Мужчинам нельзя есть мяту. Миф или правда?

Ирина Юзуп к.м.н., врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог, педиатр Мята — популярная специя, которая используется во многих кулинарных блюдах и известна своим освежающим вкусом и запахом. Как правило, она считается безопасной для употребления и не вызывает каких-либо специфических проблем у мужчин. Почему же тогда считается, что её нельзя им есть?

Такое мнение распространено в первую очередь из-за содержания в мяте фитоэстрогенов. Это вещества растительного происхождения, которые по структуре схожи с эстрогенами — женскими половыми гормонами.

Они вырабатываются в организме мужчины в допустимых средних показателях. При увеличении их количества возможны нарушения репродуктивной функции и изменения гормонального фона.

Фото: istockphoto.com

Однако для того, чтобы виной этому стала мята, мужчина должен выпивать не менее пяти-семи кружек мятного чая ежедневно. Употребление растения в разумных количествах ничем не навредит среднестатистическому здоровому мужчине.

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Впрочем, у некоторых людей может наблюдаться аллергия на мяту или может быть состояние, называемое чувствительностью к ментолу, которое может вызывать такие симптомы, как зуд, покраснение или отёк губ, языка или горла.

Люди с астмой или другими респираторными заболеваниями также могут испытывать ухудшение симптомов при употреблении ментола, содержащегося в мяте.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, есть некоторые лекарства, которые могут взаимодействовать со специей. Некоторые успокаивающие препараты могут оказывать повышенное седативное действие при совместном приёме с продуктом.

Поэтому мужчинам, принимающим какие-либо лекарства, важно проконсультироваться со своим лечащим врачом, прежде чем употреблять мяту.

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