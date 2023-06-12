Хотите быть здоровым? Значит, нужно учиться избавляться от нерастраченной энергии.

Что такое сублимация и как использовать её для жизненного прорыва? Инструкции психологов

Глеб Труфанов специалист в области конфликтологии, автор научных работ Жизнь современного человека очень разнообразна и многогранна. Каждый день мы испытываем эмоции и желания, которые превращают импульсы в действия. Сегодня практически каждая сфера жизнедеятельности регламентирована. Правила являются спутниками практически любого нашего действия. Они призваны не допустить хаоса и сделать сосуществование огромного количества людей максимально комфортным.



Принимать решения и действовать, руководствуясь исключительно своим эмоциональным фоном, довольно опасно. Это может привести к нежелательным последствиям. Поэтому важно негатив направлять в конструктивное русло. Сублимация является одним из способов решения данной проблемы.

Что такое сублимация?

Это один из бессознательных защитных механизмов психики, наравне с вытеснением или рационализацией. Его основная задача – снижение тревожности, вызванной неприемлемыми побуждениями.

Сам термин в научный оборот ввёл основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Такая мысль пришла ему на ум после прочтения одной из поэмы Генриха Гейне, где главный герой имел склонность мучить животных. В процессе взросления он стал известным хирургом.

Фото: istockphoto.com

Австрийский психиатр пришёл к выводу, что этот процесс и можно назвать сублимацией. То есть сжатием и канализацией разрушительных эмоций в созидательную форму. Энергия, которая раньше выражалась в насилии над животными, была перенаправлена в конструктивные действия, являющиеся общественно полезными.

Помните, что негативные эмоциональные импульсы, обретая позитивную форму, теряют своё разрушительное влияние на нашу психику и растворяются в деятельности.

Основная причина сублимации – поиск тихого и безопасного места внутри вашей личности. Обретение психологического комфорта, который замещает опасное – конструктивным. То есть «эмоциональные качели» становятся «ровной дорогой».

Фото: istockphoto.com

Принцип работы

Разберём конкретный пример. У вас произошла ссора с близким человеком. Виноватым вы считаете его, а себя – жертвой несправедливого к вам отношения. В течение пяти минут у вас накапливается гнев. И тут ключевой вопрос, что будет дальше? Выплёскивая негативные эмоции во внешний мир, вы рискуете обрести проблемы в выстраивании межличностных отношений. Более того, это может навредить вашей репутации.

Вспышке гнева есть альтернатива — сублимация. Энергию, вызванную негативной эмоцией, вы можете направить на физическую деятельность. Например, посетить спортзал или провести уборку дома. Энергия, полученная в процессе негативного и эмоционального опыта (в данном случае ссоры), будет превращена в конструктивный результат.

Способы сублимации

Существует несколько видов сублимации. Используя их, можно качественно изменить свою жизнь.

Творчество

Это самый популярный метод преобразования негативного состояния в позитивное. Он же является и наиболее безопасным способом выразить эмоции. Творчество может быть совершенно разным: пение, рисование, танцы.

Спорт

Его чаще всего используют для выхода гнева. Особенно помогают в этом плане единоборства. Например, бокс, борьба, самбо или карате. Командные игры избавят от чувства одиночества.

Фото: istockphoto.com

Сериалы

Немецкий философ Теодор Адорно в своей работе «Эстетическая теория» причислил просмотр фильмов и сериалов к сублимации. Почему? Через восприятие чужого опыта человек проживает свои эмоции, в том числе и негативные. Это относится к боевикам и детективам.

Трудоголизм

Бессознательно многие применяют этот способ в жизни. Завалить себя работой, чтобы не думать о неприятном, — очень популярный сценарий. Тут важно знать, что любую боль можно компенсировать не только чрезмерным трудоголизмом, но и креативным выполнением задач.

Видеоигры

Многие ошибочно считают, что игры сублимируют исключительно гнев и злость. Это не так. Сегодня есть программы с иммерсивными сюжетами, с помощью которых можно прожить несправедливость, одиночество, стыд и вину.

Фото: istockphoto.com

Как сублимировать «правильно»?

Владимир Дернов клинический и спортивный психолог, гипнотерапевт Сублимация может оказывать положительное влияние, ведь это мощный психологический инструмент, способный улучшить качество жизни. Как? Он позволяет канализировать эмоции и энергию в позитивное направление, стимулируя рост и развитие. Так мы становимся той самой «лучшей версией себя». Как же сублимировать максимально эффективно?

1. Идентифицируйте свои эмоции. Осознание собственных чувств является первым шагом в сублимации. Распознавайте свои состояния. Данный процесс можно использовать как силу для достижения целей.

2. Найдите конструктивные выходы. Подберите занятие, которое будет поглощать вашу эмоциональную энергию и превращать её в продуктивное действие. Это может быть физическая активность, творчество, участие в командных видах спорта.

3. Ставьте цели. Определите конкретные задачи, которых вы хотите достичь с помощью сублимации. Например, улучшение своей физической формы, развитие новых навыков. Установите реалистичные и измеримые намерения. Они будут вдохновлять вас на развитие и рост.

4. Найдите поддержку. Одобрение окружающих людей и близких станет важным фактором для преодоления трудностей. Также вы останетесь мотивированными на протяжении всего процесса.

5. Проявляйте терпение. Такой процесс требует много времени и упорства. Будьте готовы к тому, что результаты не придут мгновенно. Постепенно развивайте свои умения и продолжайте упражняться в использовании сублимации в различных жизненных ситуациях.

6. Оценивайте свой прогресс. Регулярно анализируйте свой рост и отмечайте достижения. Это поможет вам оставаться настроенным на дальнейший успех.

Сублимация и спорт

Спорт – это не только физическая деятельность, но и психологический вызов, требующий максимальной концентрации и контроля. В поисках успеха на спортивной арене атлеты сталкиваются с различными эмоциональными проблемами, и это может влиять на результаты.

Именно здесь такая стратегия, как сублимация, будет весьма кстати. Она помогает спортсменам превратить свои эмоции в мощный двигатель успеха. Когда атлет сталкивается с разочарованием, злостью, страхом или гневом после неудачного матча или выступления, он может перенаправить эту энергию в интенсивную тренировку или разработку новой стратегии.

Фото: istockphoto.com

Примеры сублимации от спортсменов

1. Майкл Фелпс, легендарный пловец, известен своим способом сублимировать энергию во время тренировок. Когда он испытывает стресс или напряжение, то часто углубляется в тренировочный процесс.

2. Большинству теннисистов свойственна агрессия. Победительница 23 турниров «Большого шлема» Серена Уильямс использовала эту стратегию, чтобы преодолевать свои эмоции во время матчей. Она канализировала злость и решимость в мощные удары и бескомпромиссную игру. Это помогало ей достигать высоких результатов.

3. Аргентинский футболист Лионель Месси, чтобы справиться с давлением и ожиданиями, превращает свою энергию в творчество на поле. Нападающий использует технику и интеллект, чтобы обходить защитников и создавать голевые моменты для своей команды.

4. Баскетболист Коби Брайант применял сублимацию для превращения своей страсти и упорства в искусство игры. Он находил вдохновение во внутреннем вызове и эксплуатировал свои навыки, чтобы показывать впечатляющие результаты на площадке.