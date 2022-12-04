Простые способы изменить свой рацион с пользой организма и без стресса для психики.

9 советов от нутрициолога, как начать правильно питаться и не срываться

Алена Денисова нутрициолого , эксперт FPA Начать новую жизнь с понедельника, перестать есть сладкое, записаться в бассейн и другие цели ставил перед собой почти каждый человек. Но так красочно все выглядит только поначалу: как правило, утром перспектива тренировки нравится нам уже меньше, полезный завтрак заменяется кофе, выпитым по дороге на работу, и мы снова начинаем ждать праздники, отпуск и другие, более подходящие поводы для нашей новой жизни.

Почему так происходит?

Нас мотивируют результаты знакомых, фотографии блогеров из соцсетей, мы на самом деле хотим сделать что-то полезное для своего здоровья, но каждый раз результат не оправдывает ожиданий.

Если все популярные диеты, методики похудения, книги о том, как включить в свой режим 100 полезных привычек за один день являются рабочими способами, то почему люди по-прежнему пытаются справиться с лишним весом, предпринимают очередную попытку начать тренироваться и живут так годами?

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Ответ кроется в том, что мы очень часто хотим быстрый результат и нам кажется, что следовать жёстким правилам, начать менять всё и сразу в своей жизни – это единственный правильный вариант. Но это не так.

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Поэтому тема питания, режима и похудения актуальна всегда, а иногда – особенно. Скоро праздники, и вы уже наверняка задумывались над тем, чтобы привести себя в форму. Выясним, с чего стоит начать, чтобы результат вас приятно порадовал.

Но сперва несколько советов о том, как действовать не надо:

Перестаньте тешить себя иллюзиями о собственной всесильности. Вы не похудеете за две недели на 10 кг., а если и сбросите вес, то потом наберёте ещё больше.

Не пытайтесь отказаться от чего-то сразу. Например, от сладкого. Разделение продуктов на «плохие» и «хорошие» только усилит напряжение между вами и определёнными блюдами. Спустя время вы обнаружите свою руку в уже пустой упаковке с конфетами, расстроитесь и откроете вторую.

Не смотрите на других. Потребности у организма каждого из нас отличаются, поэтому и худеть надо с учётом этих особенностей.

Не заставляйте себя. Не стоит есть то, что не нравится. А также делать то, что не вызывает приятных ощущений, каждый раз преодолевая себя.

Теперь переходим к главному: как изменить свой рацион с пользой организма и без стресса для психики?

Есть больше овощей и фруктов. Чтобы действительно изменить своё питание, сделать его более здоровым, снизить вес, стоит начать с маленьких, но реальных изменений. Хотите есть больше овощей и фруктов?

Начните с одного продукта в день, помня о норме в пять порций свежих овощей и фруктов. Когда почувствуете, что привычка начала формироваться, добавляйте порцию.

Фото: istockphoto.com

Снижать количество сахара, а не исключать. Сама мысль о минимизации сладких продуктов несёт в себе здравый смысл. Так и подходите к этому процессу соответствующе.

Пробуйте новые рецепты, используя подсластители или сиропы, чаще изучайте состав продукта перед покупкой, уменьшайте размер порций. Например, съедайте не весь кусок торта, а половину.

Учиться слушать сигналы организма. Ешьте тогда, когда голодны, не доедайте оставшуюся часть порции, если уже наелись, и не питайтесь по установленным за вас правилам.

Добавлять в рацион больше свежих продуктов. Овощи и фрукты содержат не только витамины и минералы, но и клетчатку, которая способствует чувству насыщения.

Питаться полноценно. У вас в рационе должны быть разные источники белков, жиров и углеводов, достаточное количество овощей и фруктов. Старайтесь употреблять как растительные, так и животные источники жиров.

Фото: istockphoto.com

Не надо исключать из питания масло, молочные продукты и сыры, как это иногда советуют делать: в них содержатся белок, кальций и множество витаминов.

Не забывать ужинать. Если вы не поедите вечером, то утреннее чувство голода заставит вас съесть больше. Поэтому ужинайте за три-четыре часа до сна, а если проголодаетесь, сделайте лёгкий перекус.

Выбирать натуральные мясо и птицу. Не стоит отдавать предпочтение готовым мясным изделиям: в них почти нет белка, много соли и жира. Поэтому мясо и птица, приготовленные щадящим способом, будут лучшим решением.

Устраивать себе полезные перекусы. Если вы привыкли перекусывать, то нет смысла отказываться от этой привычки.

Отдавайте предпочтение орехам, сухофруктам, йогуртам, фруктам, цукатам, хлебцам. Это будет отличная замена солёным орешкам, печенью и снекам, которые почти не несут пищевой ценности.

Здесь найдёте полезные перекусы для тех, кто ведёт здоровый образ жизни.

Контролировать количество соли в рационе. Старайтесь не пересаливать блюда, покупать меньше полуфабрикатов и готовой продукции.

Если что-то у вас получается не сразу – не переживайте! Необходимо дать себе время на адаптацию, постараться понять, что именно вас сбивает, мешает следовать плану питания, и попытаться исправить.

Помните, что ваша задача состоит не в том, чтобы постоянно себя ограничивать. Вам надо выстроить такой рацион, которого вы сможете придерживаться всю жизнь, не испытывая трудностей.