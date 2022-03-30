Брюс Уиллис официально уходит из кино. Причина — болезнь

Недавно появились слухи о том, что легендарный Брюс Уиллис прекратит съёмки в новых фильмах. Причиной называли деменцию. Однако сегодня старшая дочь актёра Румер Уиллис объявила, что дело в другой болезни — афазии (расстройство речи).

В результате этого Брюс решил закончить карьеру, которая значила для него так много.

Румер отмечает, что для семьи сейчас особенно сложные времена, однако все Уиллисы видят поддержку, любовь и сострадание со стороны поклонников. Рассказать фанатам, что происходит, было очень важно для всех членов семьи.

Мы хотим показать, что фанаты для Брюса так же значимы, как и Брюс для фанатов. Он всегда говорил «Живи в кайф». Мы планируем вместе так и сделать.

Поклонников, правда, ждёт ещё около 10 новых фильмов с актёром в этом году. Но тут надо уточнить: он везде снимается в небольших ролях, появляясь во второсортных лентах на пару минут.