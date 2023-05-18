Что такое гештальт и почему так важно его закрыть? Рассказывает психолог

Популярный термин «гештальт» всё чаще можно услышать не только от психологов, но и от представителей смежных профессий. С помощью него пытаются объяснить то, как мы принимаем решения, получаем знания, думаем, совершаем те или иные действия (и как они влияют на дальнейшую жизнь). Но на чём основан метод, догадываются немногие. Давайте разбираться в деталях вместе с гештальт-терапевтом.

Что означает термин «гештальт»?

C немецкого понятие переводится как «форма». А глагол «gestalten» (гештальтен) означает «придавать форму, задавать определённую структуру». Поэтому, с одной стороны, гештальт – это структурированное целое, несущее смысл. А с другой – сам процесс придания формы.

Используя наглядные образы, гештальт можно сравнить, например, с пылесосом. Прибор будет являться гештальтом, а вот набор запчастей к нему — нет. Что же это за форма, которая имеет определённую структуру?

Юлия Ивлева психолог-гештальт-терапевт Смысл нашего существования заключается в удовлетворении потребностей. Чем больше запросов закрывает человек, тем счастливее и полноценнее он себя ощущает. Как правило, то, что необходимо для удовлетворения потребностей, приходится получать из окружающей среды. А для этого – вступать с ней во взаимодействие. Процесс взаимодействия с внешним миром и называется гештальтом или циклом контакта.



Фото: istockphoto.com

Как происходит контакт?

Человек приближается к объекту, который, как ему кажется, может удовлетворить его потребность, оценивает возможности и его качества, предпринимает определённые действия, направленные на получение необходимого. После полученного результата делает выводы – насколько взаимодействие было удовлетворительным.

Если в результате контакта его потребность была закрыта, то принимается решение взаимодействовать с этим объектом и дальше. Если нет, возникает необходимость искать другие способы реализации запроса.

Можно взять в качестве примера поиск информации о каком-то событии. Человек проявляет интерес к чему-то и хочет узнать больше о нём. Он ищет информацию в интернете или контактирует со знакомыми с целью найти подходящий источник знаний. Кто-то ему советует посмотреть определённый сайт. Он открывает ресурс, получает всю интересующую его информацию и удовлетворяет возникший у него интерес. Гештальт закрыт.

Фото: istockphoto.com

И подобных действий в нашей жизни огромное множество. Начиная с простого утоления чувства голода до сложного ответа по поиску смысла жизни.

Но случается так, что человек не умеет определять свои истинные потребности, или обрывает контакт в середине процесса, или не может присвоить себе полученный опыт. В таком случае происходит когнитивный диссонанс. Человек начинает испытывать трудности, неудовлетворённость жизнью, тревогу, злость.

В таком случае необходима терапия, которая поможет развить способности контактировать. С этими задачами и работает гештальт-терапия.

Когда был сформулирован термин?

Понятие ввёл австрийский философ и психолог Христиан Фон Эренфельс (1890 год) в своей статье «О качестве формы». Далее тему гештальта как целостного образа развивали гештальт-психологи Макс Вертхаймер, Курт Коффка, Вольфганг Келлер, исследуя особенности человеческого восприятия.

В 1951 году вышел труд Фрица Перлза в соавторстве с Полом Гудманом и Ральфом Хефферлином – «Гештальт-терапия». Этот год считается годом рождения гештальт-подхода, а сам Фриц Перлз – его основателем.

Фото: istockphoto.com

По сути, учёный и его единомышленники заимствовали этот термин из гештальт-психологии, чем вызвали возмущение представителей последней. Тем не менее понятие прижилось, получило популярность и стало официальным названием отдельного направления психологии – гештальт-терапии.

Когда была открыта наука?

В 1942 году Фриц Перлз, будучи изначально психоаналитиком, выпустил свою первую книгу «Эго, голод и агрессия» и уже в ней начал описывать то, что, спустя девять лет сформировалось в полноценную гештальт-терапию: важность телесных проявлений, работу с настоящим моментом – в «здесь и сейчас», ценностный подход, развитие ответственности клиента, ценность чувств, прямой контакт и так далее.

В 1951 году вышел труд «Гештальт-терапия», уже более полно описывающий новый подход в психотерапии. И в 1952 году Перлз с единомышленниками основал Институт гештальт-терапии.

С тех пор подход успешно развивается и постоянно набирает популярность.

Как относятся к методу нейрофизиологи?

Основные задачи гештальт-терапии – это развитие осознанности клиента и стимулирование его творческого приспособления к окружающей среде, приобретению нового опыта. Повышение осознанности и новый опыт неизбежно активируют работу головного мозга, увеличивая количество нейронных связей. Поэтому гештальт-терапия является важным дополнением и помощью в решении задач, стоящих перед нейрофизиологами.

Фото: istockphoto.com

Что значит закрыть гештальты?

«Незакрытый гештальт» – это незавершённый, то есть несложившийся целостный образ или не получившее логического завершения действие. В данном случае речь идет об эффекте Зейгарник — прерванного действия.

В начале выполнения какого-либо поступка у человека возникает напряжение, которое стимулирует его на поиск решений для завершения начатого. Как только действие завершается, оно разряжается, и человек получает удовлетворение.

Если действие не закончено, психика будет стремиться это сделать, расходуя энергию, чтобы получить целостный образ или логически завершённое действие. И именно поэтому мы продолжаем додумывать и фантазировать о резко разорванных отношениях, непрожитых обидах, невыраженном гневе, невысказанных претензиях, несовершённых поступках.

Если человек склонен прерывать себя сам или не умеет противостоять, когда останавливают другие, у него накапливаются незавершённые ситуации. Выделенная (и неизрасходованная) на них энергия будет держать его в постоянном напряжении и направлять фокус внимания именно на незавершённые дела, мешая полноценно жить в сегодняшнем дне.

Но у эффекта Зейгарник есть и положительная сторона. Если вам сложно приступить к какому-то делу, то можно использовать метод малых первых шагов. Речь о том, чтобы разбивать сложное на мелкие детали. И потом, даже если вы отложите это дело, фокус внимания, мысли будут постоянно возвращаться к этому процессу, стимулируя продолжить и уже наконец-то завершить начатое.

Сам Фриц Перлз, основатель гештальт-терапии, тоже имел свой незакрытый гештальт. В 1936 году учёный приехал в Прагу на Международный психоаналитический конгресс с докладом и с целью встретиться с Фрейдом, которого почитал. Но эта встреча разочаровала его, не дав ответы на интересующие вопросы. Она длилась всего четыре минуты.

Перлз вспоминал, что приехал из Южной Африки, чтобы сделать доклад и увидеть легенду, но на вопросы получил лишь короткий ответ: «Ну и когда же вы уезжаете?» Впоследствии Перлз называл эту встречу одной из главных незаконченных ситуаций своей жизни.

Фото: istockphoto.com

Всегда ли нужно закрывать гештальты?

Удовлетворять потребности нужно. Для этого важно уметь распознавать их. Понимать, какие запросы важные и первостепенные, находить способы удовлетворения, устанавливать контакт и присваивать себе полученный опыт. Но это не всегда возможно.

Человек способен прерывать себя сам, в силу своего травматического опыта или особенностей характера.

Бывает, что не хватает опыта для решения какой-либо задачи. Например, человек не разбирается в интернете, не умеет пользоваться поисковиком и боится найти информацию. Тогда может получиться, что его интерес – узнать больше о чём-то – останется неудовлетворённым. Или он спросит у некомпетентного знакомого и, не получив достаточно информации, тоже останется не удовлетворён.

Фото: istockphoto.com

Процесс контактирования может быть прерван и без участия самого человека. В дело вмешиваются внешние факторы: стихийные бедствия, болезни, аварии и т. д. Здесь многое будет зависеть от способностей человека выносить напряжение возникших переживаний и творчески приспосабливаться к обстоятельствам.

Например, отключили электричество, и человек, естественно, чувствует, раздражение. Не распознавая злость или не понимая её источник или опасаясь звонить специалисту, он может просто выплеснуть раздражение на близких. Напряжение таким образом снять удастся, а вот удовлетворения всё-таки не будет.

Чтобы его получить, нужно поступить конструктивно: набраться терпения и подождать, когда включат электричество. Или направить энергию возникшей злости на поиск другого источника информации. Также можно добиться решения проблемы от ответственного лица — электрика.

Бывает и так, что закрыть гештальт невозможно, так как контактировать не с кем или не с чем. Например, часто случается, что человека, от которого мы хотели бы получить любовь и принятие, уже нет в живых…

Фото: istockphoto.com

Тогда нам приходит на помощь процесс горевания, включающий в себя переживание шока, злости, печали, благодарности. Все эти чувства помогают человеку понять и принять то, что он не сможет удовлетворить свою потребность вообще или сделать это так, как ему хотелось бы. Тогда закрыть гештальт помогает именно процесс горевания.

Как это помогает нашему психическому здоровью?

Гештальт-терапия – это восстановление контакта человека с окружающей средой. Она помогает увидеть и понять, как ему удаётся и удаётся ли творчески приспосабливаться, как он избегает, прерывает или не завершает контакт.

Техника восстанавливает способность к эмоциональным переживаниям, которые в современном воспитании часто подвергаются запретам, так как публичное выражение злости, горя, тоски, обиды, да и порой радости, нежности, любви и радости с трудом воспринимается окружающими. А также даёт человеку возможность замечать своё повторяющееся, но устаревшее поведение, мешающее его контактам с миром.

Таким образом, гештальт-терапия помогает начать жить самостоятельно, ориентируясь на свои возможности и ограничения, а не на чьи-то представления о том, как ему правильно и нужно.