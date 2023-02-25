Как приготовить идеальные блины? Секреты шеф-повара и пошаговый рецепт

А в конце материала вы найдёте варианты вкусных начинок для праздничного блюда.

Существует несколько несложных правил, следуя которым вы получите идеальные блины (или почти), ведь это субъективный параметр. Но самое главное – это чтобы они нравились именно вам как с эстетической точки зрения, так и со вкусовой. Пожалуй, последнее – наиболее важный критерий.

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» Для вашего удобства мои рекомендации прописаны в пошаговом рецепте. Приступим?

Ингредиенты:

молоко – 670 мл;

сахар – 35 г;

яйцо куриное – 3 шт.;

масло сливочное – 20 г;

разрыхлитель теста – 2 г;

мука – 200 г;

соль – 4 г;

масло растительное – 105 мл.

В предыдущем материале рассказали, как приготовить американские блинчики дома.

Шаг 1.

Молоко подогреть до 40 градусов, затем добавить сахар, соль, яйца, муку и разрыхлитель теста. Тщательно перемешать до однородной массы и процедить через сито.

Фото: istockphoto.com

Совет: тесто должно настояться в течение 30–60 минут, чтобы запустились все необходимые химические процессы. Даже если вы не добавляете дрожжи, муке с разрыхлителем нужно время, чтобы начать «работать».

Шаг 2.

Добавить в настоявшееся тесто сливочное масло. Добавить 40 мл растительного масла и ещё раз перемешать.

Совет: сливочное масло растопить и тонкой струйкой влить в тесто, интенсивно перемешивая венчиком. Так вы позволите образоваться как можно большему количеству мелких частиц сливочного масла, которое сделает блины золотистыми и пористыми.

Шаг 3.

Наливать в сковороду растительное масло из бутылки непрактично, поэтому, скорее всего, вы воспользуетесь силиконовой кисточкой для смазывания посуды. Но если у вас её нет, существует прекрасное решение.

Что приготовить на Масленицу, кроме блинов? По ссылке найдёте рецепт рыбного плова и ленивой шарлотки.

Совет: взять сырой картофель небольшого размера, тщательно его помыть, отрезать половину, насадить на вилку так, чтобы срез оказался с другой стороны. В чашку или блюдце налить растительное масло, окунуть в него картофель, насаженный на вилку, и смазать сковороду.

Шаг 4.

Пожарить блины с двух сторон.

Совет: сковороду необходимо хорошо прогреть и только потом смазывать маслом, ещё пять секунд прогреть и налить тесто.

Фото: istockphoto.com

За одно движение распространить тесто по всей площади сковороды. Выпекать блины нужно на средне-сильном огне. Выпекание на слабом огне сделает блины сухими и ломкими.

С чем подать блины? Предлагаю два рецепта.

Блины с бефстрогановом на одну порцию

Ингредиенты:

блины – 2 шт.;

говядина (желательно, вырезка) – 100 г;

лук репчатый – 20 г;

коньяк – 10 мл;

сливки 33% — 100 мл;

соль, перец по вкусу;

петрушка – 2 веточки;

масло растительное — 30 мл.

Шаг 1.

Говядину нарезать кубиком 0,5 см или брусочком 2х0,5 см. Лук нарезать крошкой, перемешать с мясом и добавить соль с перцем.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Оборвать листья петрушки и нарезать их соломкой. Стебли опустить в кипяток на 30 секунд, чтобы они стали мягкими как верёвка.

Шаг 3.

На разогретую сковородку добавить растительное масло и дать ему хорошо прогреться. Далее выложить мясо и жарить на средне-сильном огне до полуготовности.

Влить коньяк, перемешать и убавить огонь до средних значений. Влить сливки, постоянно помешивая, чтобы они не сгорели, довести до вкуса солью и перцем. В конце добавить петрушку.

Шаг 4.

Готовую начинку выложить в середину блинов. Каждый блин собрать в мешочек и подвязать стеблем петрушки.

Фото: istockphoto.com

Роллы из блинов со слабосолёной рыбой

Ингредиенты:

блины – 2 шт.;

крем-чиз – 50 г;

сливки или молоко – 20 мл;

слабосолёная рыба — 100 г;

апельсин – 1 шт.;

укроп – 1 веточка.

Шаг 1.

Крем-чиз смешать со сливками или молоком до однородной массы. Цедру апельсина снять при помощи мелкой тёрки и добавить в крем-чиз. Переложить в кондитерский мешок или конверт из пергамента.

Фото: istockphoto.com

Шаг 2.

Слабосолёную рыбу нарезать кубиком.

Шаг 3.

Распределить змейкой полученную массу по всей поверхности блина, сверху посыпать рыбой и свернуть блины в трубочку.

Фото: istockphoto.com

Шаг 4.

Нарезать блины с начинкой равными частями и выложить на тарелку. Укроп разделить на небольшие соцветья и украсить роллы.