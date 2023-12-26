Непредсказуемый эффект: врач назвала самые вредные сочетания продуктов на новогоднем столе

Елена Ланцова кардиолог, терапевт «Приближается Новый год, а значит, нас ждёт большое количество вкусной еды. Несомненно, чтобы праздничные блюда были вкуснее, мы смешиваем разные продукты, будь то в салатах (оливье, сельдь под шубой), в десертах (взбитые сливки с клубникой, дыня с ветчиной или фетой) или в закусках (бутерброды с маслом и икрой, рулетики из ветчины, грецкого ореха, сыра и чеснока). Однако вкусно — не всегда полезно».

Какие продукты опасно смешивать на новогоднем столе

Не всё можно смешивать. Частое употребление некоторых продуктов вместе может привести не просто к сиюминутному дискомфорту, а к серьёзным хроническим нарушениям пищеварения и обострению хронических заболеваний, таких как панкреатит, холецистит и синдром раздражённого кишечника.

Например, кусок запечённой индейки, завёрнутый в бекон, или стейк с бобовыми. Это очень тяжёлая пища, быстро приводящая к насыщению. Большая порция такой еды очень надолго задерживается сначала в желудке, а затем в кишечнике, активируя к размножению так называемую гнилостную микрофлору — анаэробные микроорганизмы, выделяющие большое количество токсинов.

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Сыры с холодными напитками. Такая комбинация приводит к обволакивающему эффекту, обусловленному тем, что кисломолочный продукт в желудке и кишечнике превращается в липкую, вязкую массу, прилипающую к слизистой оболочке, препятствуя всасыванию питательных веществ.

Употребление жирной и калорийной пищи с алкоголем резко повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. Кроме того, такое сочетание продуктов способно в несколько раз увеличить риск обострения хронического и острого панкреатита.

Поэтому лучше отказаться от закусывания спиртного жирной едой вроде салатов с майонезом, мясом, бутербродов с икрой или сладких десертов. Это правило также касается сочетания горячительных напитков с острой пищей, соленьями и маринадами.

Острая пища вызывает приток крови к кишечнику и раздражение его слизистой, а соленья тормозят распад алкоголя и нагружают почки и печень. Поэтому лучше всего отказаться от употребления спиртного.

Опасны и сочетания продуктов, которые способны вызвать повышенное газообразование, например алкоголь с бобовыми или виноградом. Раздутый от газов кишечник начнёт давить на внутренние органы, что также вызовет повышение артериального давления, учащённое сердцебиение и одышку.

Ещё одна опасность новогодней ночи – смешивание различных алкогольных напитков в течение нескольких часов. И дело не в градусах, а в различном воздействии на организм, в возрастающем риске интоксикации, вплоть до проблем с печенью и сердцем.

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Самая большая опасность новогодней ночи – переедание, верные спутники которого:

дискомфорт и тяжесть в животе;

запоры;

отрыжка;

изжога;

задержка жидкости в организме и отёки;

повышенное артериальное давление;

возросшая нагрузка на печень, желудок и сердечно-сосудистую систему.

Ночью организм уже не готов к обильному приёму пищи, но его нещадно нагружают алкоголем, жирными мясными и рыбными блюдами, салатами, щедро приправленными майонезом, тяжёлыми для переваривания закусками.

Кроме избытка жиров, большинство закусок на столе, — рыбные и мясные нарезки, сыры, маринованные овощи, оливки и прочее, — превышают все мыслимые нормы соли, переизбыток которой скажется на работе почек и артериальном давлении.

Как избежать последствий

Минимизировать все эти последствия позволит привычное расписание приёма пищи. В определённые часы и с небольшим количеством порций. Избежать переедания также поможет вода: пейте в течение дня и перед застольем. Вода, заполнив объём желудка, притупит чувство голода и будет способствовать быстрому насыщению. Подойдёт как обычная питьевая, так и с добавлением дольки лимона.

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Также стоит заменить тяжёлые ингредиенты в составе блюд на более лёгкие: картофель на авокадо, солёную докторскую колбасу на отварную куриную грудку или индейку, а вместе с солёными огурцами использовать свежие.

Можно также подать майонезные салаты не как закуску, а в качестве второго блюда. Но важно помнить, что любые салаты важно заправлять непосредственно перед подачей и ни в коем случае не употреблять их несколько дней.

Мясо лучше не жарить, а запекать с минимальным количеством масла, гарниры делать простыми, без майонеза и сложных соусов. Вместо картошки, риса и макарон использовать некрахмалистые овощи – шпинат, цветную капусту, брокколи, кабачки, цуккини, баклажаны, репу, свёклу.

Чтобы следить за количеством потребляемой пищи, лучше сразу положить в тарелку то, что планируете съесть. Главное правило – не накладывать гору еды, словно вы впервые оказались в отеле по системе «всё включено».

Треть тарелки диаметром примерно 20-22 сантиметра могут занять майонезные салаты или мясные закуски, сыры, горячие мясные блюда с гарниром, а две трети — блюда из клетчатки, например салатная зелень, некрахмалистые термически обработанные овощи, а также легкоусвояемый белок — морепродукты, нежирная рыба.

Фото: istockphoto.com/dolgachov

На столе должны присутствовать лимон, грейпфрут или свежий ананас — они улучшают пищеварение. А вместо газированных напитков – питьевая вода без газа или ягодный морс с полезным сахарозаменителем, например стевией или эритритолом.

Если после застолья появилась тяжесть со стороны пищеварительной системы, помогут любые ферменты, помогающие перевариванию пищи. Также можно устроить разгрузочный день, но главное — не начинать голодать. Новогодние праздники — испытание для пищеварительной системы, однако только от самого человека зависит, насколько серьёзным оно будет. Умеренность во всём — залог безопасности.