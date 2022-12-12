Как научиться правильно бить джеб? Видеоинструкция от профессионального бойца

Джеб – это самый классический удар, без которого нельзя представить бокс или смешанные единоборства. Однако он, как правило, не нокаутирующий, а разведывающий.

За один поединок спортсмен может нанести сколько угодно таких ударов. Они не требуют больших усилий, но за счёт нескольких вовремя «выкинутых» джебов можно выиграть бой. Всё зависит от вашей техники.

Многофункциональность джеба

Ещё одно преимущество этого прямого удара в том, что его можно наносить в разных целях: им можно держать соперника на расстоянии, блокировать атаку, «усыплять» бдительность или набирать очки лёгкими попаданиями.

Давайте разберёмся на примерах. Если вы чувствуете, что соперник пытается прижать вас к сетке, проведите серию джебов, которые, конечно, не нокаутируют оппонента, но и не дадут подобраться к вам на нужное ему расстояние.

А если вы понимаете, что соперник постепенно выдыхается, и хотите провести комбинацию, чтобы уложить его на канвас, «выкиньте» несколько лёгких джебов, которые заставят его сместиться под вашу рабочую руку. И после этого нанесите сокрушительный хук сильной рукой в голову.

Как бить джеб?

Джеб наносится из прямой стойки «слабой» рукой. То есть если вы стоите в левосторонней стойке левым плечом вперёд, основные удары вы наносите правой рукой, а джебы – левой. Этот удар особо не затрачивает энергию, потому что для его выполнения нужно лишь сделать небольшой шаг вперёд, слегка развернуть корпус и разогнуть руку.

Чтобы ваши джебы были эффективными, нужно отточить технику, а иначе можно не только проиграть бой, но и получить травму. Профессиональный боец Эдуард Кузьминов подготовил видеоурок, который научит вас правильно бить джеб.

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