Как заявить о себе без стеснения? 4 совета, чтобы уверенно говорить о своих преимуществах

Сeда Кaспaрова тренер по дизайну голоса, речи и публичным выступлениям, спикер TEDx, корпоративный тренер Нас удивляет, когда люди с уверенностью рассказывают о достижениях и умениях, не задумываясь указывают их в резюме. Более того, способны перечислить свои сильные стороны. Но делают так далеко не все, большинство предпочитает оставаться в тени. Почему так происходит и как переломить ситуацию?



Почему мы боимся хвалить себя?

С гордостью рассказывать о личных преимуществах мешает синдром самозванца. Именно из-за него человек решает не высовываться, промолчать, так как не считает, что его знания и умения представляют хоть какую-то ценность. Люди с такой проблемой не могут высказывать свою точку зрения, возражать, отстаивать своё мнение в споре.

Синдром самозванца родом из детства, причём нередко он идёт рука об руку с синдромом отличника. Человек, который несколько раз «обжёгся» на том, что высказал другое суждение и был не прав или же допускал ошибки, за которые его ругали, в дальнейшем может опасаться отличаться от большинства. Также говорить то, что в корне разнится с мнением остальных. Из-за страха просчитаться кто-то может и вовсе выбрать стратегию избегания всего нового. Почему? Это выход из зоны комфорта.

Нет ничего плохого в том, чтобы оставаться в той области и в том месте, где вам всё знакомо. Но стоит помнить, что вы лишаете себя возможности роста и развития. Армянская поговорка гласит: «Дверь открывает дверь», а это значит, что, решаясь попробовать что-то неизведанное, мы получаем шансы, о которых даже не подозревали. Перед нами могут открыться совсем другие перспективы.

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Как заявить о себе без стеснения?

Умение говорить о своих сильных сторонах и «продавать» себя важны для развития и карьерного роста. Если победите своего внутреннего самозванца, вы сможете ставить более высокую цену за свои услуги, смело идти на собеседования, отстаивать своё мнение в спорах, просить повышения. Вы вырастете в собственных глазах и в глазах окружающих. Что делать для этого?

Оцифруйте свои достижения

Перестаньте думать, что ничего не умеете, вы такой же, как и остальные, ничего особенного в вас нет. Запишите, где работали и чем занимались, чего достигли за это время. Возможно, число ваших клиентов, количество написанных вами текстов, проведённых тренировок или часов, потраченных на консультации, измеряется сотнями. Может быть, среди ваших клиентов есть крупные компании или известные личности. Или знания и навыки, которыми вы обладаете, уникальны и то, что умеете вы – не умеет практически никто.

После того как сделаете список, вы поймёте, что умеете многое. Значит, у вас есть право делиться успехами, высказывать своё мнение. Причём делать это без всякого стеснения.

Фото: istockphoto.com

Перестаньте бояться критики

Часто мы не говорим о своих сильных сторонах и не хвалим себя, опасаясь хейтеров и тех, кто будет нас критиковать. Важно помнить, что все эти люди не обладают и десятой долей вашего опыта. Потому их слова не стоит принимать всерьёз.

Кроме того, большинство критиков просто не умеют «экологично» высказывать мысли. Они не задумываются о том, что их слова могут травмировать.

Важно признать, что чужое негативное мнение не делает вас хуже. У людей может быть другая точка зрения. Более того, вы не должны быть хорошим для всех – нравиться всем просто невозможно.

Фото: istockphoto.com

Говорите уверенно

Если вы начнёте рассказывать о том, какой вы прекрасный специалист, но будете делать это запинающимся дрожащим голосом, вряд ли кто-то поверит вашим словам. Заявлять о себе нужно уверенно и чётко. Без мычания, «экания» и слов-паразитов.

Попробуйте записать свою речь на диктофон или на камеру. Может оказаться, что вы мямлите или говорите слишком тихо. Важно понять, что выдаёт вашу внутреннюю неуверенность.

Учитесь верить в себя

Вы перестанете стесняться говорить о победах после того, как сами для себя станете успешным. Перестаньте отмахиваться и считать, что ничего особенного в ваших навыках нет. Обратите внимание, как отзываются коллеги или окружающие о вас и ваших действиях. Проанализируйте, что выгодно отличает вас от других.

Фото: istockphoto.com

Изучите, что даётся вам легко. Это может быть сложным или вовсе невозможным для других. Например, быстрая и безошибочная печать, умение договариваться со сложными клиентами, внимательность или способность всегда приезжать вовремя.

Если вы начнёте относиться к себе с уважением и станете ценностью в своих же глазах, то и другие посмотрят на вас иначе. Как итог – говорить о собственных преимуществах вы будете с гордостью и без всякого стеснения.