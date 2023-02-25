Как приготовить идеальные блины? Секреты шеф-повара и пошаговый рецепт

Существует несколько несложных правил, следуя которым вы получите идеальные блины (или почти), ведь это субъективный параметр. Но самое главное – это чтобы они нравились именно вам как с эстетической точки зрения, так и со вкусовой. Пожалуй, последнее – наиболее важный критерий.
Для вашего удобства мои рекомендации прописаны в пошаговом рецепте. Приступим?
Ингредиенты:
- молоко – 670 мл;
- сахар – 35 г;
- яйцо куриное – 3 шт.;
- масло сливочное – 20 г;
- разрыхлитель теста – 2 г;
- мука – 200 г;
- соль – 4 г;
- масло растительное – 105 мл.
Шаг 1.
Молоко подогреть до 40 градусов, затем добавить сахар, соль, яйца, муку и разрыхлитель теста. Тщательно перемешать до однородной массы и процедить через сито.
Фото: istockphoto.com
Совет: тесто должно настояться в течение 30–60 минут, чтобы запустились все необходимые химические процессы. Даже если вы не добавляете дрожжи, муке с разрыхлителем нужно время, чтобы начать «работать».
Шаг 2.
Добавить в настоявшееся тесто сливочное масло. Добавить 40 мл растительного масла и ещё раз перемешать.
Совет: сливочное масло растопить и тонкой струйкой влить в тесто, интенсивно перемешивая венчиком. Так вы позволите образоваться как можно большему количеству мелких частиц сливочного масла, которое сделает блины золотистыми и пористыми.
Шаг 3.
Наливать в сковороду растительное масло из бутылки непрактично, поэтому, скорее всего, вы воспользуетесь силиконовой кисточкой для смазывания посуды. Но если у вас её нет, существует прекрасное решение.
Совет: взять сырой картофель небольшого размера, тщательно его помыть, отрезать половину, насадить на вилку так, чтобы срез оказался с другой стороны. В чашку или блюдце налить растительное масло, окунуть в него картофель, насаженный на вилку, и смазать сковороду.
Шаг 4.
Пожарить блины с двух сторон.
Совет: сковороду необходимо хорошо прогреть и только потом смазывать маслом, ещё пять секунд прогреть и налить тесто.
Фото: istockphoto.com
За одно движение распространить тесто по всей площади сковороды. Выпекать блины нужно на средне-сильном огне. Выпекание на слабом огне сделает блины сухими и ломкими.
С чем подать блины? Предлагаю два рецепта.
Блины с бефстрогановом на одну порцию
Ингредиенты:
- блины – 2 шт.;
- говядина (желательно, вырезка) – 100 г;
- лук репчатый – 20 г;
- коньяк – 10 мл;
- сливки 33% — 100 мл;
- соль, перец по вкусу;
- петрушка – 2 веточки;
- масло растительное — 30 мл.
Шаг 1.
Говядину нарезать кубиком 0,5 см или брусочком 2х0,5 см. Лук нарезать крошкой, перемешать с мясом и добавить соль с перцем.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
Оборвать листья петрушки и нарезать их соломкой. Стебли опустить в кипяток на 30 секунд, чтобы они стали мягкими как верёвка.
Шаг 3.
На разогретую сковородку добавить растительное масло и дать ему хорошо прогреться. Далее выложить мясо и жарить на средне-сильном огне до полуготовности.
Влить коньяк, перемешать и убавить огонь до средних значений. Влить сливки, постоянно помешивая, чтобы они не сгорели, довести до вкуса солью и перцем. В конце добавить петрушку.
Шаг 4.
Готовую начинку выложить в середину блинов. Каждый блин собрать в мешочек и подвязать стеблем петрушки.
Фото: istockphoto.com
Роллы из блинов со слабосолёной рыбой
Ингредиенты:
- блины – 2 шт.;
- крем-чиз – 50 г;
- сливки или молоко – 20 мл;
- слабосолёная рыба — 100 г;
- апельсин – 1 шт.;
- укроп – 1 веточка.
Шаг 1.
Крем-чиз смешать со сливками или молоком до однородной массы. Цедру апельсина снять при помощи мелкой тёрки и добавить в крем-чиз. Переложить в кондитерский мешок или конверт из пергамента.
Фото: istockphoto.com
Шаг 2.
Слабосолёную рыбу нарезать кубиком.
Шаг 3.
Распределить змейкой полученную массу по всей поверхности блина, сверху посыпать рыбой и свернуть блины в трубочку.
Фото: istockphoto.com
Шаг 4.
Нарезать блины с начинкой равными частями и выложить на тарелку. Укроп разделить на небольшие соцветья и украсить роллы.