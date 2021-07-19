Как путешествия меняют нас и наше тело к лучшему?

О путешествиях многие говорят с восторгом — и даже спустя время вспоминают о них с не меньшим энтузиазмом. Этому есть объяснение — смена обстановки прямо пропорционально влияет на состояние человека, его психику и физическую форму.

Об этом нам рассказали психолог Алина Сотова и путешественник со стажем, исследователь Индии и Северной Америки Алексей Чигрецкий. Ну а мы делимся с вами.

Алексей Чигрецкий путешественник Активный отдых помогает переключать внимание и бороться со стрессом. После путешествия я, например, чувствую приятную усталость: отдохнул, тело нагрузил, а теперь пора и мозгу поработать.

Новые впечатления и навыки

В незнакомой среде наш мозг развивается: он создаёт новые нейронные связи, а это улучшает качество жизни. Одно интересное исследование показывает, что те, чей мозг богат на количество этих связей, получают высшее образование, ведут здоровый образ жизни, находятся в хорошем психологическом состоянии и в целом довольны собой.

Фото: istockphoto.com

Укрепление ментального здоровья

По словам психолога Алины Сотовой, смена обстановки и изменение окружающих условий положительно влияют на ментальное здоровье человека. Рано или поздно нас всех затягивает рутина и многое становится привычным.

Организму необходимы новые впечатления, эмоции и переживания, чтобы вырабатывать такие гормоны, как дофамин и эндорфин, — на психику это очень положительно влияет. Если путешествие откликается у человека, не связано с какими-то негативными переживаниями и отвечает его потребностям, то оно точно принесёт пользу.

Алексей Чигрецкий путешественник Любое путешествие обладает целебными свойствами, особенно на природе. У меня есть знакомые, которые путешествуют по баням и организовывают специальные банные туры. Мы с женой в Дагестане ездили к термальным источникам.



В целом путешествия помогают подтянуть здоровье. Конечно, если вы не сорвётесь где-нибудь со скалы в обрыв, не нарвётесь на разъярённого слона или просто вас не покусает дикая собака в каком-нибудь селе.

Выход из зоны комфорта

Фото: istockphoto.com

Планирование путешествия, поиск жилья и покупка билетов отнимают немало сил и времени, но даже в этом есть польза. В малых дозах стресс не навредит, ведь небольшая встряска и выход из рутины заставляют нас быть более собранными, гибкими, находить выход из сложных ситуаций и придумывать необычные пути решения.

Причём то, насколько сложным будет маршрут, особо не имеет значения — даже обычная поездка за город может преподнести немало сюрпризов. Что уж говорить о более дальних маршрутах — это всегда интересные встречи, уникальная природа, новые впечатления, а вместе с тем и непредвиденные ситуации, поездки автостопом, бессонные ночи. Но в этом и есть особая атмосфера и смысл путешествий.

Алина Сотова психолог Если путешествие произошло, так сказать, не по зову сердца, а по каким-то иным обстоятельствам, то человеку придётся выйти из зоны комфорта. Ведь, например, какая-нибудь экстренная или незапланированная поездка не будет отвечать его потребностям.



В этом случае возможны некоторые отклонения в плане позитивного влияния на общее состояние человека. Но всё равно смена места пребывания и обстановки даёт новый опыт. Когда мы прибываем в новую точку на карте, нами руководит любопытство, а это всегда про развитие, стремление узнать новое место и исследовать его.

Укрепление физической формы

Фото: istockphoto.com

Путешествия, подобно спорту, дисциплинируют и развивают силу воли — на пути к идеальной фигуре это качество сыграет вам на руку. Чего только стоит найти и добраться с чемоданом в аэропорту до нужной стойки регистрации. Как следует попотеть приходится и во время трипа автостопом. А пройденное расстояние между достопримечательностями и вовсе сопоставимо с кардиотренировкой.

Тем более что городские жители часто лишают себя возможности ходить. А зачем, если есть лифты, эскалаторы и мягкие офисные кресла? Вот только человеку с сидячим образом жизни физическая активность просто необходима, отмечает психолог: «Активное путешествие предполагает подвижность мышц, а это в любом случае позитивно отразится на вашей форме».

Алексей Чигрецкий путешественник Путешествия делают нашу жизнь интересной и насыщенной. Ведь очевидно, что свежий воздух лучше, чем загазованный, а двигаться лучше, чем сидеть дома на диване. Что касается физической формы, то многое здесь зависит от того, какой именно вы путешественник – активный или пассивный.



Если вы путешествуете по горам, то улучшаете работу сердечно-сосудистой системы. Часто набираете и понижаете высоту? Адаптируетесь к работе в разных условиях. Путешествуя по пустыням и с отягощением в виде рюкзака, повышаете выносливость. А вот трип на автодоме с пивом и чипсами в руках только ухудшает физическую форму.

Раскрытие новых качеств

Фото: istockphoto.com

Новизна окружающей среды может сделать из вас совсем другого человека. Причём в буквальном смысле, говорят учёные. Переезды вдохновляли, например, Марка Твена — он объездил всю Европу, путешествовал по Азии и Африке, был в Австралии.

Опыт жизни за границей развивает креативность, и этому тоже есть подтверждение. На примере руководителей из fashion-индустрии исследователи пришли к выводу, что путешествия вдохновляют нас генерировать крутые и свежие идеи.

Путешествия позволяют человеку развиваться, смотреть мир, открывать новые горизонты, вдохновляться. Всё это очень положительно влияет на отношение к себе, физическую форму и психологическое состояние. Кроме того, поездки раскрывают человека с новой стороны, о которой он может и не догадываться.