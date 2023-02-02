Кинокритик назвала 5 фильмов про «день сурка», которые заставят вас задуматься о жизни

Что такое «день сурка»? Если отбросить факт существования такого праздника, выражение употребляется, чтобы описать рутинную, однообразную жизнь. День за днём одно и то же. Человек уже точно знает, что, где и когда должно произойти, а нового он уже и не ждёт. Жизнь будто останавливается, хотя время продолжает идти. Собрали несколько фильмов о временной петле.

Таира Фогельсон культуролог, писатель, кинокритик Иногда реальность граничит с фантастикой. Бывает так, что круговорот событий запутывает человека, а бывает, что в его жизни будто ничего не происходит. Кому-то удаётся внести в свою жизнь рациональное зерно. А кто-то – «застревает» в собственной истории. Как быть? Самое лучшее – посмотреть на историю со стороны и сделать правильные выводы. Одним из таких способов является кино про «день сурка», в котором герои ищут выход из своей истории и иногда находят. Но чаще этот выход замечает зритель.

Собрали 11 лучших мотивирующих фильмов по ссылке

«Горничная», 2018, Мексика, режиссёр Лила Авилес

Возрастные ограничения: 16+.

Смысл мексиканской кинокартины существенно расширяется и дополняется при каждом повторном просмотре. Казалось бы, что интересного в рутинных действиях служащей отеля? Но не тут-то было.

Во-первых, отель не простой, а один из самых дорогих в Мехико. Во-вторых, у горничной оказалась очень высокая планка на жизнь.

По «официальной» версии для зрителя, девушка хотела попасть на 42-й этаж, на котором для богатых постояльцев предусмотрены бассейн и вертолётная площадка.

Этот этаж для уборки достался другой горничной. Где тут высокая планка, спросите вы? Режиссёр Лила Авилес показала, как часто мы забываем о более высокой мечте, расстраиваясь, что не добились маленькой цели. Охота за мелочами превращает нашу жизнь в унылое существование, при котором один день похож на другой. На самом деле главная героиня хотела стать богатой женщиной. Она притрагивалась к забытым постояльцами вещам, чтобы представить, как это, иметь образ жизни недосягаемого человека?

Горничная – умная девушка, неплохо училась на курсах от отеля. Ей бы получить образование, и тогда жизнь начнёт меняться. Но она этого не замечает. Ей кажется, что если она будет убирать номера на 42-м этаже, то станет ближе к той жизни, которую представляла раньше. А ведь 42-й этаж – это слишком маленькая цель, которую не жалко уступить другой горничной, не имеющей никаких ожиданий от жизни.

«Горничная» Фото: Кадр из фильма

«Время жить и время умирать», 1985, Тайвань, режиссёр Хоу Саосянь

Возрастные ограничения: 16+.

Оператор тоже «рассказывает» кино и делает это не хуже режиссёра. Если вы посмотрите «Время жить и время умирать», заметите много «говорящих» сцен. Музыки в фильме мало, но она и не нужна, чтобы настроить зрителя на нужный лад.

Молчаливая съёмка разных мест постепенно собирает сюжет в единое целое. Детали часто заменяют диалоги, например, кровь на бумаге означает, что у отца героя туберкулёз. В начале фильма этот человек сидел в кресле, и было понятно, что он думает о будущем. Позже он сидит вроде бы в той же позе, но уже мыслей о будущем у него нет, ибо он умирает.

Вам будет казаться, что действие фильма тянется медленно, но на самом деле сюжет развивается невероятно стремительно. Ничего не «застревает» во времени, герои переходят из класса в класс, адаптируются в новой стране, дети взрослеют. Даже настроение бабушки незаметно меняется, хотя она весь фильм делает монеты из фольги.

Места и время суток – одни и те же. И дождь, казалось бы, тоже повторяет сам себя. Но нет, ничего не повторяется. Оказывается, самые большие перемены происходят в нашей жизни незаметно. Когда мы всё же замечаем их, они становятся необратимыми.

«Время жить и время умирать» Фото: Кадр из фильма

«Человек без прошлого», 2002, Финляндия, режиссёр Аки Каурисмяки

Возрастные ограничения: 12+.

Можно снять кино, а потом самому отказаться от «Оскара». Так поступил финский режиссёр Аки Каурисмяки. В самом начале просмотра его кинокартины у зрителя возникнет ощущение «разрыва шаблона». Он почувствует, что его мозг воспринимает нечто уникальное, хотя сюжет банален. Такая история может случиться с каждым.

На самом деле, это искусство снять так, чтобы герои не показали свои эмоции, а их мышцы на лице не дрогнули по сюжету фильма, когда им хорошо или плохо. На середине просмотра зритель поймёт, что его глаза тоже не моргают.

«Сегодня пятница, – говорит друг главному герою, – пойдём поужинаем?». Зритель, конечно же, подумает, что эти двое пойдут в ресторан. Но нет! Они встали в очередь за бесплатной едой для бездомных. Таких игр со зрителем режиссёр позволил себе бесчисленное количество раз, хотя внутреннее чувство «дня сурка» не будет покидать его до конца фильма.

«Человек без прошлого» Фото: Кадр из фильма

«Срок годности», 2010, Уругвай, режиссёр Фредерико Вейрох

Возрастные ограничения: 16+.

Сама жизнь красноречиво намекнула герою, что пора перезагрузиться. Что-то уже наконец изменить в судьбе. И кинотеатр, в котором он работал 25 лет, лишился финансирования. И девушка уже придумывает разные предлоги, чтобы с ним не видеться. Вокруг бурлит жизнь, люди встречаются, работают, планируют, радуются. Но герой фильма будто застыл во времени. Он не ведёт себя как посетитель заведения, слушатель лекции или любовник.

Герой наблюдает за жизнью других, упорно остаётся при своём мировоззрении. Он оказывается настойчивее судьбы. Зритель удивляется: таких занудливых ещё поискать. С другой стороны, разве мы сами не бываем такими? Разве кто-либо из наших друзей или знакомых не проявлял бессмысленную настойчивость? Это кино про нашу упёртость, которая удерживает время и пространство в неизменном виде.

«Срок годности» Фото: Кадр из фильма

«Неуместный человек», 2006, Норвегия, режиссёр Йенс Лиен

Возрастные ограничения: 16+.

Кино о слишком удобной жизни, когда форточку открывают только по понедельникам и средам, но если кто-то осмелится это сделать в другой день, поступок воспринимается как сдвиг системы.

Норвежское кино «Неуместный человек» не оставляет равнодушным. Сюжет похож на каждый наш день. «Вы привыкнете», – дважды звучит в кадре. Действительно, мы привыкаем к пластмассовым чувствам, безвкусной еде, равнодушным улыбкам и отсутствию сочувствия.

Герой повредил себе палец, упал на пол в офисе и начал терять сознание, но коллеги ему говорят: «Вы не можете сидеть просто так». Герой говорит своей девушке: «Я ухожу от тебя». Вместо грусти она напоминает: «Но у нас в субботу гости». Наконец, герой спрашивает у босса: «Я уволен?». Тот отвечает ему: «Нет, мы это так не называем».

Это реальность, в которой нет места любви, эмоциям, вкусному пирогу, необычному выбору дивана, детским голосам, жизни не по расписанию. Это пластмассовая реальность, в которой все работают в стеклянных одинаковых офисах, по вечерам идут в бар, выходные проводят с одними и теми же друзьями. Если ты хочешь чего-то другого, значит, ты неуместен. Нет, ты не уволен, ведь они это так не называют.

«Неуместный человек» Фото: Кадр из фильма

Не привязывайте себя к рутине, петлю времени можно разорвать. Достаточно лишь находить радости в мелочах, обычных повседневных вещах. Открывайте для себя новое: новых людей, новые места и даже нового себя. Не забывайте, что ситуация во многом зависит от вас, ищите позитив вокруг и излучайте его сами, ведь хорошее притягивает лучшее.

По ссылке вы найдёте 7 самых длинных и затягивающих сериалов в истории кино.