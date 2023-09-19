В чём польза мяты и помогает ли она похудеть? Нутрициолог назвала полезные свойства

«Каждый знаком с приятным, освежающим ароматом мяты: кто-то добавляет её в чай, кому-то она больше знакома по косметическим препаратам, некоторые ассоциируют с ней средства по уходу за полостью рта. Спектр её применения очень разнообразен, а список полезных свойств достаточно внушителен для того, чтобы узнать эту траву чуть лучше и, возможно, начать использовать».
- Что из себя представляет мята?
- Чем она полезна?
- Как мята может помочь при снижении веса?
- Противопоказания
- Рецепты напитков с мятой
Что из себя представляет мята?
Мята перечная — растение, представляющее собой гибрид водяной и колосистой мяты, первоначально использовавшееся в кулинарии и производстве продуктов питания, но также её применяли и из-за лечебных свойств.
В мяте перечной есть масляный компонент, который является лекарственным. В нём очень большое содержание ментола, считающегося биологически активным ингредиентом. Этот ментол нетоксичен в рекомендуемой дозе, но не стоит путать его с самой мятой.
Фото: istockphoto.com
Ментол — это соединение, полученное синтетически или извлечённое из мяты перечной или других её растений. Он широко используется в фармацевтических препаратах, кондитерских изделиях, средствах гигиены полости рта, косметике и в качестве ароматизатора.
Мята перечная так же известна, как:
- ментол;
- мята пиперита;
- мента бальзамея.
Чем она полезна?
Основная лечебная роль мяты обусловлена её положительным влиянием при различных проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Например, она способна расслаблять мышцы желудка и кишечного тракта, а внутреннее применение травы ускоряет раннюю фазу пищеварения в желудке, одновременно снижая перистальтику толстой кишки.
Фото: istockphoto.com
Она известна и как ветрогонное средство: считается, что мята помогает в борьбе с метеоризмом. Кроме этого, имеется немало доказательств в пользу её использования для уменьшения боли в животе у людей с синдромом раздражённого кишечника.
Но, конечно, есть у неё и другие преимущества:
1. Мята способна облегчать головную боль. Это происходит благодаря нанесению на кожу головы 10-процентного раствора перечной мяты в самом начале возникновения напряжения с последующим повтором через 15 и 30 мин.
2. Имеются данные, касающиеся возможности мяты уменьшать тошноту при использовании её в качестве ароматерапии. Этот метод не требует определённой дозировки. Экстракт травы следует использовать либо в виде масла, либо в дистилляторе, пока приятный аромат не распространится вокруг.
Любая форма мятного масла должна быть эффективной, хотя для людей, страдающих изжогой и желающих принимать мятное масло для кишечника, будут полезны капсулы с энтеросолюбильным покрытием.
Фото: istockphoto.com
3. Ароматерапия с маслом перечной мяты улучшает состояние при тревожности у взрослых с острым коронарным синдромом (ОКС). Многие люди, у которых развивается ОКС — состояние, при котором слишком маленькое количество крови может достичь сердца, часто испытывают высокий уровень тревоги, особенно на ранних стадиях заболевания.
Изучение этого вопроса показало, что ароматерапия с маслом мяты может оказывать благотворное влияние на снижение тревожности у пациентов.
4. Использование эфирного масла трав, цветов и других растений является популярным методом в борьбе с тошнотой и рвотой во время беременности. Для этой цели обычно используются две травы: не только мята, но и лимон.
Такой эффект достигается путём нанесения трёх капель лечебного раствора из пятипроцентного эфирного масла лимона и пятипроцентного эфирного масла мяты перечной на ватный тампон и поднесением его к носу на расстояние не более 3 см. После чего стоит сделать несколько глубоких вдохов через нос.
Как мята может помочь при снижении веса?
Конечно, в расщеплении жиров мята помочь не сможет, но с её помощью можно добиться хороших результатов в похудении. Дело в том, что многие люди употребляют большое количество сладких напитков, сильно увеличивающих калорийность рациона.
Их опасность заключается не только в наличии сахара, но и в том, что не все считают их за источник калорий, употребляя соки, газированные напитки, сладкие чай и кофе в больших количествах.
И здесь хорошей заменой станут напитки с мятой. Их особенность состоит в освежающем аромате, отсутствии добавленного сахара и привлекательном внешнем виде: кроме самой травы, в них можно добавить любые фрукты и ягоды. Такие напитки можно брать с собой на работу, пить их в процессе тренировки и каждый раз экспериментировать с наполнением.
Противопоказания
Применять мяту можно только после консультации врача, поскольку у неё есть противопоказания. Среди них:
- низкое давление;
- варикозная болезнь;
- возраст до двух лет;
- предрасположенность к аллергическим реакциям;
- беременность;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
Рецепты напитков с мятой
Вода с мятой и черникой
Ингредиенты:
- киви — 2 шт.;
- черника — 1 горсть;
- лимон — 0,5 шт.;
- мята — 1 пучок;
- вода — 1,5 л.
Фото: istockphoto.com
Рецепт:
- Положить в чашу блендера очищенные киви и листики мяты, приготовить пюре.
- Отправить его в кувшин, влить сок половины лимона, добавить чернику, влить воду.
- Перемешать, перед подачей можно процедить.
- Подавать напиток со льдом.
Вода с мятой и имбирём
Ингредиенты:
- мята — 1 пучок;
- лайм — 2 шт.;
- имбирь – 45 г;
- вода простая или газированная — 2 л.
Фото: istockphoto.com
Рецепт:
- Нарезать имбирь тонкими пластинками, положить в кастрюлю, добавить листики мяты, влить стакан воды, варить три минуты.
- Выжать из лаймов сок.
- Процедить и остудить мятно-имбирный отвар.
- Положить в большой кувшин лёд, влить холодный отвар, сок лайма и воду.
- Перед подачей перемешать напиток длинной коктейльной ложкой или бамбуковой палочкой.
Зелёный чай с мятой и лаймом
Ингредиенты:
- мята – 30 г;
- чай зелёный листовой – 1 ч. л.;
- корица — 1 палочка;
- бадьян — 1 звёздочка;
- лайм — 0,5 шт.;
- вода – 1,5 л.
Фото: istockphoto.com
Рецепт:
- Отделить листья мяты от веточек, положить их в небольшую кастрюлю, добавить чай и залить водой. Настаивать две-три минуты.
- Обдать заварочный чайник кипятком, положить в него корицу, бадьян и лайм, нарезанный на дольки, залить настоявшимся чаем. Заваривать две минуты.
Можно пить как горячим, так и брать с собой в охлаждённом виде.
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