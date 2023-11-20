Врач назвала 15 групп продуктов, которые повышают гемоглобин

В них содержится много железа — одного из важнейших микроэлементов, жизненно важных для человека.

Варвара Рубан врач-терапевт медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» «Каждый доктор знает, насколько часто сейчас встречается проблема со снижением гемоглобина. Этот глобальный вопрос до сих пор остаётся актуальным, независимо от пола, возраста и национальности».

Что такое гемоглобин

Это сложный железосодержащий белок животных, обладающих кровообращением, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Гемоглобин синтезируется в костном мозге из железа и глобина – белка, который создаётся эритроцитами — красными клетками крови, отвечающими за обменные процессы тканей и органов. Они же образуются из стволовых клеток костного мозга.

Гемоглобин циркулирует в кровотоке в течение всей жизни красных кровяных телец — около 120 дней. Его главные функции: перенос кислорода и регулирование кислотно-щелочного равновесия. Этот белок является одной из четырёх буферных систем, поддерживающих постоянство рН внутренней среды на уровне нормы (7,36–7,4).

Кроме этого, он регулирует вязкость крови, предотвращает выход воды из тканей и снижает онкотическое давление, отвечающее за удержание жидкости во внутренней среде.

Врачи измеряют уровень этого белка в крови, чтобы убедиться, что клетки получают достаточно кислорода.

Норма гемоглобина у мужчин и женщин

Согласно данным ВОЗ, нормальным показателем считается:

мужчины – 130-150 г/л;

женщины – 120-140 г/л;

дети – от 12 до 14 лет – от 120 г/л, от 6 до 11 лет – от 115 г/л, от 1 месяца до 5 лет – от 110 г/л, от 15 до 28 дней – от 120 г/л и от 0 до 14 дней – от 145 г/л.

Нормальные показатели гемоглобина в крови взрослых остаются примерно на одном и том же уровне. В преклонном возрасте они могут изменяться.

Причины снижения гемоглобина

У этого есть две основные причины.

1. Недостаточное поступление компонентов для синтеза гемоглобина. Дело может быть в:

неправильном питании;

диетах для похудения;

нарушении всасывания железа в кишечнике;

гормональной перестройке организма;

нехватке витаминов B9, B12 или аскорбиновой кислоты.

2. Избыточное разрушение гемоглобина под влиянием внешних и внутренних факторов. Как правило, такое может происходить при:

серьёзных патологиях внутренних органов;

опухолях;

болезнях крови;

больших кровопотерях при травмах;

операциях;

родах;

чрезмерном употреблении алкоголя, курении и приёме некоторых лекарственных препаратов.

Какие продукты поднимают гемоглобин

Так как снижение гемоглобина зачастую происходит при дефиците железа в организме, необходимо восполнить содержание этого незаменимого элемента. В этом помогут:

Нежирные сорта мяса (говядина, телятина). Печень (в основном говяжья, свиная). Рыба (скумбрия, сельдь). Яичный желток. Молочная продукция (творог, твёрдый сыр). Цельнозерновые крупы (пшеничные отруби, гречка, геркулес). Бобовые (фасоль, горох). Овощи (свёкла, морковь, картофель, шпинат). Зелень (петрушка, укроп). Фрукты (гранат, яблоки). Ягоды (малина, чёрная смородина). Сухофрукты (курага, чернослив). Фундук. Морская капуста. Свежие лесные грибы.

Фото: istockphoto.com

Стоит отметить, что при железодефицитной анемии рекомендуется употреблять продукты, содержащие гемовое железо – оно усваивается нашим организмом в полном объёме и именно оно входит в состав гемоглобина. Его можно получить из продуктов животного происхождения.

В то же время в цельнозерновой крупе, различных овощах и фруктах содержится негемовое железо, для преобразования которого в доступную для нашего организма форму нужен витамин С. По этой причине следует включить в свой рацион различные цитрусовые, смородину, клюкву, капусту и зелень.

Эффективным средством от анемии является гранатовый сок, однако его следует употреблять с осторожностью людям со склонностью к запорам.

Железо плохо усваивается в присутствии кальция, поэтому одновременно употреблять содержащие их продукты не рекомендуется. Помимо этого, стоит ограничить питьё чая и кофе – находящиеся в них вещества способствуют выведению этого микроэлемента.

Фото: istockphoto.com

В некоторых случаях снижение уровня гемоглобина в крови происходит при недостатке фолиевой кислоты (витамина В9). Ей богаты бобовые, спаржа, артишоки, яйца, зелёные листовые овощи (шпинат, рукола, капуста), свёкла, цитрусовые, брюссельская капуста, брокколи, орехи и семена, говяжья печень, зародыши пшеницы, папайя, бананы, авокадо.

Если же анемия вызвана нехваткой витамина В12, то стоит включить в свой рацион мясо говядины, говяжью печень, рыбу (форель, лосось), морепродукты (моллюски, сардины, тунец) и яичные желтки. Для его хорошего усвоения нужен кальций, поэтому в меню рекомендуется добавить молочные продукты.

Ещё одним ценным источником витамина В12 являются пивные дрожжи, которые можно найти практически в любой аптеке. Регулярное употребление этого натурального препарата поможет восполнить дефицит кобаламина, который и вызвал понижение гемоглобина в крови. Также им обогащены растительные заменители молока.

Фото: istockphoto.com

Тем не менее стоит понимать, что питание – всего лишь часть лечения, а не его полная замена. При снижении уровня показателей в любом случае необходима консультация специалиста – он поможет определить точную причину снижения гемоглобина и назначит как диету, так и соответствующее лечение.