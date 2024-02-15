Как правильно чистить зубы электрической зубной щёткой?

Чистить зубы электрической зубной щёткой гораздо проще, быстрее и эффективнее, чем обычной. Гигиена полости рта необходима, но каждый человек хотя бы раз пропускал утреннюю или вечернюю чистку.

Существуют десятки типов моделей электрических щёток. Стоматологи рекомендуют не отказываться полностью от привычных зубных щёток, а чередовать их использование. Электрическая щётка во многом превосходит обычную. И дело не только в экономии времени.

Фото: istockphoto.com/brizmaker

Этот гигиенический прибор производит несколько тысяч вращательных движений и пульсаций. Достаточно просто приложить щётку к зубам, как она сама счищает весь налёт. Колебания головки зубной щётки образуют густую пену, которая проникает в труднодоступные места, вычищая остатки пищи и бактерии. К сожалению, вручную такого эффекта добиться невозможно.

Как чистить зубы электрической зубной щёткой?

Подготовка

Сначала вымойте руки тёплой водой. Проверьте, заряжен ли прибор, хватит ли заряда до конца процедуры. На некоторых моделях уровень заряда отражён в виде индикатора.

Выберите подходящую насадку, слегка смочите её водой и выдавите небольшое количество пасты (буквально с горошину).

Чистим поэтапно

Для удобства условно разделите полость рта на сегменты и начинайте чистку поочерёдно.

Первым этапом чистим наружную часть верхнего и нижнего ряда зубов. Щётку держим горизонтально под углом 45 градусов. При чистке передних резцов электрическую щётку располагаем вертикально. Затем приступаем к внутренней поверхности эмали. Третий этап — очищение жевательных зубов. Так как при помощи них мы пережёвываем пищу, её остатки могут застрять в межзубном пространстве.

Фото: istockphoto.com/InnerVisionPRO

Поэтому жевательным зубам следует уделить больше внимания, и особенно щелям между ними. Стараемся сильно не надавливать на щётку, не совершать колебательных движений — электрический прибор сделает всё за вас. Плавными движениями, с лёгким нажимом перемещаем щётку от зуба к зубу. Весь процесс чистки займёт две минуты.

После процедуры

В завершение можно заменить классическую насадку на щётку для массажа дёсен и языка. Ополаскиваем ротовую полость тёплой водой или специальным раствором.

Виды насадок для электрической зубной щётки

Стандартные. Классические насадки, которые подходят для ежедневного использования.

Ортодонтические насадки оценят обладатели брекет-систем, протезов и коронок.

Отбеливающими можно пользоваться не более двух раз в неделю. Несмотря на то что они хорошо убирают налёт и делают зубы белоснежными, такие насадки могут нанести вред.

Мягкие подойдут людям с чувствительной зубной эмалью.

Насадки для детей учитывают особенности строения детских зубов.

Периодически проверяйте насадки на изношенность. Менять их следует раз в два месяца. Многие производители устанавливают индикатор износа, чтобы можно было легко проследить за сроком годности.

По степени жёсткости щётки подразделяются на следующие типы:

деликатные мягкие — ими могут пользоваться даже дети от трёх лет;

мягкие — подходят людям с заболеваниями дёсен и кровоточивостью;

средние — самая востребованная и используется большинством;

жёсткие — ими пользоваться часто не рекомендуется. Достаточно одного раза в неделю в сочетании с отбеливающей зубной пастой. Позволить такие щётки могут только люди, которые не имеют проблем с дёснами.

Виды электрических зубных щёток: плюсы, минусы

По характеристикам и технологии электрические зубные щётки делятся на ротационные, звуковые и ультразвуковые. Каждая модель имеет свои преимущества и недостатки.

Ротационные зубные щётки

Самые первые приборы, появившиеся на современном рынке. Это самые простые модели, которые работают за счёт встроенного моторчика. Насадки могут быть разными, но лучше отдавать предпочтение круглым. Они тщательно, но деликатно убирают остатки пищи и зубной налёт.

Фото: istockphoto.com/tashka2000

При использовании насадка совершает возвратно-поступательные или вращательные движения. Некоторые модели могут совмещать оба вида. Также есть приборы с технологией 3D-эффекта — головка вращается в разных направлениях и при этом пульсирует.

Плюсы:

демократичная цена;

щадящий режим;

подходит для детей и людей с чувствительными дёснами.

Минусы:

небольшая частота колебательных движений.

Звуковые зубные щётки

Такие модели вместо мотора имеют генератор высоких частот, образующий звуковые волны. Звуковая зубная щётка производит колебательные движения, а щётка с ворсинками — выметающие.

Плюсы:

более тщательное очищение за счёт вибрации;

есть щадящий режим.

Минусы:

может вызвать дискомфорт при воспалении и чувствительности дёсен;

не подходит для детей.

Ультразвуковые зубные щётки

Самые современные и мощные модели, работающие на основе ультразвуковых волн. Генератор создаёт волны с высокой частотой колебания, благодаря этому ворсинки на щётке начинают двигаться с невероятной скоростью. Такая технология способствуют удалению налёта из труднодоступных мест, убирает камни и дезинфицирует десневые карманы.

Фото: istockphoto.com/brizmaker

Плюсы:

удаляет не только зубной налёт, но и камень;

очищает от пятен, даёт отбеливающий эффект.

Минусы:

противопоказана людям с коронками и винирами, так как ультразвуковые волны могут разрушить материал;

нельзя использовать детям и беременным женщинам, а также людям с дефицитом кальция.

Какую зубную пасту выбрать для электрической зубной щётки

Для электрических зубных щёток нужно выбирать низкоабразивные зубные пасты. Крупные частицы при высокой частоте колебаний могут повредить эмаль, а мелкие абразивы дают меньшую нагрузку. На некоторых пастах есть отметка Sonic Friendly — это значит, что паста подходит для использования именно с электрическими щётками. Выбирайте пасту под определённые цели — отбеливающие, освежающие, минерализованные, с витаминным комплексом.

Дополнительные возможности

Некоторые приборы имеют разные варианты дополнительных функций, которые при выборе электрической зубной щётки станут весомым аргументом.

Таймер. С помощью него вы можете засекать время. Звуковой или вибросигнал будет информировать вас об истечении положенного времени.

Дисплей. С его помощью можно следить за уровнем заряда батареи.

Сенсор давления. Датчик давления предупреждает о сильном нажатии на зубы, которое может привести к повреждению эмали. Таким образом, вы контролируете силу нажатия.

Индикатор износа позволяет своевременно менять насадки.

Специальный прибор для дезинфекции с УФ-излучением. С помощью него проводится обработка сменных насадок.

Как ухаживать за электрической зубной щёткой

После использования нужно промыть моторный блок и насадки под проточной водой. Протрите прибор и саму щётку полотенцем и дайте высохнуть естественным образом. Не убирайте в чехол или футляр. Оставшаяся влага может спровоцировать появление плесени. Раз в неделю проводите дезинфекцию при помощи антисептика.

Фото: istockphoto.com/nikkytok

Электрические зубные щётки постепенно вытесняют обычные. Ведь они значительно экономят время и обеспечивают более тщательный уход за полостью рта. Важно соблюдать все рекомендации, следовать инструкции по использованию, выбирать правильную зубную пасту и насадки, поддерживать в чистоте сам прибор. Однако не стоит забывать, что необходимы регулярные консультации у стоматолога и ежегодная профессиональная гигиена полости рта.