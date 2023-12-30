Сложности, возникшие у главных героев, не сломили их, а, наоборот, подарили им мотивацию идти только вперёд.

Лекарство от лени. 7 фильмов, которые помогут взяться за себя с нового года

Лень и прокрастинация — две мощные силы противодействия, которые стоят на нашем пути к достижению целей. Герои этих фильмов по воле случая оказались в сложных ситуациях. И своим примером показали, что даже отчаяние может стать отличным мотиватором к действиям, которые изменят жизнь.

«Красотка на всю голову», США, Китай, 2018 год

Жанр: комедия.

Режиссёр: Эбби Кон, Марк Силверштейн.

В ролях: Эми Шумер, Мишель Уильямс.

Возрастное ограничение: 18+

Очаровательная пышка Рене всю жизнь борется с лишним весом. При этом её нельзя назвать несимпатичной, но девушка с таким презрением относится к себе, что и весь мир отвечает ей тем же. Её не замечают мужчины, она трудится на нелюбимой работе в полуподвальном помещении, даже в баре официанты проходят мимо. Каждый вечер она со слезами смотрит на своё отражение и мечтает проснуться сногсшибательной красавицей.

И однажды Рене в прямом смысле слова сшибает с ног. Во время занятий на велотренажёре она падает и сильно ударяется головой. А очнувшись, видит себя в зеркале невероятной красоткой – тем самым идеалом, о котором она мечтала. Рене в счастливом изумлении решает полностью изменить жизнь и жить так, как, по её мнению, живут настоящие красивые женщины.

Вот только одна загвоздка – идеальной красавицей себя видит только Рене. Для других внешне она никак не изменилась. Но новое отношение к себе, невероятная уверенность в собственной ослепительности заставляет Рене добиться ошеломляющего фурора не только в карьере, но и в личной жизни.

Она с нескрываемым удовольствием носит мини, ярко одевается, проходит кастинг в модную компанию и встречает парня своей мечты. И это всё та же Рене, но преисполненная таким чувством уверенности, что перед её обаянием никто и ничто не может устоять.

«Красотка на всю голову» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Чудо», США, Гонконг, Канада, 2017 год

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссёр: Стивен Чбоски.

В ролях: Джулия Робертс, Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабела Видович.

Возрастное ограничение: 12+

Десятилетний Август (или как его называют дома Огги) – необычный мальчик. Он умный, с особенным чувством юмора, даже немного циничным (однако по большей части к себе), хорошо учится и увлекается космосом и «Звёздными войнами». Огги перенёс около 30 операций на лице, ведь из-за генетической ошибки мальчик родился буквально без него.

Чтобы не привлекать чужое внимание и не быть предметом насмешек, Огги носит на улице большой космический шлем. В нём он чувствует себя защищённым от мира, который не готов принять необычного человека. Но в душе он мечтает о настоящих друзьях, играх с одноклассниками, дружбе с девочками. Тогда его мама (Джулия Робертс) решается на рискованный шаг – она отдаёт Огги в обычную школу.

Очень трогательный фильм, в котором есть место истинной дружбе и принятию. Даже вчерашний хулиган, насмехавшийся над Огги, понимает свою ошибку, которую исправить он не в силах. А Огги спокойно и с юмором реагирует на вопросы о своей внешности («Неудачная пластика» — шутит малыш). Он даже забывает про спасительный космический шлем – ведь он ему больше не нужен.

Предупреждаем, финал фильма выжмет немало слёз (небольшой спойлер – всё закончится хорошо, но безумно трогательно, аж до мурашек).

«Чудо» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Дыши ради нас», Великобритания, 2017 год

Жанр: биография, драма.

Режиссёр: Энди Серкис.

В ролях: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой.

Возрастное ограничение: 18+

Дебютную режиссёрскую работу Энди Серкиса (да-да, того самого Голлума из «Властелина колец» и Цезаря из «Восстания планеты обезьян») критики приняли достаточно тепло. В центре сюжета реальная история англичанина Робина Кавендиша.

Во время путешествия в Африке ему внезапно стало плохо — состояние стремительно ухудшалось, а врачи местной клиники поставили диагноз полиомиелит. Доктора дали несчастному парню всего три месяца, паралич отключил всё его тело и добрался до дыхательной системы. Сам дышать Робин уже не мог, в этом ему помогал специальный аппарат. Но его молодая беременная супруга не сдавалась.

Она купила дом, в котором постаралась обустроить все условия, чтобы муж мог жить и дышать. Перспективы были неутешительны, но даже именитые врачи изумлялись — ведь прошли те самые три месяца, затем год, ещё один. Робин прожил 36 лет.

Будучи прикованным к постели и к аппарату, он вместе с изобретателем Тедди Холлом создал инвалидное кресло со встроенным ИВЛ. Робин смог помочь тысячам безнадёжно больных людей, оказавшихся в такой же ситуации, как он. И всегда рядом была его любимая жена Диана. Вместе они изобрели то самое знаменитое кресло, на котором передвигался Стивен Хокинг.

«Дыши ради нас» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«История семьи Блум», Австралия, США, 2020 год

Жанр: драма.

Режиссёр: Глендин Айвин.

В ролях: Наоми Уоттс, Джеки Уивер, Эндрю Линкольн.

Возрастное ограничение: 12+

У Сэм было все — любимая семья — муж и трое сыновей, работа инструктором по сёрфингу, большой дом на берегу океана. Однажды во время отпуска женщина выпала из окна и сломала позвоночник. Перспективы навсегда быть прикованной к инвалидному креслу перечеркнули всю прежнюю жизнь.

Чувство беспомощности погружает Сэм в чудовищную депрессию, её одолевают мысли остановить свои мучения. Муж и дети стараются помочь ей привыкнуть к новой жизни и найти в ней радости. Но все их попытки тщетны, женщина не видит никакой надежды стать когда-нибудь счастливой.

Однажды её сыновья приносят домой раненого птенца сороки, которого Сэм из-за его необычной окраски называет Пингвином. Забота о таком же беспомощном существе, товарищу по несчастью, заставляет Сэм иначе посмотреть на будущую жизнь. Постепенно она начинает принимать новую реальность и учится быть счастливой.

«История семьи Блум» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Король говорит!», Великобритания, США, 2010 год

Жанр: биография, драма.

Режиссёр: Том Хупер.

В ролях: Колин Фёрт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер.

Возрастное ограничение: 18+

И великие короли могут быть неидеальными. Король Георг VI, отец королевы Елизаветы II, всю жизнь страдал сильнейшей формой заикания. Поэтому известие о том, что его брат отрёкся от престола и он по праву переходит ему, Георг воспринял со страхом и раздражением. Король-заика — разве такого монарха захочет увидеть на троне британский народ?

Самые знаменитые профессоры, доктора, психиатры не могли помочь побороть этот недуг. На грани нервного срыва, истощённый страхом и переживаниями будущий король обратился к логопеду Лайонелу Логу, который славился необычными подходами к лечению. Раздражительный Георг и своеобразный Лайонел не сразу нашли общий язык.

Монарха возмущали способы лечения, фамильярный тон общения, а Лог, кажется, наоборот, лишь подстёгивал и без того нервного и вспыльчивого Георга. Но их конфликт всё же перерастёт в сотрудничество, а затем в дружбу, которая продлится долгие годы. Лайонел Лог помогал Георгу отрепетировать все важные выступления на протяжении десятилетий.

«Король говорит!» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Не/смотря ни на что», Германия, 2017 год

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссёр: Марк Ротемунд.

В ролях: Костя Улльман, Якоб Маченц.

Возрастное ограничение: 18+

Трогательный, печальный и в то же время смешной фильм снят по автобиографической книге Салии Кахаватте. В старших классах Салия неожиданно стал терять зрение. Из-за генетической аномалии спустя месяцы у парня сохраняется лишь 5% зрения. А впереди были такие грандиозные планы — выпускные экзамены, колледж, работа в гостиничном бизнесе. Но Салия не намерен сдаваться.

Он решает тренировать память и слух, это его два единственных помощника, которые помогают ему ориентироваться в пространстве. К удивлению родителей, он сдаёт экзамены и поступает в колледж. Теперь осталось дело за работой мечты.

Понимая, что никто не захочет взять на работу полуслепого сотрудника, Салия умалчивает о своём заболевании. И блестяще проходит собеседование на вакансию стажёра в шикарный пятизвёздочный отель. Никто из руководства не подозревает, что Салия практически не видит.

Здесь Салия обретает настоящих друзей (некоторые из них знают о его особенности, но делают всё, чтобы помочь другу) и любовь. Однако настоящие испытания у Салии ещё впереди, ведь жить в постоянной лжи очень сложно.

«Не/смотря ни на что» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»

«Самая обаятельная и привлекательная», СССР, 1985 год

Жанр: комедия, мелодрама.

Режиссёр: Геральд Бежанов.

В ролях: Ирина Муравьёва, Татьяна Васильева, Александр Абдулов.

Возрастное ограничение: 18+

Сейчас этот фильм оцениваешь несколько иначе, так сказать, с учётом современных взглядов и принципов. Ведь по сути подруга Нади Клюевой Сусанна даёт ей те советы, которые охотно раздают (конечно, за деньги) на всяческих женских мастер-классах по обольщению мужчин. И метод аутотренинга (Я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины от меня без ума) активно транслируется и сейчас!

Пока Надя бросает все силы на охмурение высокомерного красавчика Володи (Александр Абдулов), она не замечает, что её настоящая судьба всегда была рядом. Но методы Сусанны всё равно сыграли свою положительную роль — все мужчины в отделе совершенно иначе взглянули на Надю. А она всё же решила остаться самой собой и сделала правильный выбор.

Кстати, неправильный выбор едва не сделала Ирина Муравьёва. Она долгое время не давала согласия на эту роль. Но, увидев фильм на экране, пришла в восторг.

«Самая обаятельная и привлекательная» Фото: Кадр из фильма / «Кинопоиск»