Как понять, что ты всё-таки экстраверт: 22 типичных признака, плюсы и минусы характера

В 1923 году основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг предложил свою теорию по определению поведенческих типов личности. Вот уже 100 лет как всех людей на планете разделяют на экстравертов, интровертов и амбивертов. Каждый из этих типов уникален и имеет свои особенности поведения.

По мнению швейцарского психиатра, интроверты характеризуются сконцентрированностью на собственных чувствах и мыслях. Амбиверты совмещают черты и манеры поведения обоих типов. Экстраверсия же свойственна тем, у кого «направление движения либидо» обращено на внешний мир. Несмотря на то что обычно это смелые, открытые и инициативнее люди, взаимодействовать с ними бывает непросто. Как же распознать экстраверта?

Что такое экстравертность?

Ирина Золотова арт-терапевт, детский психолог Экстравертность — это одна из характеристик личности, которая означает ориентацию человека на внешний мир и на других людей, а также на восприятие новых впечатлений и опыта. Такие люди обычно общительны, изо всех сил стремятся к коммуникации, всегда ищут приключений и впечатлений.

Экстраверты более энергичны и подвержены рискованному поведению, чем интроверты. Они общительные, экспрессивные, имеют активную социальную позицию. Им необходимо удовлетворять бóльшую часть своих потребностей через взаимодействие с окружающими. Это их способ восстановления энергии и полноценного отдыха.

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Они предпочитают носить красивую одежду, даже если она не так удобна. Для сравнения – интроверты здесь выбирают практичность и комфорт.

Их подвижность и ориентация на внешний мир проявляются во всём. Они слушают энергичную музыку. Своё рабочее пространство обычно украшают. Их двери всегда открыты, рядом со столом стоят дополнительные стулья, а на нём – конфеты для угощения.

Признаки экстраверта

Здесь важно понимать, что не все экстраверты будут иметь эти признаки в равной степени. Личность может проявляться в различных формах. Однако выделить ряд типичных черт всё-таки можно. Итак, вы выраженный экстраверт, если многое из этого списка про вас.

22 типичные черты в характере и поведении

Любят общаться, им свойственна разговорчивость. Не боятся выражать свои мысли. Всегда открыты к новым идеям и опыту. Восприимчивы к удовольствиям. Проявляют социальную активность. Подвержены эмоциональной экспрессии. Любят публичные выступления. Не переносят тишину. Любят большие и шумные компании. Часто занимают лидирующие позиции. Стремятся всем понравиться. Любят производить впечатление. Им важно всегда находиться в центре внимания. Обладают импульсивностью, смелостью, настойчивостью. Им трудно усидеть на одном месте. Требуют повышенного внимания к своей персоне. Любят работать в команде. Открыто и смело говорят о своих эмоциях и чувствах. Имеют активную мимику. Много жестикулируют. Говорят громко и эмоционально. Имеют много друзей.

Плюсы экстравертов

Они считаются коммуникабельными и общительными. Экстраверты, как правило, более уверенные в себе и подвижные, обладают высоким уровнем социальной поддержки и адаптивности в новой среде. Им свойственна решительность. Важной чертой является жизнелюбие, поэтому они быстро забывают обиды, не зацикливаются на неудачах, делятся позитивом с окружающими. Более того, легко заряжают своей энергией других. Их жизнь не может быть скучной. Они переполнены идеями и новыми вызовами. Им чуждо выгорание.

Минусы экстравертов

Часто они не соблюдают личные границы, могут принимать плохие решения из-за рискованного поведения и чувства бесконечности. Также представители этого типа личности бывают слишком настойчивыми в своих попытках вести и контролировать группу.

Им свойственны такие страхи, как: не быть лучшим, оказаться бесполезным. Они переменчивы, постоянство – не для них. Им трудно выполнять монотонную, рутинную работу. Не любят решать задачи самостоятельно, без команды. Зачастую им трудно отказывать людям в просьбах, сказать «нет». Могут казаться высокомерными. Они забывчивы, рассеяны, неусидчивы, не доводят дела до конца. Не умеют планировать.

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Как воспитывать ребёнка-экстраверта?

При воспитании экстраверта стоит учитывать, что таким детям необходима значительная доза внимания и родительской поддержки, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно в себе. Также они обычно нуждаются в бóльшем количестве физического движения и активности, чем интроверты. Поэтому рекомендуется поощрять их участие в спортивных мероприятиях и других энергичных формах развлечения.

Важно научить ребёнка-экстраверта эффективно управлять своей энергией и эмоциями, чтобы избежать таких проблем, как капризы или необдуманные поступки. Это можно сделать через обучение навыкам саморегуляции и практику контроля своих чувств и реакций на стрессовые ситуации.

Воспитание такого типа личности требует развития его социальных навыков, включая общение с другими людьми и умение прислушиваться к ним.

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Ребёнка-экстраверта необходимо учить вести себя в общественных местах, не нарушать правила поведения и этикет. Так можно установить хорошие отношения со сверстниками и взрослыми, избежать ненужных конфликтов. И, наконец, воспитание экстраверта должно включать уроки, нацеленные на развитие его талантов и интересов.

Для таких детей важно создавать условия, которые позволяли бы им проявить свои творческие способности и воплотить все идеи в жизнь.

Какие профессии подходят для экстравертов?

Надежда Медеведева клинический психолог, гипнолог В советском фильме «Гараж» все персонажи, которые не боятся высказывать своё мнение и ведут себя импульсивно, как раз и являются типичными экстравертами. В социуме такие люди действительно чувствуют себя как рыба в воде. Их навыкам коммуникации можно позавидовать. Этим необходимо пользоваться. Они всегда хорошо проявлены, активны, не сидят на месте.

Чтобы определиться с родом деятельности, важно учитывать черты и манеру поведения экстравертов. Это те профессии, где нужно быстро устанавливать контакт с другими людьми и выявлять их потребности. Среди них: продажи, сетевой маркетинг, рекрутинг, организация мероприятий, журналистика, туризм и экскурсии.

На работе экстраверту важно использовать все свои преимущества. Достаточно вспомнить главного персонажа из фильма «Волк с Уолл Стрит», которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Это очень яркий пример природного экстраверта, который знает о своих сильных качествах и применяет их на полную.

Можно ли изменить свой тип личности?

Все навыки, которыми экстраверты обладают от природы, можно наработать. Вопрос лишь в том, насколько человек этого хочет. Лучше рассмотреть на примере. Есть два бильярдных шара, они сталкиваются на игровом поле. Если условно они экстраверты, то, несмотря на силу удара, оба вынесут положительный опыт. Но вот если один из шаров будет интровертом, ему может быть больно. Это образец. Однако для противоположного типа личности погружение в среду экстраверта действительно может оказаться дискомфортным, будет ощущаться, словно оголённый провод схватить.

Не зря ведь придумали шутку: «Нет существа более коварного и изворотливого, чем интроверт, решивший отмазаться от встречи». Дело не в скверном характере, просто для такого человека компания людей – это всегда стресс. Свою энергию он вырабатывает в уединении. Об этом важно помнить.

Что же тогда можно сделать? Существуют клубы пикаперов. Туда приходят, как правило, закрытые, стеснительные парни. Но уже через пару месяцев человек меняется до неузнаваемости. Он учится заводить знакомства, налаживать контакт, быть обаятельным. Сильная мотивация – и за пару месяцев закрытый интроверт овладевает навыками экстраверта.

Фото: istockphoto.com

Рекомендуется записаться в клубы по интересам или освоить новое хобби, но с условием, что это предусматривает групповое участие. Это даст возможность расширить круг знакомств. Как итог – прокачивается навык общения.

Если же необходимо, наоборот, уменьшить экстравертность, то начните практиковать медитацию. Так вы научитесь сосредотачиваться на собственных мыслях и эмоциях. Подойдут прогулки в парке в одиночестве, чтение книг. Многие психологи советуют начать вести дневник. Такое занятие способствует лучшему пониманию и анализу своих чувств.

Помните, экстраверты и интроверты – это не ярлыки. Кроме того, гораздо чаще в человеке присутствуют черты обоих типов личности. Эксперты из Лаборатории человеческой психофизиологии Университета Мэриленда подсчитали, что 68% людей на планете являются амбивертами.

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Как гармонично выстраивать отношения с экстравертом?

Если кто-то из ваших близких является экстравертом, вот несколько советов, как выстраивать с ними эффективные отношения. Чтобы было меньше проблем, важно:

открыто и честно говорить о своих чувствах. Так вы точно сможете быстро и легко произвести впечатление на такой тип личности. Они это точно оценят;

не давать поводов для ревности. Стоит отметить, что в отношениях им характерно ревновать. Как итог – вспышки агрессии и даже битьё посуды;

быть готовым расширять круг знакомых. Для экстравертов важно общение, поэтому они будут обращать внимание и на то, как вы взаимодействуете с другими людьми;

принимать их особенности характера. Ответьте себе на вопрос: готовы ли мириться с тем, что у вашего партнёра-экстраверта будет большое количество знакомых, с каждым из которых он выстроит близкие отношения? Кстати, здесь ошибочно считать, что они любят всех людей. Это не так.

Кто из знаменитостей экстраверт?

Несмотря на то что бóльшая часть людей амбиверты, чистые экстраверты часто встречаются. Даже среди звёзд и исторических персонажей их большое количество. Например, к данному типу можно отнести:

45-го президента США Дональда Трампа;

режиссёра и сценариста Квентина Тарантино;

актёра Брюса Ли;

телеведущего Дмитрия Нагиева;

маршала Георгия Жукова;

императора Франции и полководца Наполеона Бонапарта;

британского политика Уинстона Черчилля;

поэта Сергея Есенина.