Как утяжелённое одеяло помогло избавиться от бессонницы. Личный опыт

Наш герой испытал на себе одно из популярных средств для улучшения качества сна.

Исследования показывают , что утяжелённое одеяло расслабляет и помогает крепче спать благодаря глубокому сенсорному давлению (DSP). Такое изделие набивают синтетическими материалами вроде пластиковых, металлических шариков или гранул, песком или гречишной шелухой. Его вес составляет от 2 до 15 кг, в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Подробнее об этом читайте по ссылке

Алексей Сапкин психолог, преподаватель «В качестве соорганизатора мне доводилось принимать участие в одном из исследований по сну с утяжелёнными одеялами. При этом, поскольку бюджет не предполагал их закупку, мы сами произвели необходимое для эксперимента количество, используя обычные одеяла с пришитыми металлические цепями в качестве утяжелителей».

Эту идею мы подсмотрели у шведских коллег. Она заключалась в том, чтобы в течение месяца использовать утяжелённое одеяло во время ночного отдыха. Итоги эксперимента показали, что изделие действительно эффективно при тревожных состояниях и бессоннице, хотя в научном сообществе этот вопрос пока считается открытым.

Фото: istockphoto.com/Katelin Kinney

Несмотря на то что тяжёлое одеяло — это абсолютно не панацея для всех, сам я сразу же по итогам исследования купил одно и для себя, и оно служило мне годами именно как средство нормализации сна. По моим собственным субъективным ощущениям, оно действительно помогало мне быстрее заснуть и в целом повышало качество сна.

Положительное влияние на здоровье утяжелённого одеяла учёные связывают с производством мелатонина, регулирующего циркадные ритмы, или с терапией глубокого давления.

С точки зрения биохимии, возможно, это объясняется тем, что нахождение под тяжёлым изделием запускает (но, конечно, это не значит, что всегда, у всех и в одинаковой степени) те же процессы, что и другие тактильные события, например, объятия.

Однако есть нюанс: довольно быстро привыкаешь к изделию, поэтому использую его только в тех случаях, когда, например, ложусь спать взволнованным.

По моим наблюдениям, тяжёлое одеяло можно рассматривать как одно из эффективных, но всё же вспомогательных средств в рамках гигиены сна.

Если вы испытываете бессонницу чаще нескольких раз в неделю в течение месяца и дольше, это повод обратиться к врачу. Однако во многих «лёгких» случаях относительно быстро помогает именно гигиена сна. Это в первую очередь соблюдение режима сна и бодрствования, умеренная физическая активность, ограничение стимуляторов.

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Мнение врача

Сергей Алексутов ведущий врач-травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы) «У коллег интересный опыт в таком сложном стыке дисциплин, как психология и сомнология. Могу добавить, что метод кажется безвредным, но я бы обратил внимание на некоторые аспекты».

Например, не стоит накрывать таким одеялом маленьких детей. Они ещё не настолько активны и самостоятельны. Тяжёлое изделие может давить на ребёнка, а он не сможет ему противостоять.

Фото: istockphoto.com/BONNINSTUDIO

С осторожностью следует применять одеяла в случаях, когда у человека есть проблемы с дыханием. Апноэ во сне является не такой редкой патологией, как кажется. Дополнительное давление на область грудной клетки утяжелённым изделием может негативно повлиять на процесс вдоха. Особое внимание людям с острыми нарушениями дыхания, такими как астма.

Помимо вышеперечисленного, стоит отметить, что одеяла с утяжелителями стоит с осторожностью использовать людям с клаустрофобией. Боязнь замкнутых или тесных пространств может обостриться из-за тяжести изделия.

Выбирайте вес утяжелённого одеяла правильно. Вам должно быть легко освободиться в случае непредвиденных обстоятельств. В зависимости от массы тела, тренированности организма, степени здоровья и текущего здоровья организма масса одеяла всегда может меняться.

Старайтесь не перегружать тело и ориентируйтесь на то, чтобы вес утяжелителей составлял не более 5–10% от веса вашего тела.

Если у человека диагностированы острые или хронические патологии, то перед применением утяжелённого одеяла рекомендуется проконсультироваться с профильными специалистами.