6 упражнений для здоровой спины, на которые уйдёт всего 10 минут

У тех, кто долго работает за компьютером, часто появляются головные боли и дискомфорт в области спины. Эта проблема возникает в том числе из-за неправильной осанки. С этим можно и нужно работать. Следите за положением позвоночника и ежедневно выполняйте простую короткую гимнастику.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Class Тульская Выполнять упражнения можно каждый день либо отдельным циклом, либо как часть разминки перед тренировкой.

Вытяжение в сторону

Техника выполнения

Сядьте на стул, наклоните голову вправо, ладонь правой руки положите на левый висок.

Левое плечо опустите, потянитесь левой рукой вниз.

Правой рукой немного давите на голову, стараясь её опустить ниже.

Задержите положение на 10–15 секунд, а затем поменяйте стороны.

Фото: istockphoto.com

Наклоны головы

Техника выполнения

Сядьте, руки заведите за голову.

Локти сведите перед собой.

Наклоните голову вперёд, при этом максимально округлитесь.

Затем плавно выпрямите спину и отведите локти в стороны.

Повторите упражнение 10–15 раз.

Фото: istockphoto.com

Кошка-корова

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, кисти поставьте ровно под плечами, а колени под тазом.

Округлите спину, опустив голову вниз.

Теперь, наоборот, прогнитесь в пояснице, при этом поднимите голову и направьте взгляд вверх.

Выполните 20 раз.

Фото: istockphoto.com

Вытяжение противоположных руки и ноги

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, кисти поставьте ровно под плечами, а колени – под тазом.

Одновременно выпрямите правую руку и левую ногу, стараясь максимально вытянуться.

Затем вернитесь в исходное положение и повторите на другую сторону.

Так поочерёдно выполните 10 раз на каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Круговое вращение рукой

Техника выполнения

Встаньте на одно колено, правую ногу поставьте перед собой. Колени согнуты под углом 90 градусов.

Поднимите правую руку перед собой, выполните круговое движение, взглядом следите за ладонью.

Спину при этом держите прямой.

Выполните по 10 круговых вращений в каждую сторону. Теперь поменяйте ногу и руку и повторите упражнение.

Отведение рук в стороны

Техника выполнения

Сядьте, выпрямленные руки отведите в стороны так, чтобы ладони были на уровне плеча, большие пальцы направьте назад.

Потянитесь руками за спину, как бы стремясь сцепить большие пальцы.

Раскрывайте грудную клетку.

Выполняйте упражнение 10–15 секунд.

Помните: красивая и, главное, здоровая осанка – это плод упорной работы. Старайтесь уделять внимание таким мелочам, как 10-минутная разминка, на них строится ваша красота.

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