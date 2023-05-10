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Как накачать грудные мышцы без гантелей: топ-2 эффективных упражнения

Качаем грудные мышцы без гантелей. Видеотренировка с Александром Калагуром
Александр и Максим Калагур Виктор Обморнов
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Качаем грудные мышцы без гантелей
Аудио-версия:
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Вам понадобится ленточный эспандер.

В полной мере заменить гантели и штангу эластичной резинкой вряд ли получится, но усложнить себе программу вы сможете запросто. Добавляя в привычные упражнения эспандер, вы не только разнообразите план занятий, но и сделаете тренировки эффективнее. Сегодняшний комплекс нацелен на прокачку груди в домашних условиях.

Тренинг состоит из двух упражнений: отжимания и сведение рук с сопротивлением, которое создаёт резинка. Они под силу каждому, но выполнять их нужно медленно для правильной проработки мышц. Делайте по 15–20 повторений, количество подходов определяйте по степени усталости. Технику смотрите в видео, которое подготовил фитнес-тренер Александр Калагур. Включайте ролик и тренируйтесь вместе с нами!

По ссылке рассказали, как накачать грудные мышцы без штанги.
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