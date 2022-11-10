Как научиться бить хай-кик. 3 подготовительных упражнения от профессионального бойца

Хай-кик – один из самых мощных ударов в мире единоборств. Не редкость, когда один пропущенный удар ногой в голову становится решающим, и соперник уже не может продолжать бой. При исполнении хай-кика крайне важна техника – только так вы сможете задействовать максимальную силу и нанести сокрушительный удар. Предлагаем начать обучение хай-кику с нашей несложной тренировки.

Эдуард Кузьминов профессиональный боец лиги «Наше дело», многократный чемпион и призёр Ставрополья, СКФО и ЮФО Показывает комплекс подготовительных упражнений для хай-кика.

Прокрутка таза

Техника выполнения

Положите одну ногу на возвышенность, главное, чтобы поверхность была примерно на уровне бёдер. Положение получится, как при растяжке. Рабочую ногу поставьте на пятку и выпрямите. Руки можете держать перед собой, согнутыми в локтях.

Резким движением разверните рабочую ногу и положите её внутренней стороной на поверхность. Ногу при этом слегка сгибайте в колене. Одновременно с этим разворачивайте корпус по направлению движения. Помогайте себе руками, дышите ровно.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните по 20-25 повторений на каждую ногу.

Махи ногами

Техника выполнения

Встаньте на слегка согнутые ноги, руки держите перед собой, согнутыми в локтях.

На выдохе выполните мах одной ногой вперёд. Ногу при этом поднимайте настолько высоко, насколько вам позволяет ваша растяжка. Ноги во время махов должны немного сгибаться в коленях.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Выполните мах другой ногой по аналогии.

Выполните по 15-20 повторений на каждую ногу. Чередуйте ноги, выполняя махи. После этого по аналогии сделайте махи вбок и назад.

Вынос колена

Техника выполнения

Встаньте в боевую стойку, нерабочую ногу поставьте чуть вперёд, слегка разверните корпус. Удар коленом выполняется дальней ногой.

На выдохе согните дальнюю ногу в колене и выведите её вперёд.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Помогайте себе руками, поначалу выполняйте упражнение медленно, чтобы удары были максимально техничными. Спину сохраняйте прямой.

Выполните по 15-20 повторений на каждую ногу.

Хай-кик

Техника выполнения

Встаньте в боевую стойку перед грушей, нерабочую ногу поставьте чуть вперёд, слегка разверните корпус. Удар выполняется дальней ногой.

Вынесите колено ноги, которая стоит дальше, вперёд. Когда оно будет в верхней точке, выпрямите рабочую ногу и нанесите хлёсткий удар сбоку.Ногу при ударе поднимайте высоко, старайтесь отрабатывать атаки примерно на уровне головы. Спину держите прямо, руками защищайте голову во время удара.

Вернитесь в исходное положение.

Выполните 25-30 повторений.

Для наибольшей эффективности выполняйте эту тренировку два-три раза в неделю. Помните также, что сила удара зависит от вашей физической подготовки.

Чтобы хай-кик был максимально мощным, нужно следить за прокачкой ног. Предлагаем комплекс упражнений , который нагрузит ваши ноги по полной.