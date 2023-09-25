Одобрено врачом: завтраки для всей семьи из простых ингредиентов — 10 рецептов

«Завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня. Он даёт энергию и питательные вещества, необходимые для правильного функционирования организма. Но как приготовить интересные и вкусные блюда для всей семьи, используя только простые ингредиенты? В этой статье мы представим вам 10 уникальных рецептов, которые помогут вам начать день с хорошим настроением и полным желудком».
- Омлет с овощами и сыром
- Тосты с авокадо и яйцом
- Банановые оладьи
- Греческий йогурт с орехами и мёдом
- Мюсли с фруктами и йогуртом
- Разноцветный сэндвич с овощами
- Яблочный пирог
- Блинчики с творогом и ягодами
- Рисовая каша с ягодами и орехами
- Фруктовый салат с йогуртом
Омлет с овощами и сыром
Омлет — это прекрасный выбор для завтрака, так как он легко готовится и содержит много полезных веществ.
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 50 мл молока;
- 1 морковь, нарезанная кубиками;
- 1 помидор, нарезанный кубиками;
- 50 г твёрдого сыра, натёртого на крупной тёрке;
- соль и перец по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Шаги приготовления:
- Взбейте яйца с молоком в миске до однородной консистенции.
- Добавьте морковь и помидоры, хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Вылейте смесь яиц с овощами на сковороду и готовьте на среднем огне до готовности.
- Посыпьте омлет натёртым сыром и дайте ему растопиться.
- Подавайте омлет горячим со свежей зеленью по желанию.
Тосты с авокадо и яйцом
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба;
- 1 спелый авокадо;
- 2 яйца;
- соль и перец по вкусу.
Шаги приготовления:
- Поджарьте ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и выньте мякоть ложкой.
- Растолките авокадо в миске до состояния пюре.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Взбейте яйца с солью и перцем, вылейте на сковороду и готовьте до готовности.
- Намажьте ломтики хлеба пюре авокадо и выложите сверху яичницу.
- Посыпьте тосты солью и перцем по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Банановые оладьи
Ингредиенты:
- 2 спелых банана;
- 2 яйца;
- 100 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1 столовая ложка сахара;
- 100 мл молока;
- 50 г сливочного масла.
Шаги приготовления:
- Разомните бананы вилкой в миске до состояния пюре.
- В другой миске взбейте яйца с сахаром до однородной консистенции.
- Добавьте взбитые яйца в пюре бананов, хорошо перемешайте.
- В смесь бананов и яиц добавьте муку, разрыхлитель и молоко.
- Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Вылейте тесто на сковороду и готовьте оладьи на среднем огне до золотистого цвета с каждой стороны.
Фото: istockphoto.com
Греческий йогурт с орехами и мёдом
Ингредиенты:
- 200 г греческого йогурта;
- 30 г грецких орехов, мелко нарезанных;
- 1 столовая ложка мёда.
Фото: istockphoto.com
Шаги приготовления:
- Выложите греческий йогурт в миску.
- Посыпьте йогурт нарезанными орехами.
- Полейте йогурт мёдом.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
Мюсли с фруктами и йогуртом
Ингредиенты:
- 100 г мюсли;
- 150 г греческого йогурта;
- 1 банан, нарезанный кружочками;
- 100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее).
Шаги приготовления:
- Выложите мюсли в миску.
- Добавьте нарезанный банан и свежие ягоды.
- Полейте мюсли греческим йогуртом.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
Фото: istockphoto.com
Разноцветный сэндвич с овощами
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба;
- 1 морковь, нарезанная тонкими ломтиками;
- 1 огурец, нарезанный тонкими ломтиками;
- 1 помидор, нарезанный тонкими ломтиками;
- 50 г твёрдого сыра, нарезанного тонкими ломтиками;
- 2 листа салата;
- соль и перец по вкусу.
Шаги приготовления:
- Обжарьте ломтики хлеба на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Выложите на один ломтик хлеба морковь, огурец, помидор, сыр и салат.
- Посыпьте овощи солью и перцем по вкусу.
- Положите второй ломтик хлеба сверху и нажмите немного, чтобы сэндвич склеился.
Фото: istockphoto.com
Яблочный пирог
Ингредиенты:
- 3 яблока, нарезанных тонкими ломтиками;
- 200 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- соль и корица по вкусу.
Шаги приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром в миске до однородной консистенции.
- Добавьте муку, разрыхлитель и соль, хорошо перемешайте.
- Растопите сливочное масло и добавьте его в тесто, хорошо перемешайте.
- Вылейте тесто в форму для запекания.
- Выложите сверху ломтики яблок, посыпьте корицей и сахаром.
- Запекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180°С около 40–45 минут.
Фото: istockphoto.com
Блинчики с творогом и ягодами
Ингредиенты:
- 200 г творога;
- 2 яйца;
- 100 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1 столовая ложка сахара;
- 100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее).
Фото: istockphoto.com
Шаги приготовления:
- Разомните творог вилкой в миске до однородной консистенции.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до однородной консистенции.
- Добавьте взбитые яйца в творог, хорошо перемешайте.
- В смесь творога и яиц добавьте муку и разрыхлитель.
- Перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
- Вылейте тесто на сковороду и готовьте блинчики на среднем огне до золотистого цвета с каждой стороны.
- Подавайте блинчики горячими со свежими ягодами и сиропом.
Рисовая каша с ягодами и орехами
Ингредиенты:
- 100 г риса;
- 200 мл молока;
- 200 мл воды;
- 50 г сахара;
- 50 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее);
- 30 г грецких орехов, мелко нарезанных.
Фото: istockphoto.com
Шаги приготовления:
- Промойте рис под проточной водой.
- В кастрюле смешайте молоко, воду и сахар, доведите до кипения.
- Добавьте рис в кастрюлю и варите на среднем огне до готовности.
- Выложите рисовую кашу в тарелку, посыпьте свежими ягодами и орехами.
Фруктовый салат с йогуртом
Ингредиенты:
- 1 яблоко, нарезанное кубиками;
- 1 груша, нарезанная кубиками;
- 1 банан, нарезанный кружочками;
- 100 г свежих ягод (клубника, малина, черника и так далее);
- 200 г греческого йогурта;
- 1 столовая ложка мёда.
Фото: istockphoto.com
Шаги приготовления:
- Выложите нарезанные фрукты и ягоды в миску.
- Добавьте греческий йогурт и мёд.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
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