экономического факультета, предложившему систему отбора в команду. Ну а дальше вас будут ждать коктейль из эмоциональной драмы и хороший каст актёров. Смотреть 100%.

«Беги, толстяк, беги», 2007

Что можно сказать? Снова комедия, теперь с привкусом мелодрамы. Представьте Лондон, марафон и тысячи людей, бегущих по набережной Темзы.

Фото: Кадр из к/ф «Беги, толстяк, беги»

Один из них – не очень спортивного вида неудачник Дойл. Он видит цель и бежит к ней, желая всем сердцем вновь завоевать уважение к себе и свою последнюю любовь — Либби (девушку, которую он бросил беременной у алтаря пять лет назад). Сможет ли Дойл достичь цели и пробежать марафон? Спойлера не будет, не ждите.

В другой подборке рассказали о ярких спортивных киногероях.

«Тоня против всех», 2017

Как бы вам ни показалось сначала, но это не комедия, а кино со смыслом, в котором затрагивается довольно важный вопрос современности, но о нём позже.

Марго Робби (слева) Фото: Кадр из к/ф «Тоня против всех»

Фигурное катание — спорт тех, кто с раннего возраста стачивает коньки на ледовых аренах, пропадая там по восемь часов в день. Фильм «Тоня против всех» рассказывает чуть иную и реальную историю о дикарке из американских трущоб.

Её жизнь — нескончаемый процесс насилия над ней, к чему приложили руки сперва жестокая мать, а после — муж-садист. Конечно, Тоня становится великой фигуристкой, но бэкграунд у неё не менее весомый, чем достижения. И, собственно, вопрос домашнего насилия, прошивающий фильм красной нитью, заставляет задуматься и о нашей реальной жизни.

«Парень-каратист», 1984

Главный герой Дэн переезжает с матерью в Лос-Анджелес и становится новичком в районной школе. Ничего сверхъестественного.

Фото: Кадр из к/ф «Парень-каратист»

Абсолютно обычный подросток без исключительных физических качеств и спортивного опыта очень быстро заводит себе врагов. Но волею судеб Дэн знакомится со старым японцем Мияги, мастером карате, и начинает постигать боевое искусство очень нестандартным образом. Фильм стал культовым среди любителей восточных единоборств и породил целую франшизу.

«Могучие утята», 1992

Чем интересен этот фильм? Тем, что он явился основой для создания команды Национальной хоккейной лиги «Анахайм Майти Дакс» («Могучие утки из Анахайма»). Это та самая команда, логотипом которой стала легендарная и стильная утка в хоккейной маске с двумя перекрещëнными клюшками.

Фото: Кадр из к/ф «Могучие утята»

В 1992 году компания Уолта Диснея выпустила фильм под названием «Могучие утята». Сюжет расскажет вам об обычных детях Сент-Пола, которые играли во дворе в хоккей. Они не обладали ни особыми талантами, ни денежными средствами, но это не помешало им стать чемпионами. Картина пропитана любовью к жизни, характером, страстью к любимому делу и получением кайфа от всего происходящего вокруг.