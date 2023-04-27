Соблюдая эти рекомендации, утром вы будете себе благодарны.

Врач рассказал, как улучшить качество сна и высыпаться без снотворных

Алина Красикова врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Полноценный сон является одним из ключевых факторов в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. Как просыпаться бодрым и отдохнувшим? Есть несколько полезных советов.



1. Рассчитайте время сна

В первую очередь необходимо определить, сколько нужно времени вашему организму, чтобы выспаться. Существуют различные научные данные, из которых можно сделать вывод, что в среднем человеку достаточно от шести до восьми часов для полноценного отдыха. Помните, что каждый человек индивидуален. Слушайте свой организм.

2. Поддерживайте режим

Соблюдение определённого расписания сна является важным фактором полноценного отдыха. Постарайтесь засыпать и вставать в одно и то же время каждый день. Это поможет настроить внутренние часы на правильный режим. Как итог – хорошее самочувствие и отличное настроение.

Фото: istockphoto.com

3. Снизьте уровень шума и света в спальне

Эти два фактора могут привести к нарушению сна. Постарайтесь создать в комнате тихую и тёмную атмосферу. Кстати, для отдыха рекомендовано отдавать предпочтение тёплому свету. Не забывайте использовать затемняющие шторы или повязку для глаз. Так вы избежите воздействия солнечных лучей или уличных фонарей. Можно использовать беруши или наушники для уменьшения шума.

4. Откажитесь от алкоголя и кофе

Они могут ухудшить качество отдыха и вызвать бессонницу. Поэтому лучше отказаться от употребления этих продуктов.

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5. Создайте комфортные условия

Чтобы обеспечить себе качественный сон, выберите удобный матрас и подушку. Они должны поддерживать правильное положение тела. Также не забывайте проветривать спальню. Комната наполнится кислородом, который необходим для расслабления и хорошего самочувствия.

Фото: istockphoto.com

6. Выполняйте физические упражнения и расслабляющие практики

Ежедневно уделяйте время прогулкам на свежем воздухе и физической активности. Расслабляющие практики, такие как йога или медитация, помогут улучшить качество сна и уменьшить уровень стресса. Помните, что не стоит заниматься спортом непосредственно перед засыпанием. Это приводит к бессоннице.

7. Не ешьте тяжёлую пищу перед сном

Употребление жирной еды вызывает расстройство желудка и бессонницу. Постарайтесь употреблять лёгкие и здоровые закуски. Речь о фруктах и овощах.

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8. Следите за температурой в спальне

Оптимальная температура для комфортного сна составляет около 18–22°C. При этом важно подбирать пижаму, которая не будет мешать естественному теплообмену организма.

Фото: istockphoto.com

9. Ограничьте использование электронных устройств

Пользоваться смартфонами, планшетами и ноутбуками перед сном не рекомендуется. Они могут вызвать бессонницу. Это связано с тем, что устройства излучают синий свет, стимулирующий работу головного мозга и препятствующий засыпанию.

10. Используйте ароматерапию

Некоторые запахи способны улучшить качество сна и обеспечить расслабление. Например, лаванда имеет успокаивающий эффект. Можно использовать ароматические свечи, масла или диффузоры для создания приятной атмосферы в спальне.

Фото: istockphoto.com

Если проблемы со сном не удаётся решить самостоятельно, обратитесь к специалисту. Врач-невролог поможет выявить причины нарушений сна и подберёт оптимальный курс лечения. В ряде случаев может потребоваться консультация узкопрофильного специалиста – врача-сомнолога.

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