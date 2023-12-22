Общался при помощи жестов: Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речи

67-летний Брюс Уиллис уже несколько лет страдает лобно-височной деменцией, которая с каждым днём отнимает всё больше воспоминаний актёра. Близкие не скрывают состояние звезды Голливуда, однако стараются лишний раз не выставлять личную жизнь напоказ.

На днях Крепкого орешка впервые после официального заявления о деменции и потери речи заметили на улицах. Поклонники и журналисты встретили Брюса в Лос-Анджелесе в звёздном районе Студио-Сити. Очевидцы рассказали, что Уиллис сидел на заднем сидении внедорожника, а сопровождали его несколько охранников. Позже Уиллис вышел прогуляться.

Настроение у звезды было хорошим, а выглядел он бодро. Кроме того, Крепкий орешек активно пытался общаться с окружающими жестами и вместе с этим позировал папарацци. В этот раз на прогулку Брюс вышел без своих близких, хотя большую часть времени он проводит в компании своей семьи. Недавно стало известно, что актёр уже с трудом узнаёт многих окружающих, а свою бывшую супругу Деми Мур он и вовсе забыл.