Чем полезно сдавать кровь для организма? Врач назвала 6 неожиданных преимуществ

Процедура способствует в том числе похудению и омоложению.

Айшат Идармачева> педиатр, аллерголог-иммунолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» «Донорство приносит пользу не только другим, но и тем, кто сдаёт кровь. И вот почему».

Кровь – это многокомпонентная жидкость, она включает плазму (жидкую часть) и клетки: эритроциты, лейкоциты (в том числе гранулоциты), тромбоциты. Таким образом, существует и несколько видов донаций – цельная кровь и донорство её компонентов: плазмы, тромбоцитов, гранулоцитов.

Кому мы сдаём кровь и как это происходит?

До XIX века кровопускание считалось одним из основных методов терапии почти любого заболевания. Однако оно проводилось в небезопасных условиях и объёмах, и данный метод иногда оказывал противоположное действие вместо лечения. Сейчас, особенно в мусульманских странах и регионах, имеет популярность кровопускание в банки – хиджама.

Лечебный эффект здесь такой же, как при донации крови, но риск заразиться инфекциями, передающимися через кровь, и попасть к малообученным специалистам, выше. В свою очередь, донация крови – это абсолютно безопасная для донора процедура: стерильные иглы, системы, объём крови 450 мл (10% от общего) – и его восстановление происходит за три дня.

Одна донация может спаси до трёх жизней. Вот несколько ситуаций, когда нужна кровь:

беременная, которая потеряла много крови во время операции;

ребёнок, у которого выявили лейкоз;

отец троих детей, потерявший много крови во время автомобильной аварии.

Фото: istockphoto.com

Ежедневно нужно 38 000 донаций, однако, по данным статистики, в США из 38% здорового населения, которое может быть донором, только 2% являются донорами.

Польза для здоровья

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Исследования показывают, что регулярная сдача крови может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт (поражение головного мозга) и инфаркт (поражение других органов).

В 1998 году Американский журнал эпидемиологии опубликовал работу , где было сказано, что у регулярных доноров крови вероятность возникновения сердечного приступа на 88% ниже, чем у тех, кто не является донором.

Это происходит благодаря снижению вязкости крови, что снижает нагрузку на артерии и кровеносные сосуды. А также за счёт замедления свёртывания крови, которое может вызывать сердечный приступ и инсульт.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, в случаях, когда генетически нарушено выведение железа и происходит его накопление в печени, сдача крови является лечебной процедурой.

Улучшение психологического состояния

Донорство вызывает чувство удовлетворения и гордости, поскольку помогает спасать жизни. Это положительно влияет на психологическое состояние донора, улучшая настроение и самооценку. А за этим следует прилив сил и увеличение энергии, после чего наступает период спокойствия и безмятежности.

Многие доноры крови получают пользу для психического здоровья, зная, что они помогают спасать жизни. Это, в свою очередь, может способствовать улучшению физического здоровья и долголетию.

Снижение риска развития рака

Исследования, опубликованные в Американском журнале эпидемиологии и в Журнале Национального института рака, показывают, что регулярное донорство крови может снизить риск развития рака за счёт высвобождения окисленного железа из кровотока.

Замедление процесса старения

Научная работа в Журнале фундаментальной клинической физиологии и фармакологии доказывает, что сдача крови снижает окислительный стресс, приводящий к повреждению клеток и тканей и, в свою очередь, к старению.

Фото: istockphoto.com

Сжигание калорий

Хотя донорство крови никогда не следует использовать в качестве стратегии по снижению веса, было доказано, что доноры крови могут сжечь до 650 ккал во время процесса сдачи крови. Это связано с тем, что организм использует дополнительную энергию для замены количества донорской крови и синтеза новых белков, эритроцитов и других компонентов крови.

Проверка состояния здоровья

Чтобы защитить реципиентов (получателей крови), донору ежегодно необходимо проходить большое обследование, а непосредственно перед самой сдачей берут общий анализ крови, биохимический и проводят анализ инфекций, передающихся через кровь. Таким образом, доноры всегда в курсе о своих хронических и острых проблемах, что играет большую роль ввиду своевременного начала терапии.

Советы по сдаче крови

Эти рекомендации помогут обеспечить безопасную и успешную сдачу крови. Разумеется, после консультации врача.

Перед записью на сдачу крови:

хорошо выспитесь;

включите продукты, богатые железом, такие как мясо, бобы или обогащённые железом хлопья;

пейте больше жидкости, но избегайте напитков с кофеином, поскольку они могут вызвать обезвоживание;

выбирайте одежду, в которой рукава могут быть подняты выше локтя.

Фото: istockphoto.com

После сдачи крови:

медленно встаньте и отдохните несколько минут в холле центра пожертвований.

перекусите, чтобы избежать слабости и головокружения.

пейте больше жидкости, но откажитесь от алкоголя в течение следующих 24 часов.

избегайте поднятия тяжестей и энергичных физических упражнений в течение оставшейся части дня.

Кому нельзя сдавать кровь

Стать донором может практически любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет и весом более 50 кг. Абсолютными противопоказаниями являются такие серьёзные заболевания, как:

инфекционные и паразитарные болезни;

онкологические заболевания;

болезни крови;

болезни центральной нервной системы;

психические расстройства;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения.

Есть также и временные противопоказания. К ним, например, относятся:

температура тела выше 37°С;

пульс – менее 55 и более 95 ударов в минуту;

повышенное или пониженное давление;

обострение язвы желудка и/или двенадцатиперстной кишки;

аллергические заболевания в период обострения;

период беременности.

Фото: istockphoto.com

Льготы

Существует программа по вознаграждению почётных доноров – тех, кто сдавал бесплатно:

цельную кровь или тромбоциты 40 и более раз;

или плазму 60 и более раз;

или цельную кровь/тромбоциты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40;

или цельную кровь/тромбоциты менее 25 и плазму крови в общем количестве 60.

Кроме этого, у них есть привилегии:

ежегодная выплата в 16 578 рублей;

ежегодное санаторно-курортное лечение;

отпуск в любое время года;

лечение в больницах без очереди.

Москвичам:

бесплатный проезд;

пенсионерам скидка 50% на ЖКХ;

бесплатное протезирование зубов;

скидка 50% на обязательные лекарства в государственных аптеках.

Фото: istockphoto.com

Где можно сдать кровь

Сдать кровь можно в отделениях переливания крови крупных городских больниц, а также в учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы:

донорский центр на Беговой – ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1, Пн-Вс, 8.00–13.30 (за исключением государственных праздников РФ);

донорский центр Царицыно – ул. Бакинская, д. 31: Пн-Вс, 8.00–13.30 (за исключением государственных праздников РФ);

донорский центр на Шаболовской – ул. Шаболовка, 57: Пн-Вс, 8.00–13.30 (за исключением государственных праздников РФ).