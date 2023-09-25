Одобрено врачом: завтраки для всей семьи из простых ингредиентов — 10 рецептов

Ирина Дворкина врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове «Завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Он даёт энергию и питательные вещества, необходимые для правильного функционирования организма. Но как приготовить интересные и вкусные блюда для всей семьи, используя только простые ингредиенты? В этой статье мы представим вам 10 уникальных рецептов, которые помогут вам начать день с хорошим настроением и полным желудком».

Омлет с овощами и сыром

Омлет — это прекрасный выбор для завтрака, так как он легко готовится и содержит много полезных веществ.

Ингредиенты:

3 яйца;

50 мл молока;

1 морковь, нарезанная кубиками;

1 помидор, нарезанный кубиками;

50 г твёрдого сыра, натёртого на крупной тёрке;

соль и перец по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Шаги приготовления:

Взбейте яйца с молоком в миске до однородной консистенции. Добавьте морковь и помидоры, хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте смесь яиц с овощами на сковороду и готовьте на среднем огне до готовности. Посыпьте омлет натёртым сыром и дайте ему растопиться. Подавайте омлет горячим со свежей зеленью по желанию.

Омлет с овощами и сыром — это идеальный выбор для семейного завтрака, так как он питателен и вкусен. Вы можете добавить свои любимые овощи и специи, чтобы придать ему особый вкус.

Тосты с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба;

1 спелый авокадо;

2 яйца;

соль и перец по вкусу.

Шаги приготовления:

Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой. Растолките авокадо в миске до состояния пюре. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Взбейте яйца с солью и перцем, вылейте на сковороду и готовьте до готовности. Намажьте ломтики хлеба пюре авокадо и выложите сверху яичницу. Посыпьте тосты солью и перцем по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Авокадо содержит много полезных жиров и витаминов, а яйцо — белок, необходимый для роста и развития организма.

Банановые оладьи

Ингредиенты:

2 спелых банана;

2 яйца;

100 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 столовая ложка сахара;

100 мл молока;

50 г сливочного масла.

Шаги приготовления:

Разомните бананы вилкой в миске до состояния пюре. В другой миске взбейте яйца с сахаром до однородной консистенции. Добавьте взбитые яйца в пюре бананов, хорошо перемешайте. В смесь бананов и яиц добавьте муку, разрыхлитель и молоко. Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте тесто на сковороду и готовьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета с каждой стороны.

Фото: istockphoto.com

Вы можете подавать их с мёдом, сиропом или свежими фруктами.

Греческий йогурт с орехами и мёдом

Ингредиенты:

200 г греческого йогурта;

30 г грецких орехов, мелко нарезанных;

1 столовая ложка мёда.

Фото: istockphoto.com

Шаги приготовления:

Выложите греческий йогурт в миску. Посыпьте йогурт нарезанными орехами. Полейте йогурт мёдом. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Греческий йогурт содержит много белка, а орехи и мёд добавляют богатый вкус.

Мюсли с фруктами и йогуртом

Ингредиенты:

100 г мюсли;

150 г греческого йогурта;

1 банан, нарезанный кружочками;

100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее).

Шаги приготовления:

Выложите мюсли в миску. Добавьте нарезанный банан и свежие ягоды. Полейте мюсли греческим йогуртом. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Фото: istockphoto.com

Разноцветный сэндвич с овощами

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба;

1 морковь, нарезанная тонкими ломтиками;

1 огурец, нарезанный тонкими ломтиками;

1 помидор, нарезанный тонкими ломтиками;

50 г твёрдого сыра, нарезанного тонкими ломтиками;

2 листа салата;

соль и перец по вкусу.

Шаги приготовления:

Обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистого цвета. Выложите на один ломтик хлеба морковь, огурец, помидор, сыр и салат. Посыпьте овощи солью и перцем по вкусу. Положите второй ломтик хлеба сверху и нажмите немного, чтобы сэндвич склеился.

Фото: istockphoto.com

Яблочный пирог

Ингредиенты:

3 яблока, нарезанных тонкими ломтиками;

200 г муки;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

2 яйца;

1 чайная ложка разрыхлителя;

соль и корица по вкусу.

Шаги приготовления:

Взбейте яйца с сахаром в миске до однородной консистенции. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, хорошо перемешайте. Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто, хорошо перемешайте. Вылейте тесто в форму для запекания. Выложите сверху ломтики яблок, посыпьте корицей и сахаром. Запекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180°С около 40–45 минут.

Фото: istockphoto.com

Его можно подавать с мороженым или взбитыми сливками.

Блинчики с творогом и ягодами

Ингредиенты:

200 г творога;

2 яйца;

100 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 столовая ложка сахара;

100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее).

Фото: istockphoto.com

Шаги приготовления:

Разомните творог вилкой в миске до однородной консистенции. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до однородной консистенции. Добавьте взбитые яйца в творог, хорошо перемешайте. В смесь творога и яиц добавьте муку и разрыхлитель. Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте тесто на сковороду и готовьте блинчики на среднем огне до золотистого цвета с каждой стороны. Подавайте блинчики горячими со свежими ягодами и сиропом.

Рисовая каша с ягодами и орехами

Ингредиенты:

100 г риса;

200 мл молока;

200 мл воды;

50 г сахара;

50 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее);

30 г грецких орехов, мелко нарезанных.

Фото: istockphoto.com

Шаги приготовления:

Промойте рис под проточной водой. В кастрюле смешайте молоко, воду и сахар, доведите до кипения. Добавьте рис в кастрюлю и варите на среднем огне до готовности. Выложите рисовую кашу в тарелку, посыпьте свежими ягодами и орехами.

Фруктовый салат с йогуртом

Ингредиенты:

1 яблоко, нарезанное кубиками;

1 груша, нарезанная кубиками;

1 банан, нарезанный кружочками;

100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее);

200 г греческого йогурта;

1 столовая ложка мёда.

Фото: istockphoto.com

Шаги приготовления:

Выложите нарезанные фрукты и ягоды в миску. Добавьте греческий йогурт и мёд. Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.