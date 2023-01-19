Модные советы и настрой, чтобы быть всегда молодой: лайфхаки Анастасии Задориной

Мода, уход за собой, спорт, психологические установки — всё одинаково важно. Всё это помогает женщине быть красивой и счастливой. Как именно нужно действовать по каждому из направлений и каких ошибок лучше не допускать?

Об этом рассказывает дизайнер Анастасия Задорина. Мода — то, с чем непосредственно связана её жизнь. Какие ошибки женщины чаще всего здесь совершают, Анастасия знает не понаслышке. Ей довелось работать стилистом в рамках mekover-шоу на ТВ.

Рассказ о личных бьюти-лайфхаках и психологических установках — это эксклюзивная информация. 19 января Анастасия отмечает день рождения. В честь праздника мы и попросили именинницу ею поделиться.

Анастасия Задорина дизайнер, основатель брендов anastasiAZadorina и ZASPORT Я считаю, что нужно не зацикливаться на том, чтобы казаться моложе, главное – выглядеть ухоженно, стильно, излучать красоту и уверенность в себе. Если нужно дать антиэйдж советы, то я бы говорила именно об этих моментах. Как тут преуспеть?

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Из моментов, которые добавляют возраста, я бы в первую очередь отметила причёску. Неудачная стрижка, некачественное, несвоевременное и несовременное окрашивание – всё это может визуально прибавить несколько лет.

Также стоит отметить макияж. Когда с ним перебор, это автоматически старит. И, конечно, нельзя не добавить в этот перечень неправильный подбор одежды.

А ещё мы очень недооцениваем роль неправильного режима сна. Не стоит забывать, что из-за хронического недосыпа появляются мешки и синяки под глазами, от которых не спасут никакие патчи.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Главные модные ошибки

Что касается одежды, наиболее частая ошибка, которую допускают женщины – выбор неправильного фасона. Важно не только следить за трендами, но и учитывать особенности фигуры.

Считается, что лишний вес визуально прибавляет возраст. Моё мнение – грамотно подобранная одежда может это нивелировать. Увы, часто женщинам просто не достаёт знаний в этом направлении.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Например, среди дам старшего возраста часто пользуются популярностью балахоны. Речь совсем не про модные оверсайз-худи, а про бесформенные платья. Видимо, так как они скрывают недостатки фигуры, в них спокойнее, комфортнее.

Но такой наряд (особенно чёрного цвета) делает женщину старше лет на 10! Поэтому подобные вещи я бы посоветовала убрать из гардероба раз и навсегда. Как и одежду из тяжёлых тканей с принтами и узорами, напоминающими шторы.

Модный антиэйдж

Информации о fashion-трендах сейчас огромное количество – в журналах, на сайтах, в соцсетях. Самое главное, что я хочу посоветовать — это во всём знать меру и понимать, что тебе идёт, а что не очень.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Деним (без сильной потёртости и декора), светлые или яркие (но не неоновые) оттенки, которые освежают цвет лица, базовые нюдовые лодочки на каблуке и белые кеды – вот тот универсальный минимум, который, на мой взгляд, точно омолодит образ.

Здоровье и форма

Каков главный секрет хорошей физической формы, которая является естественным залогом молодости? Я бы выделила четыре основные составляющие:

Правильное питание. Режим сна. Уход за собой. Регулярные занятия спортом.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Кажется, что тут все просто и очевидно, но далеко не у всех получается следить за всеми четырьмя слагаемыми этой формулы. Кто-то вместо того, чтобы лечь пораньше, предпочитает посидеть допоздна в соцсетях. Кто-то не успевает нормально питаться и грешит неправильными перекусами из-за насыщенного графика, надеясь потом сжечь калории в зале. К сожалению, по отдельности всё это не работает.

Спорт всегда омолаживает

Спортивный настрой и активный образ жизни – это то, что помогает нам сохранить молодость и хорошую физическую форму в целом.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Что же касается одежды, то спортивный настрой – это как раз одна из тенденций, которая не сдаёт позиций уже несколько лет. Речь про тренд на athleisure или спорт-шик. Тут главное – не переборщить с количеством «спортивного». Чтобы не сложилось впечатление, будто вы только что вышли из зала. Достаточно разбавить свой лук чем-то одним.

Беспроигрышный вариант – это кроссовки. Сейчас их сочетают практически со всем, и они точно подходят для любого возраста.

Бьюти-лайфхаки

Современным девушкам повезло – косметология развивается с невероятной скоростью. Сейчас есть множество средств и способов хорошо выглядеть в любом возрасте.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Сама я хожу к косметологу раз в неделю. Люблю пробовать разные процедуры: маски, массажи, пилинги, обёртывания. Здесь главное – найти хорошего специалиста, который сможет оценить состояние кожи, дать профессиональные рекомендации и не будет настаивать на всех процедурах сразу.

Что касается домашнего ухода, люблю маски для лица, патчи под глаза. Помню, из Пхенчхана, где проходили зимние Олимпийские игры, я возвращалась с чемоданом, полным разных корейских масок – для себя и для подружек.

Психологический настрой

Я уверена, что главное – это то, как мы себя подаём. Уверены ли мы в себе, горят ли у нас глаза? Именно это влияет на восприятие нас окружающими.

Поэтому я бы не стала зацикливаться на цифрах в паспорте. Чаще всего мы выглядим на свой психологический возраст, а не на «хронологический». Важную роль здесь играют настрой и мотивация.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Далеко не все получают удовольствие от занятий спортом, и это абсолютно нормально. Зато можно получать огромное удовольствие при виде результата этих занятий в зеркале. То же касается и ухода за собой. Сияющая кожа, ухоженный вид – отличная мотивация не забрасывать свою бьюти-рутину и, как следствие, прекрасно выглядеть.

Про девиз по жизни

Не зацикливайтесь на том, что пошло не так. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что делать дальше.

Денис Уэйтли, американский мотивационный оратор

Эту цитату я услышала относительно недавно. Она очень схожа с моими жизненными принципами. Например, когда в 2017 году мы представили нашу первую олимпийскую коллекцию ZASPORT для Игр в Корее, а вскоре после этого узнали о решении МОК полностью запретить использование российской символики на форме, мы не сидели сложа руки, а сразу же начали переделывать форму под новые требования.

Мы сделали практически невозможное: в кратчайшие сроки разработали новый дизайн, согласовали его с МОК и произвели нейтральную экипировку, которую, кстати, потом отметил The Wall Street Journal как самую стильную на той Олимпиаде.

Фото: личный архив Анастасии Задориной

Желаю и вам быть красивыми, счастливыми и достигать поставленных целей. Победы омолаживают лучше патчей!