Почему французы едят круассаны и не толстеют? 7 секретов стройной фигуры гурманов

Получать удовольствие от жизни и от еды – это целое искусство. Казалось бы, что здесь такого? Ешь и наслаждайся! Но нет, наш мозг устроен так, что вместо приятных эмоций мы испытываем неприятные. Из-за этого происходит процесс набора лишнего веса. Да и сама еда из-за чувства вины становится не удовольствием, а тайным наказанием.
Самыми продвинутыми в теме искусства жизни и получения удовольствия от пищи считаются французы. Они умеют смаковать каждый кусочек, и именно представители этого народа признаны самой стройной нацией.
Слово «гурман» также имеет французское происхождение gourmand — ценитель и любитель тонких изысканных блюд и напитков.
Вот каких принципов придерживаются французские гурманы:
Не есть на ходу
Даже если это багет и кофе навынос, французы будут есть его, сидя на лавочке, на велосипеде, на скамейке, на лестнице.
Фото: istockphoto.com
Кстати, именно так французы распознают туристов – те всегда спешат и едят бутерброды на ходу. Коренной житель Франции лучше останется голодным, чем будет есть на ходу свой обеденный багет. Уважение к себе и к своему телу важнее всего остального.
Маленькие порции
Чем больше порция, тем меньше её ценность и тем быстрее она съедается. Маленькая порция поглощается с замедленной скоростью, её вкус из-за этого более интенсивный. И удовольствие от процесса больше.
Представьте, что у вас огромная тарелка красной икры и маленький бутерброд с красной икрой. Бутерброд вы будете есть медленнее, ощущая каждую икринку на языке, и он будет казаться более вкусным и более ценным.
Из тарелки вы будете есть икру ложкой. И её вкус вам вскоре надоест. Это имеет отношение ко всем блюдам, не только к деликатесам.
Отсутствие чувства вины
Гурманы никогда не винят себя за съеденный кусок торта или плитку шоколада. Во-первых, они едят маленькими порциями и смакуют. А во-вторых, они разрешают себе это съесть. А если разрешил, то нет смысла обвинять. Если есть пищу с мыслью «теперь я буду толстой» и испытывать вину, то тело воспримет это как программу и начнёт набирать лишний вес.
Фото: istockphoto.com
Если в процессе еды думать: «Это самый вкусный торт в моей жизни, и он доставляет мне максимальное удовольствие. Я ем его из любви к себе», то так и будет. Торт не отложится в теле в виде лишнего веса.
Не читать новости/не смотреть соцсети за едой
Соцсети и новости вызывают массу эмоций. Неважно, положительных или отрицательных. Основную эмоцию должна вызывать пища, её вид, вкус, текстура, сочетание с другими элементами на тарелке.
Всё должно быть красиво и эстетично. Единственное, что можно добавить к еде и сделать её ещё боле вкусной — это любовь. Французы обожают влюбляться: в новый день, в себя, в свою деятельность, в другого человека.
Музыка
Классическая музыка делает еду ещё вкуснее. Хард-рок, рэп, хип-хоп, диско-ритмы заглушают собой впечатления от еды, нам требуется больше сахара, соли, соуса.
Фото: istockphoto.com
Во французских кафе часто звучат мелодии из любимых старинных фильмов. Это настраивает на ностальгическое настроение. И делает пищу ещё более вкусной, а процесс поглощения – более неспешным.
Лучше меньше, но качественнее
Если у гурмана встанет выбор между дешёвым блюдом большого объёма или дорогим, но маленького объёма, он выберет последнее. А если так сложится, что надо будет съесть супербольшую порцию, то француз разделит её на несколько частей. И будет есть неспешно и с наслаждением каждую небольшую часть.
Долой расписание
Еда по расписанию – это всё равно что секс по расписанию. Теряется всё удовольствие. Остаётся лишь автоматический процесс. Гурманы едят, когда их тело просит еду, а не когда пришло время есть.
Фото: istockphoto.com
Если это будет совсем поздно вечером, гурман съест это блюдо из любви к себе и своему телу. И оно не отложится в виде лишних килограммов, как если бы оно было съедено в качестве обязательного вечернего или дневного приёма пищи.