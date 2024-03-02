Как Мэттью Макконахи тренировался для съёмок в фильмах?

Макконахи – один из тех актёров, кто к каждой роли подходит с максимальной ответственностью, не боится новых вызовов и экспериментов со своим телом. Недаром он стал одним из самых узнаваемых людей в Голливуде. Сегодня мы вместе с тренером разберём популярную тренировку актёра, с помощью которой он готовился к одной из своих ролей.

Борис Ильин фитнес-тренер World Class «Программа тренировок — вещь индивидуальная, поэтому не стоит слепо опираться на то, как тренируются известные актёры, даже если они в итоге добиваются нужного результата».

Как Мэттью Макконахи трансформирует своё тело?

Далеко не каждому под силу так быстро менять свой облик. Посмотрите кадры из фильма «Супер Майк» 2012 года, там Мэттью подкачан и выглядит, надо сказать, круто. А вот уже через год в картине «Далласский клуб покупателей» Макконахи предстал перед зрителями в образе болезненно худого человека, заболевшего СПИДом.

В общем, американский актёр способен как привести себя в форму, так и намеренно растерять её за очень небольшое время. Безусловно, во время подготовки к ролям в его распоряжении находятся как минимум несколько человек, которые формируют для него программы тренировок и составляют диеты. Но, даже учитывая это, нельзя не впечатлиться, насколько сильно желание идеально попасть в образ мотивирует Мэттью.

«Супер Майк», 2012

Тренировка на пресс от Мэттью Макконахи

Теперь давайте подробнее обсудим, как Макконахи тренировался и набирал мышечную массу для некоторых своих ролей. Судя по фотографиям в интернете, актёр и сейчас находится в хорошей форме, у него отлично развиты грудные мышцы, руки, но вот ярко выраженных кубиков пресса нет. Однако для роли в фильме «Супер Майк» актёру нужны были железные мышцы пресса, ведь ему предстояло сыграть стриптизёра.

План тренировки на пресс:

планка на прямых руках – 30 сек;

планка на предплечьях – 30 сек;

отдых – 15 сек;

планка на прямых руках – 30 сек;

планка в упоре лёжа с коленом у локтя – 30 сек;

отдых – 15 сек;

планка на предплечьях – 30 сек;

планка на боку – 30 сек;

отдых – 15 сек.

Завершает тренировку простое и эффективное кардио:

эллиптический тренажёр или беговая дорожка – пять минут;

прыжки со скакалкой – одна минута.

Цикл кардио выполняется девять раз.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены»/«Кинопоиск»

Борис Ильин: «Вся тренировка состоит из статичных упражнений на пресс, а именно различных планок. Никаких динамических движений на мышцы пресса тут нет, это значит, что гипертрофии он никакой не получил, только тонус и рекрутирование мышечных волокон того, что уже имеется».

Не стоит забывать о том, что не всегда тренировки актёров являются примером для подражания, потому что порой им приходится готовить своё тело к ролям в очень ограниченные сроки и занятия носят изнуряющий характер. Не каждый сможет выдержать такую нагрузку, а многим она попросту не нужна.

Борис Ильин: «Кардио тут, на мой взгляд, идёт в интервальном варианте с чередованием скакалки для увеличения энергозатрат».

Подготовка к съёмкам во «Власти огня»

К фильму «Власть огня» американский актёр готовился на своём ранчо в Техасе, где он ежедневно пробегал по шесть километров, а затем добивал себя в тренажёрном зале.

Фото: Кадр из фильма «Власть огня»/«Кинопоиск»

Борис Ильин: «В вопросе похудения и тренировок в целом всё индивидуально. Очень важно, сидел ли он на дефиците калорий, что ел в этот период».

Диета у Макконахи действительно была, в неё входили молочные продукты, овощи, курица и говядина. И подготовка дала свои результаты, в фильме Мэттью выглядит очень грозно и устрашающе.