Доктор медицинских наук оценила состояние Брюса Уиллиса и подробно рассказала о болезни

В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса объявила, что у 67-летнего актёра диагностирована лобно-височная деменция — дегенеративное заболевание, в первую очередь влияющее на поведение и общение.

Впервые о его проблемах со здоровьем стало известно в марте 2022 года. Тогда родные актёра сообщили, что Брюс отказывается от актёрской деятельности, поскольку страдает расстройством под названием «афазия», при котором человек испытывает трудности с речью, пониманием, чтением или письмом. Такие симптомы начали проявляться и у голливудской звезды — сначала в лёгкой степени, а со временем стали прогрессировать.

Афазия может быть вызвана травмой головы, инсультом или таким заболеванием, как лобно-височная деменция.

Недавно дочь Брюса, Таллула Уиллис, объявила, что её семья намерена распространять информацию о лобно-височной деменции. Она объяснила это тем, что сведений об этом заболевании недостаточно: люди должны знать о нём и быть готовы, если болезнь появится в их семье.

Что такое лобно-височная деменция

Светлана Каневская доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине «Состояние «лобно-височная деменция» является наиболее распространённым типом деменции у людей до 60 лет. Но об этом состоянии известно не так много, как о других типах недуга. Это и является одной из причин, по которой семья Брюса Уиллиса открыто делится новостями о состоянии здоровья актёра».

Лобно-височная деменция (ЛВД) — это некий обобщающий термин, объединяющий целую группу заболеваний головного мозга. При этих состояниях преимущественно поражаются лобные и височные доли, которые связаны с личностью, поведением и речью.

При формировании лобно-височной деменции части этих долей мозга вследствие патологического процесса сморщиваются, а именно — атрофируются.

Фото: Из личного архива Брюса Уиллиса

При этом клинические симптомы у каждого конкретного пациента зависят от того, какая часть мозга поражена. Так, у некоторых людей с лобно-височной деменцией наблюдаются изменения личности. Они становятся социально неадекватными, могут быть импульсивными или эмоционально безразличными. Другие теряют способность правильно говорить, что называется афазией.

Именно с афазии и началось заболевание у Брюса Уиллиса.

Лобно-височную деменцию могут ошибочно принимать за психическое заболевание или болезнь Альцгеймера, но профессиональные врачи таких ошибок не допускают.

Есть важное наблюдение, что, как правило, ЛВД возникает в более молодом возрасте, чем болезнь Альцгеймера. Она часто начинается в возрасте от 40 до 65 лет, хотя может возникнуть и в более позднем возрасте. ЛВД является причиной деменции примерно в 10-20% случаев.

Симптомы

Признаки ЛВД различаются у разных людей и прогрессируют со временем, обычно в течение нескольких лет. У людей с лобно-височной деменцией, как правило, наблюдаются определённые группы симптомов.

Поведенческие изменения

Это наиболее распространённые симптомы лобно-височной деменции — включают в себя резкие изменения в поведении и личности. К ним относятся:

всё более неадекватное социальное поведение;

потеря эмпатии и других навыков межличностного общения (например, отсутствие чувствительности к чувствам другого человека);

отсутствие критики;

потеря «тормоза» в социальном поведении;

отсутствие интереса, также известное как апатия;

компульсивное поведение (постукивание, хлопанье в ладоши или причмокивание снова и снова);

потеря мотивации к личной гигиене;

изменения в пищевых привычках (например, люди с ЛВД обычно переедают или предпочитают есть сладости и углеводы);

поедание непищевых предметов;

навязчивое желание положить что-нибудь в рот.

Фото: Из личного архива Деми Мур

Речевые и языковые симптомы

Некоторые подтипы лобно-височной деменции приводят к изменениям языковых способностей или потере речи. Подтипы включают первичную прогрессирующую афазию, семантическую деменцию и прогрессирующую аграмматическую афазию, также известную как прогрессивная небеглая афазия.

Эти патологии могут вызвать:

возрастающие проблемы с использованием и пониманием письменной и устной речи: люди с ЛВД могут быть не в состоянии найти правильное слово для разговорной речи;

проблемы с называнием вещей: больные могут заменять определённое слово более общим (например, использовать слово «она» вместо «ручка»);

неуверенная речь, которая может звучать телеграфно: это связано с тем, что люди с ЛВД используют простые предложения из двух слов и допускают ошибки в построении предложений.

Симптомы непроизвольных движений

Редкие подтипы лобно-височной деменции вызывают непроизвольные движения, подобные тем, которые наблюдаются при болезни Паркинсона или боковом амиотрофическом склерозе (БАС).

Фото: Из личного архива Деми Мур

Такие симптомы могут включать:

тремор;

резкость движений;

мышечные спазмы или подёргивания;

плохую координацию;

проблемы с глотанием;

мышечную слабость;

неуместный смех или плач;

падения или проблемы с ходьбой и координацией.

Причины появления

При ЛВД лобные и височные доли мозга атрофируются, что связано с накоплением в тканях мозга определённых белковых веществ.

Учёные описывают лобно-височную деменцию, используя закономерности изменений в мозге, наблюдаемые при вскрытии после смерти. Это включает потерю нейронов и аномальное количество или форму белков, называемых тау и TDP-43. Что именно вызывает эти процессы, точно не известно.

Выявлены некоторые генетические изменения, связанные с лобно-височной деменцией, но более половины людей с ЛВД не имеют семейного анамнеза. Исследователи подтвердили, что трансформации в генах лобно-височной деменции также наблюдаются при боковом амиотрофическом склерозе. Проводятся дополнительные исследования, чтобы понять связь между этими состояниями.

Факторы риска

Риск развития лобно-височной деменции выше, если у вас есть семейный анамнез деменции. О других известных факторах риска на сегодняшний день точно неизвестно.

Как прогрессирует заболевание

Прогрессирование симптомов — в поведении, языке или движениях — зависит от конкретного человека, но ЛВД приводит к неизбежному снижению работоспособности. Состояние больного может ухудшаться в период от двух до более чем 20 лет.

Фото: Из личного архива Брюса Уиллиса

По мере прогрессирования заболевания пациенты испытывают всё бóльшие трудности в планировании или организации деятельности. Они могут вести себя неадекватно в обществе или на работе, им трудно общаться с другими людьми или с близкими.

Существуют ли варианты лечения

На сегодняшний день не существует ни лекарства от лобно-височной деменции, ни методов лечения, способных замедлить или остановить прогрессирование заболевания.

Как долго можно жить с болезнью

Со временем лобно-височная деменция приводит к физическим осложнениям, таким как пневмония, инфекция или травма при падении. По данным Ассоциации лобно-височной дегенерации, средняя продолжительность жизни человека с лобно-височной деменцией, которой страдает Брюс Уиллис, составляет от 7 до 13 лет после постановки диагноза.

Наиболее частой причиной смерти является пневмония.