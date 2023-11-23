Эти 5 правил помогут получать удовольствие от жизни, не прикладывая усилий

Кира Феклисова нейрокоуч «В мире, полном повседневных забот, неизбежных вызовов и бурлящих потоков событий, мы забываем, насколько важно просто радоваться жизни. На первый взгляд может показаться, что получение удовольствия — результат внешних обстоятельств, но на самом деле речь об активном процессе, который тесно связан с нашим внутренним восприятием жизни».

Важно не просто выживать в повседневной гонке, а по-настоящему наслаждаться каждым моментом. Ведь именно в умении извлекать радость из простых вещей кроется тайна настоящего благополучия.

Получение удовольствия не является случайным побочным продуктом. На самом деле это активный процесс, который зависит от внутреннего взгляда на мир вокруг. Наши мысли, убеждения и реакции на происходящее формируют ту рамку, через которую мы воспринимаем свою жизнь. Именно она либо позволяет нам чувствовать себя счастливыми, либо нет. Если мы учимся видеть красоту в простых моментах, находить радость в мелочах и ценить каждый шаг на пути к своим целям, то удовольствие становится частью нашего ежедневного бытия.

Эта активная роль в создании своего собственного счастья преобразует жизнь в увлекательное приключение, наполненное положительными эмоциями и удовлетворением. Погружаясь в этот процесс, мы открываем для себя неисчерпаемый источник радости и счастья, который может преобразить наш мир. Вот основные правила, которые помогут вам получать больше удовольствия от жизни.

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Правило №1. Быть осознанным и ценить момент

В суете современной жизни мы чаще всего упускаем из виду один из самых главных ключей к удовольствию — осознанность и ценность настоящего момента. Фокусировка внимания на том, что происходит вокруг и внутри нас в текущий момент. Это не просто медитативная техника, а в первую очередь — стиль жизни, который подразумевает умение находиться в состоянии гармонии с собой и окружающим миром. Когда мы присутствуем здесь и сейчас, даже в самых обыденных ситуациях, мы открываем для себя новые возможности для удовольствия.

Важно научиться замечать и ценить простые радости каждого дня. Аромат свежевыпеченного хлеба, тепло рук близких людей, игра света на ветвях деревьев… Это именно тот случай, когда чашка чая или кофе может превратиться в настоящий ритуал наслаждения каждым мгновением, а короткая прогулка — стать возможностью оценить красоту природы и вдохновиться ею.

Погружение в настоящий момент — это как открытие сокровищницы, полной невероятных впечатлений и эмоций. На самом деле путь к удовольствию требует от нас лишь одного — быть открытыми для того, что происходит прямо здесь и сейчас. Быть не в телефоне, смотреть на мир не через камеру, а своими глазами, проводить время в максимальном присутствии в моменте. Ведь именно в настоящем мы создаём свою историю радости и наслаждения, и она становится неотъемлемой частью нашей жизни.

Правило №2. Мыслить позитивно и быть благодарным

Эти два компонента формируют настоящую философию, которая способна преобразовать наше восприятие жизни. Позитивное мышление заключается не в игнорировании проблем, а в умении видеть в них вызовы и возможности. Это подход, который в первую очередь позволяет нам фокусироваться на решениях, а не на проблемах, и находить позитивные моменты в самых трудных ситуациях.

Когда мы умеем перепрограммировать своё мышление, каждый день становится полем для роста.

Чтобы научиться видеть позитивные стороны жизни, можно включить в свой график неспешное утреннее рефлексирование, поиск прекрасного в повседневных моментах и ведение дневника благодарности.

Отмечая маленькие радости и выражая благодарность за простые вещи, мы открываем двери к позитивным эмоциям и внутреннему удовлетворению. И тогда каждый день становится не просто пережитым, а поистине ценным.

В дневнике важно благодарить не за какие-то сверхсобытия, а за самые базовые вещи. Это могут быть крыша над головой, горячая вода, электричество, интернет, мобильный телефон, еда, одежда. За хорошие или плохие события, которые произошли в течение дня. Если событие первоначально кажется негативным, можно переосмыслить его, ответить на вопросы: «Чему оно меня научило? Что я теперь буду делать по-другому? За что я могу поблагодарить это событие? За что я благодарен себе в этой ситуации?».

Фото: istockphoto.com

Правило №3. Заботиться о здоровье

Чаще всего люди вспоминают про здоровье, когда с ним что-то происходит и оно требует восстановления. А не когда с ним всё в порядке. Однако здоровье — это основа, на которой строится наше счастье и радость.

Оценка физического и эмоционального здоровья становится ключевым элементом, который определяет, насколько полноценно мы можем наслаждаться жизнью. Физическая активность, сбалансированное питание, достаточный сон и уход за собой — все эти составляющие играют решающую роль в формировании того, как мы себя чувствуем и воспринимаем мир.

Рекомендации для улучшения физического и эмоционального состояния включают в себя регулярные физические нагрузки, которые не только укрепляют тело, но и способствуют выработке эндорфинов — гормонов счастья. Также важна забота о полноценном и здоровом питании. Это поддерживает наш организм, обеспечивая его энергией и необходимыми питательными веществами.

Однако не стоит забывать и о своём эмоциональном состоянии. Практика медитаций или проведение время от времени часа тишины, выделение времени для отдыха и развлечений, общение с близкими — все эти способы укрепляют душевное здоровье.

Правило №4. Иметь интересы, увлечения, хобби

Развитие интересов — как путешествие в мир бескрайних возможностей. Независимо от того, является ли вашим хобби исследование новых культур и путешествия, занятия спортом, рисование, вязание, вышивание, изготовление свечей, написание рассказов или чтение книг, оно становится мощным инструментом для достижения гармонии и удовлетворения.

Важно не только обнаружить свои страсти, но и приложить усилия для их развития. Участие в конкурсах и тематических встречах, освоение новых навыков, общение с единомышленниками — всё это дополняет наш опыт и расширяет границы радости.

Если вам нравится всё и сразу, интересов и увлечений очень много и сложно сделать выбор, можно экспериментировать с разными видами деятельности, обращая внимания на те моменты, которые приносят особенную радость. Слушайте свои внутренние желания, и через некоторое время вы сможете выделить то, что даёт истинную наполненность.

Развитие интересов и хобби — это как открытие ключа к сокровищам вашей собственной души. Оно не только приносит удовлетворение в нашу жизнь, но и наполняет её глубиной, направляя к настоящей радости и удовлетворению от каждого мгновения.

Фото: istockphoto.com

Правило №5. Развивать социальные связи

Встречи с друзьями, поддержка близких, а также нетворкинг и участие в общественных событиях не только придают нашей реальности красочности, но и являются важнейшим фактором получения удовольствия от жизни.

Социальные связи играют ключевую роль в эмоциональном благополучии. Близкие отношения, взаимопонимание и поддержка помогают нам преодолевать трудности, делиться радостью и создавать запоминающиеся моменты. Часто именно в общении с другими мы находим понимание и отклик, что становится фундаментом для нашего счастья.

Создание и поддержание сильных отношений — это активный процесс. Он требует вложения времени и энергии в общение с друзьями и семьёй, проявления внимания и заботы по отношению к другим. Участие в сообществе — ещё один способ расширить свои социальные связи и найти единомышленников.

Советы по созданию и поддержанию сильных отношений включают в себя инициативу в общении, открытость к новым знакомствам, умение принимать другого человека и его особенности, а также готовность предоставить поддержку другим. Взаимодействие с окружающими людьми и создание сообщества, где вы чувствуете себя принятыми, обогатит вашу жизнь и наполнит её радостью, делая каждый день особенным.